中北歐國會議員首度籌組跨國訪團來台 他們憂心「兩件事」

來自7國的中北歐國家國會議員訪問團訪台，率團的立陶宛國會外交委員會副主席帕季格（Žygimantas Pavilionis）表示：「團結，是我們對侵略的回應。」翻攝自巴諾瓦斯（Ruslanas Baranovas）臉書



立陶宛國會外交委員會副主席帕季格（Žygimantas Pavilionis）近期籌組來自7個國家、共8名中北歐國家國會議員訪問團來台，並接受《太報》專訪。其中德國國會友台小組主席徐德分（Till Steffen）語重心長表示，對於台灣無法任命大法官，且在國防特別預算無法達成共識感到憂心。

帕季格首先直言，歐洲國家從烏克蘭抵抗侵略的經驗中意識到「必須投資國防」，如今北約要求國防支出必須達國內生產毛額（GDP）的5%，「如果你不在戰前投資國防，戰爭爆發時你就得付出 50%的代價。」

「如果你不養自己的軍隊，最後就得養佔領你的軍隊。」帕季格語重心長表示，大多數國家對於安全與國防都有跨黨派共識，或許因政治攻防，戰術有所分歧，但在戰略方向一致，「這一點已在歐洲實現，我也相信台灣終能做到。」

楊克西（Aleksi Jäntti）來自芬蘭——歐洲防衛意願最高的國家之一，他在訪台期間多次強調，芬蘭雖是北約與歐盟的成員國之一，但「我們不會天真認為，在真正危急的時候，有誰一定會來拯救我們」；因此芬蘭持續維持高度備戰狀態，要讓其他國家認為：「投資芬蘭的防衛是值得的。」

同樣首次造訪台灣的烏克蘭國會議員索博列夫（Serhii Soboliev）感嘆，烏克蘭也曾有些政黨宣稱「國家安全不重要」、「我們只需要朋友」，去莫斯科的次數多過基輔，他理解台灣有不同的政黨，並有各自的政治主張，「前提是這些主張不能危害國家安全。」

來自德國的徐德分指出，社會與軍事層面的準備同樣重要，他憂心台灣無法任命大法官，且在國防預算無法達成共識，並分享德國也曾面臨類似問題，所幸在去（2025）年就憲法改革化解分歧，針對國防、民防與資安建設放寬舉債上限，關鍵的非公開對話與協商正是台灣所欠缺的部分。

波蘭國會歐盟事務委員會主席波格妮絲（Agnieszka Pomaska）曾於12年前訪台，她坦言國防安全並不是大家的關注焦點，如今台波企業之間有許多相關的實質合作，不過歐洲國家投資台灣市場仍有門檻，雙邊都需要努力創造更開放的空間。

中北歐國家國會議員訪問團成員另有愛沙尼亞國會外交委員會主席梅馬侃（Marko Mihkelson）、立陶宛國會友台小組主席巴諾瓦斯（Ruslanas Baranovas）與瑞典國會議員艾索菲（Ann-Sofie Alm），他們也都是跨國議會聯盟「United for Ukraine」成員。

訪團在台期間晉見副總統蕭美琴，拜會外交部長林佳龍，並接受國安會秘書長吳釗燮與外交部政務次長吳志中款宴，另拜會立法院副院長江啟臣、國防部副部長徐斯儉、海委會副主委兼海巡署長張忠龍、經濟部能源署代理署長吳志偉等，也前往國防安全研究院、數位外交協會交流。

