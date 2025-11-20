中區慈濟脊損重建中心歲末活動 點亮希望之光

中區慈濟脊髓損傷醫療重建中心舉辦『脊』刻啟程，點亮生命光芒活動與傷友合照。

歲末年終，中區慈濟脊髓損傷醫療重建中心20日舉辦「『脊』刻啟程，點亮生命光芒」歲末回顧暨小市集活動，展示年度成果與脊髓損傷者手作市集，向社會分享傷友的生命韌性與醫療重建成果。生命教育講師陳柏瑋的講座鼓勵傷友為自己與家人活得快樂一點，贏得聽眾喝采。

台中慈院醫務秘書林英超用行動支持市集活動。

歲末市集由臺中市脊髓損傷者協會、臺中市彩光脊髓社會福利基金會與彰化縣脊髓損傷重建協會共同協辦，台中慈濟醫院醫務秘書林英超表示，中區慈濟脊髓損傷醫療重建中心成立邁入第三年，脊損重建中心重點在讓社會「看見中心、認識服務」，透過宣導、協會合作與社區活動，走入更多家庭。他指出，未來三年，將以「病人為中心」，建立更完善的脊髓損傷整合醫療與復健照護體系，推動臨床與跨院區研究，結合教育與社區服務，推廣人文關懷與生命教育，讓社會更理解更支持脊髓損傷朋友。

廣告 廣告

小市集展示許多脊損傷友的創作，包括藝術品、手工藝品等，住院民眾也給予支持。

台中慈院骨科醫師陳明慶表示，脊損傷友受傷的平均年齡約在27歲的人生黃金時期，對傷友及家庭產生重大影響，提供早期與長期的醫療照護，有助提升傷友生活品質與希望。慈濟醫療志業 112年起在北、中、南、東四大院區分設「脊髓損傷醫療重建中心」，逐步形成跨科別整合模式，涵蓋泌尿科、神經外科、骨科與復健科等團隊，提供急性期到長期復健的完整照護，並透過臨床研究、創新治療與各項教育活動，朝臺灣脊髓損傷照護典範邁進。

傷友陳柏瑋分享自己如何將受傷的經歷轉化為成長，並將限制化為力量的過程。

個管師徐易霞回顧年度成果，展現跨區合作、以人為本的全方位照護精神，完整呈現114年多項里程碑：549人次義診服務、26人次友善就醫協助，並舉辦多場醫療講座、生命教育課程與社區活動。醫療講座涵蓋泌尿照護、糖尿病管理、傷口照護、營養與骨質疏鬆預防等主題，協助傷友與家屬掌握日常照護知識。中心也積極進行家訪與往診，深入偏鄉陪伴傷友，強化醫療連續性。

台中慈院骨科醫師陳明慶表示提供早期與長期的醫療照護，有助提升傷友生活品質與希望。

生命教育講師陳柏瑋11年前因車禍造成頸髓5–7節損傷，從完全癱瘓、手部功能喪失到重新接觸油畫、走入校園分享生命故事，如今更以輔具醫材顧問角色協助他人。他表示「勇氣，不需要站起來才能擁有」。陳柏瑋誠懇分享：「體會到最深的是家人是最重要的。無論發生什麼事，家人永遠會陪在身邊，永遠不會拋棄你。對父母孝順的唯一方式就是照顧好自己，不讓家人擔心。」他鼓勵傷友不要沉寂太久，要為自己也為家人活，活得快樂一點。

台中慈院醫務秘書林英超致辭感恩團隊的努力與社會各界的支持。

「傷友小市集」有別具特色的手作與食品攤位，包括金縷藝樹、藝點亮身障培訓中心、藝術氣球、苔球飾品、法式布蕾、手工皂、手繪包包等，每件作品都蘊含傷友對生活的熱情與專注。脊損重建中心畫作常設展也醫院大廳展出，全年超過70幅傷友畫作輪展，並售出多件作品，讓傷友的藝術創作被看見，同時提升社會大眾對身障者潛能的認識。

（撰文、攝影：賴廷翰）