中區推動醫療整合照護 再升級

為強化長期照護機構住民的醫療可近性與照護連續性，並深化全民健康保險在宅急症與偏鄉整合照護制度推動成果，衛生福利部中央健康保險署中區業務組於昨（五）日在彰化秀傳紀念醫院南平大樓舉辦「一一四年中區機構住民醫療整合照護試辦計畫（R2）暨在宅急症照護計畫分享會」及「提升偏鄉區域資源整合照護試辦計畫（R3）期末成果發表」，邀集中區多家醫院、診所、居家護理所及地方衛生主管機關，共同交流政策推動成果與第一線實務經驗。

在「機構住民醫療整合照護試辦計畫R2」分享時段中，多家參與的實務團隊，分別就醫療整合模式、跨專業合作、照護流程建構與執行成效進行說明。透過醫院與長照機構之間的密切合作，R2計畫讓機構住民能在熟悉的生活環境中，即時獲得連續且高品質的醫療服務，有效降低不必要的轉診與住院風險，提升照護穩定度與生活品質。

隨後登場的「全民健康保險在宅急症照護計畫」分享，該計畫讓符合條件的急性病人，在醫療團隊即時介入下於家中接受治療，兼顧醫療安全與病人生活尊嚴，同時有效紓解急診與住院病房的壓力，為高齡化社會提供更具彈性與人性化的照護選擇。

R3計畫成果發表中，竹山秀傳醫院分享一段發生在南投縣信義鄉的真實案例。一名七十一歲居民疑似因寒流引發心肌梗塞，突發心肺功能停止，家屬即時施行CPR並使用AED，隨後在R3計畫所建構的緊急醫療網絡下，救護車於途中即與醫院即時連線，預先啟動綠色通道，讓病人抵院後能立即接受專科處置，成功完成一場跨越山脈的「生命接力」。

竹山秀傳醫院副院長曾俊凱表示，R3計畫是「病人不動、醫師動」及「區域聯防」精神的最佳實踐。健保署表示，R3計畫推動兩年來成果豐碩，目前已擴展至九大醫療團隊、一五七家院所，完成中部十七個偏鄉地區一○○%照護網絡覆蓋，不僅讓超過八成偏鄉居民能在地獲得即時急重症照護，也服務近六○○○位慢性病個案，有效縮短城鄉醫療落差。

活動最後的綜合座談中，與會代表就政策執行挑戰、臨床經驗及未來精進方向深入交流，現場互動熱絡。健保署中區業務組丁增輝組長表示，未來將持續整合醫療、長照與公共衛生資源，透過跨域合作與經驗分享，建構以病人為中心、以社區為基礎的整合照護體系，落實「健康台灣」的核心願景，讓每一位民眾無論身在城市或偏鄉，都能獲得即時、安心且有溫度的醫療照護。