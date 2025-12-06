中區文化體驗分享成果

文化部所屬國立彰化生活美學館昨（六）日辦理「中區文化體驗計畫一一四年成果分享暨一一五年徵件說明會」，今年首度以微型市集的概念，讓各團隊親自在會場中展出、說明執行亮點，分享設計過程與和學生互動的經驗和啟發，全面展現一一四年的研發成果。

同時，為使學生接觸更豐富多元的藝文體驗，今日也合併舉辦一一五年中區計畫徵件說明會，提前廣邀臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣四縣市有志投入文化體驗課程的藝術工作者與會。會中詳細說明補助作業要點、計畫撰寫技巧及經費編列等實務注意事項。文化體驗計畫補助範圍為電影類、視覺藝術類、音樂及表演藝術類、文學閱讀類、文化資產類及工藝設計等六大領域，以研發文化體驗內容為重點，透過參與區域研發中心共創平臺培力，完成課程內容修整，讓體驗課程能更融入校園。

成果分享邀請三組團隊上臺分享本年度的成果，在工藝設計方面，財團法人水源地文教基金會以傳統藍染技法結合學生創意的圖騰設計，製作獨一無二的藍染故事旗；國聲廣播有限公司發揮其在文學閱讀與廣播錄製的專才，引導學生閱讀賴和＜蛇先生＞，透過聲音表演深入認識本土文本；將音樂和工藝跨域結合的彤漾藍工作室，收集在地不同年代的生活文化記憶後，運用科技輔助教導學生創作歌曲，並手作仿錄音帶型態的木盒，為過去的時代留下專屬記憶之聲。

國立彰化生活美學館組長蕭斐云表示，這項計畫是由教育部與文化部共同推動，屬於一項媒合入校的文化體驗計畫，透過藝術專家學者走入校園，結合其專業與文化使命，將藝術與文化轉化為具體的文化體驗，讓學生的學習觸角更加多元，也成為開啟文化媒介、延續文化脈絡的重要契機。

計畫主持人國立臺中教育大學教授莊敏仁表示，本次活動是今年度文化體驗計畫的成果展，成果展中，現場安排多組團隊進行實務展示，並分享實際執行過程中的經驗。從文化體驗計畫所涵蓋的六大類成果來看，無論是音樂與表演藝術、公益類、電影類，或是文學閱讀類等面向，皆展現出相當亮眼且多元的成果。

今年度十五個藝師團隊的進校成果亦於彰化生活美學館B1展覽室前展出，除了學生在體驗課親手完成的成品，亦有藝術團隊使用的工具及樂器等，現場掃描QR Code也可以欣賞電影與表演藝術的學生演出成果影片，展期至十二月十日，歡迎有興趣的民眾前往參觀。有意參與一一五年文化體驗教育計畫徵件的藝術團體或藝術工作者，敬請留意文化部獎補助系統之公告，或至國立彰化生活美學館官網查詢相關業務資訊。