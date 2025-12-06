中區文化體驗成果分享 攜手蘊育在地文化徜徉藝術世界

▲文化部所屬國立彰化生活美學館今日辦理「中區文化體驗計畫114年成果分享暨115年徵件說明會」合影。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】文化部所屬國立彰化生活美學館今(6)日辦理「中區文化體驗計畫114年成果分享暨115年徵件說明會」，今年首度以微型市集的概念，讓各團隊親自在會場中展出、說明執行亮點，分享設計過程與和學生互動的經驗和啟發，全面展現114年的研發成果。

同時，為使學生接觸更豐富多元的藝文體驗，今日也合併舉辦115年中區計畫徵件說明會，提前廣邀臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣四縣市有志投入文化體驗課程的藝術工作者與會。會中詳細說明補助作業要點、計畫撰寫技巧及經費編列等實務注意事項。文化體驗計畫補助範圍為電影類、視覺藝術類、音樂及表演藝術類、文學閱讀類、文化資產類及工藝設計等六大領域，以研發文化體驗內容為重點，透過參與區域研發中心共創平臺培力，完成課程內容修整，讓體驗課程能更融入校園。

▲國立彰化生活美學館組長蕭斐云表示，這項計畫是由教育部與文化部共同推動，屬於一項媒合入校的文化體驗計畫，透過藝術專家學者走入校園，結合其專業與文化使命，將藝術與文化轉化為具體的文化體驗，讓學生的學習觸角更加多元，也成為開啟文化媒介、延續文化脈絡的重要契機。（記者林明佑攝）

成果分享邀請三組團隊上臺分享本年度的成果，在工藝設計方面，財團法人水源地文教基金會以傳統藍染技法結合學生創意的圖騰設計，製作獨一無二的藍染故事旗；國聲廣播有限公司發揮其在文學閱讀與廣播錄製的專才，引導學生閱讀賴和＜蛇先生＞，透過聲音表演深入認識本土文本；將音樂和工藝跨域結合的彤漾藍工作室，收集在地不同年代的生活文化記憶後，運用科技輔助教導學生創作歌曲，並手作仿錄音帶型態的木盒，為過去的時代留下專屬記憶之聲。



▲今年首度以微型市集的概念，讓各團隊親自在會場中展出、說明執行亮點，分享設計過程與和學生互動的經驗和啟發，全面展現114年的研發成果。（記者林明佑攝）

蕭斐云指出，今年的成果說明會首度以「微型市集」的形式呈現，作為成果展現的方式，並邀請多組藝術師資團隊參與，分享各自的藝術亮點、教學歷程及與學生互動的實務經驗，全面展現114年度的研發成果。同時，也結合115年度的計畫說明會，廣邀中部四縣市（臺中、彰化、雲林、南投）具藝術專長與熱忱的藝術家與有志之士參與，在中區文化研發中心的引導與培力下，整合並修正文化教案，推動文化更加深入、自然地融入教育教學現場。

蕭斐云說，特別感謝文化體驗輔導團隊的專業引導與陪力，以及中部四縣市各級學校所給予的正向回饋與支持，成為計畫持續推動的重要動力。文化體驗是一項複合式任務，不僅須符合學生核心素養的教學目標，藝術師資亦肩負引導學生連結生活與日常經驗的責任，並結合自身藝術專長，開拓學生的視野與廣度。

蕭斐云表示，最後，她也誠摯邀請今年及明年更多藝術師資勇於提案、踴躍參與，共同引領中部四縣市的學子拓展藝術視野，讓臺灣的文化教育能夠向下扎根、向外延伸，發展得更廣、更深。

計畫主持人國立臺中教育大學教授莊敏仁表示，本次活動是今年度文化體驗計畫的成果展，成果展中，現場安排多組團隊進行實務展示，並分享實際執行過程中的經驗。從文化體驗計畫所涵蓋的六大類成果來看，無論是音樂與表演藝術、公益類、電影類，或是文學閱讀類等面向，皆展現出相當亮眼且多元的成果。

莊敏仁指出，透過今天的成果展，可以清楚看見這一年來各團隊走入校園，從計畫撰寫開始，到實際進入校園執行，並與學校端藝術領域課程結合的完整歷程。在文化體驗計畫的支持下，相關課程不僅促進孩子的成長，也為學校藝術教育帶來實質助益。稍後透過團隊的分享，能看見課程推動的成功經驗、計畫對學校的幫助，以及國家在藝術教育上有系統、有成長性的耕耘。

莊敏仁強調，這項計畫不僅展現藝術師資的專業，更成功串聯校園內的藝術領域課程及學校延伸課程，使課程內容更加多元、更加豐富，而國民教育能夠持續深化與拓展，正是有賴文化體驗計畫的長期支持與投入。

今年度15個藝師團隊的進校成果亦於彰化生活美學館B1展覽室前展出，除了學生在體驗課親手完成的成品，亦有藝術團隊使用的工具及樂器等，現場掃描 QRCode 也可以欣賞電影與表演藝術的學生演出成果影片，展期至12月10日，歡迎有興趣的民眾前往參觀。有意參與115年文化體驗教育計畫徵件的藝術團體或藝術工作者，敬請留意文化部獎補助系統之公告，或至國立彰化生活美學館官網查詢相關業務資訊。