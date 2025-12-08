「中區文化體驗 114 年成果分享暨115年徵件說明會」 攜手蘊育在地文化 徜徉藝術世界即刻啟航

【記者蔡富丞/綜合報導】文化部所屬國立彰化生活美學館6日辦理「中區文化體驗計畫114年成果分享暨115年徵件說明會」，今年首度以微型市集的概念，讓各團隊親自在會場中展出、說明執行亮點，分享設計過程與和學生互動的經驗和啟發，全面展現114年的研發成果。

同時，為使學生接觸更豐富多元的藝文體驗，今日也合併舉辦115年中區計畫徵件說明會，提前廣邀臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣四縣市有志投入文化體驗課程的藝術工作者與會。會中詳細說明補助作業要點、計畫撰寫技巧及經費編列等實務注意事項。文化體驗計畫補助範圍為電影類、視覺藝術類、音樂及表演藝術類、文學閱讀類、文化資產類及工藝設計等六大領域，以研發文化體驗內容為重點，透過參與區域研發中心共創平臺培力，完成課程內容修整，讓體驗課程能更融入校園。

成果分享邀請三組團隊上臺分享本年度的成果，在工藝設計方面，財團法人水源地文教基金會以傳統藍染技法結合學生創意的圖騰設計，製作獨一無二的藍染故事旗；國聲廣播有限公司發揮其在文學閱讀與廣播錄製的專才，引導學生閱讀賴和＜蛇先生＞，透過聲音表演深入認識本土文本；將音樂和工藝跨域結合的彤漾藍工作室，收集在地不同年代的生活文化記憶後，運用科技輔助教導學生創作歌曲，並手作仿錄音帶型態的木盒，為過去的時代留下專屬記憶之聲。

國立彰化生活美學館表示，中區文化體驗計畫感謝有輔導團的專業引導陪伴，及媒合學校端提供的正面回饋，讓中區藝師團隊最後的教學成果能和大家分享展示。設計體驗課程是一項複合式的任務，不僅要貼合教學核心目標、結合地方文史或生活現況，也要能展現藝術團隊本身的特色優勢，並讓學生從中獲得新的視野與體驗機會。感謝每個藝術團隊用心投入，為臺灣的文化教育貢獻力量，把美好的價值帶進校園，帶進下一代的生命中。

計畫主持人國立臺中教育大學莊敏仁教授表示，中區文化體驗計畫讓藝師的專業能夠鏈結學校的正規課程，讓藝術的光芒能夠照進校園，我們從孩子的微笑中看見，文化體驗除了可以帶給孩子自信和成就感，更能讓學校的課程更多元更豐富，讓藝術美感深入校園。

今年度15個藝師團隊的進校成果亦於彰化生活美學館B1展覽室前展出，除了學生在體驗課親手完成的成品，亦有藝術團隊使用的工具及樂器等，現場掃描 QRCode 也可以欣賞電影與表演藝術的學生演出成果影片，展期至12月10日，歡迎有興趣的民眾前往參觀。有意參與115年文化體驗教育計畫徵件的藝術團體或藝術工作者，敬請留意文化部獎補助系統之公告，或至國立彰化生活美學館官網查詢相關業務資訊。