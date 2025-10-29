中區銀髮人才資源中心助攻就業 5050就業網絡合作計畫11/1受理申請

中區銀髮人才資源中心助攻就業見效，「5050就業網絡合作計畫」11月1日起受理申請。（圖：中彰投分署提供）

台灣邁入超高齡社會，根據統計，2014年至2024年，中彰投地區高齡人口增加59%，中高齡族群也成長7%，因應人口結構改變與勞動力短缺，勞動力發展署中分署「中彰投區銀髮人才資源中心」積極推動中高齡與高齡者就業，近3年來，公私協力協助超過4,000人就業準備與媒合服務。

中彰投分署指出，銀髮人才資源中心不只是推動政策的執行單位，更像是一個「職涯續航站」。中心定期掌握地區人力需求、進行就業市場調查，協助各地就業中心與銀髮據點開發適合銀髮族的工作機會。同時，提供職涯再造服務，幫助民眾重新整理職場歷程與專業技能，強化求職信心與競爭力。中心更透過職涯諮詢、就業講座、職場體驗與企業參訪等活動，鼓勵學員實際走進職場親身感受，並透過「企業輔導團」協助企業打造世代共融、具彈性的友善職場環境，讓經驗得以傳承、價值得以延續。

為擴展服務據點，目前中彰投分署除於轄下彰化、員林、南投三就業中心設置銀髮服務專區，並已補助地方政府成立台中市東區、台中山線、彰化與南投四處銀髮人才服務據點，負責開發媒合不同類型的在地就業機會、提供勞動法令及職涯發展諮詢服務，以及推廣世代交流合作等工作，讓服務更貼近地方需求。

此外，中彰投分署也運用勞動部「5050就業網絡合作計畫」資源，連結教育部、衛福部等八大部會，共同推動跨域合作。截至今年，中彰投分署轄區內合作據點已由去年的10家擴增至18家。例如，教育部轄下的朝陽科技大學樂齡大學連續兩年參加計畫，開辦多元的就業輔導課程，衛福部指導的臺中市人文關懷協會則在社區開設中高齡及高齡者學習與照顧工作相關之活動等，讓中高齡及高齡者在學習中找到新生活動力，也開啟再就業契機。

中彰投分署提醒，「5050就業網絡合作計畫」115年度受理申請時間為114年11月1日至12月30日止，想了解更多詳情，歡迎參加114年11月4日及11月11日分別在中彰投區銀髮人才資源中心及彰化就業中心舉辦的提案說明會，或洽「中彰投區銀髮人才資源中心」（04-2203-0300），更多服務資訊可上「45⁺就業資源網」（https://45plus.wda.gov.tw）查詢。（寇世菁報導）