中區銀髮人才資源中心助攻就業 5050就業網絡合作計畫11/1受理申請
台灣邁入超高齡社會，根據統計，2014年至2024年，中彰投地區高齡人口增加59%，中高齡族群也成長7%，因應人口結構改變與勞動力短缺，勞動力發展署中分署「中彰投區銀髮人才資源中心」積極推動中高齡與高齡者就業，近3年來，公私協力協助超過4,000人就業準備與媒合服務。
中彰投分署指出，銀髮人才資源中心不只是推動政策的執行單位，更像是一個「職涯續航站」。中心定期掌握地區人力需求、進行就業市場調查，協助各地就業中心與銀髮據點開發適合銀髮族的工作機會。同時，提供職涯再造服務，幫助民眾重新整理職場歷程與專業技能，強化求職信心與競爭力。中心更透過職涯諮詢、就業講座、職場體驗與企業參訪等活動，鼓勵學員實際走進職場親身感受，並透過「企業輔導團」協助企業打造世代共融、具彈性的友善職場環境，讓經驗得以傳承、價值得以延續。
為擴展服務據點，目前中彰投分署除於轄下彰化、員林、南投三就業中心設置銀髮服務專區，並已補助地方政府成立台中市東區、台中山線、彰化與南投四處銀髮人才服務據點，負責開發媒合不同類型的在地就業機會、提供勞動法令及職涯發展諮詢服務，以及推廣世代交流合作等工作，讓服務更貼近地方需求。
此外，中彰投分署也運用勞動部「5050就業網絡合作計畫」資源，連結教育部、衛福部等八大部會，共同推動跨域合作。截至今年，中彰投分署轄區內合作據點已由去年的10家擴增至18家。例如，教育部轄下的朝陽科技大學樂齡大學連續兩年參加計畫，開辦多元的就業輔導課程，衛福部指導的臺中市人文關懷協會則在社區開設中高齡及高齡者學習與照顧工作相關之活動等，讓中高齡及高齡者在學習中找到新生活動力，也開啟再就業契機。
中彰投分署提醒，「5050就業網絡合作計畫」115年度受理申請時間為114年11月1日至12月30日止，想了解更多詳情，歡迎參加114年11月4日及11月11日分別在中彰投區銀髮人才資源中心及彰化就業中心舉辦的提案說明會，或洽「中彰投區銀髮人才資源中心」（04-2203-0300），更多服務資訊可上「45⁺就業資源網」（https://45plus.wda.gov.tw）查詢。（寇世菁報導）
其他人也在看
勞工退休金目標2665萬元！求職網揭平價版「639萬元」就夠
「該存多少退休金才能安心退休？」，成為許多勞工心中的疑問。求職網調查指出，平均勞工預估退休金應達2,665萬元，然而目前達成率僅不到三成。專家則認為，若以平均每人月消費支出推算，其實平價版退休金僅需639萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 14 小時前
新纖將成立首座「蓋亞資本」 董座吳東昇：未來規畫「無人機學校」
新光合纖（1409）今（28）日在桃園舉行「新光 InnovHUB 開工動土典禮暨無人機青創基地啟用儀式」，董事長吳東昇表示，園區也規畫「無人機學校」，串聯產官學資源，從人才培育做起。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
車業第一！中華汽車榮獲「桃園市中高齡及高齡者友善企業認證」
車業第一！中華汽車榮獲「桃園市中高齡及高齡者友善企業認證」SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 4 小時前
范姜彥豐二度發聲！毀滅式爆料「粿粿出軌王子」28字再吐真實心境
范姜彥豐與粿粿結婚3年，今（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，稍早范姜彥豐二度發聲，28字感謝好友蔡瑞雪關心。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 9 小時前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前
6小時死鬥道奇奪勝！大谷翔平開心衝本壘「日本連線」成亮點
世界大賽第3戰，道奇今（28）日在延長賽18局下靠Freddie Freeman轟出再見全壘打，以6比5擊敗藍鳥，系列賽2比1領先。隨著球飛出牆，大谷翔平興奮衝向本壘慶祝，佐佐木朗希與山本由伸也一同歡呼，日籍選手與翻譯組成「日本連線」開心跳躍慶祝勝利，成為賽後社群熱議焦點。鏡報 ・ 1 天前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 7 小時前
坣娜傳病逝享年59歲！ 生前最後貼文曝光
資深藝人坣娜 29日傳出病逝消息，享壽59歲，外傳因為紅斑性狼瘡復發，已經在16日病逝，圈內好友收到消息後曾致電坣娜未獲回應，坣娜身邊的工作人員也都低調不願多說，而她粉絲專頁發文停在6月9日，她寫著「人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！」現在看來格外心疼。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
世界大賽G3道奇回主場 大谷開轟陽春砲生涯季後賽第10轟
MLB（Major League Baseball ，美國職業棒球大聯盟）道奇巨星大谷翔平，今天在世界大賽第3戰道奇主場擔任先發開路先鋒，大谷面對藍鳥隊41歲先發投手薛澤（Max Scherzer）的投球，連續2球都積極揮棒，首打席擊出二壘安打攻佔得點圈。太報 ・ 1 天前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
新颱風最快週末生成！最新路經出爐 週末低溫恐探17度以下
連2波東北季風影響台灣！氣象粉專「天氣風險」表示，明天水氣會比今天少，雨區縮減至「大台北、宜蘭、花蓮」，週四天氣明顯轉晴，不過週五迎來更強東北季風，到週末以及下週一、二白天高溫預估只剩下21至23度左右，夜晚清晨空曠地區低溫可能會降到17度或更低，市區低溫也將有機會挑戰20度以下。此外，週末開始到下週應該又會有新的熱帶低壓或颱風出現，預報資料看起來往西經過菲律賓進入南海的機會較高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
住頂樓不怕吵就怕漏「次頂、次次頂更好」？他2種都住過老實說：半夜4點按門鈴按到尷尬…滿分還是它
以前為了追求景觀好，不少人會選擇住「頂樓」，現在則是改去選所謂的「次頂」。有網友好奇問，次頂這個說法好幾年了，「次頂和頂樓完全不同，次頂樓上有住人而頂樓沒有，如果次頂是優選，那次頂和次次頂、次次次頂、次次次次頂不都一樣嗎」？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 15 小時前
世界大賽／大谷翔平滑切球失投變餵球 挨小葛雷諾炸逆轉2分砲！臉超臭
對他真的不能失投！世界大賽第4戰，大谷翔平「二刀流」出賽，3局上面對藍鳥強棒小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）1顆滑切球失投挨了逆轉2分砲！這支全壘打是小葛雷諾今年季後賽第7轟，生涯在世界大賽的首轟。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
粿粿回應婚內出軌王子指控！ 認了「離婚協商破裂」：會負起該負的責任
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，粿粿經紀公司稍早打破沉默回應：「我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前
東京車展巡禮｜Toyota 六代目 RAV4 台灣有望明年導入？
在 Toyota RAV4 率先於北美市場亮相後，日本母市場也趁 2025 Japan Mobility Show 東京移動展開幕之際，將全車系陣容帶到現場進行展演，GoChoice購車趣團隊也實際前往市場直擊了解。GOCHOICE購車趣 ・ 8 小時前
1000萬26年大樓、2000萬新屋條件一樣買誰？網喊省千萬「買0056」扣房貸：從從容容月倒賺4萬
政府打房限貸，讓房市投資熱潮降溫後，自住型買家也能「從從容容」挑選物件，不再需要像早前菜市場般的搶屋，可以更理智買到自己想要的物件。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
MLB/大谷翔平世界大賽單場4長打 1906年以來首位！
洛杉磯道奇球星大谷翔平今（28日）上演單場雙響砲外加2支二壘安打，成為大聯盟自1906年以來首位單場擊出4支長打的球員。中天新聞網 ・ 1 天前
遭范姜彥豐控婚內出軌王子！粿粿首發聲「認了婚變」：我會負起責任
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子。對此，稍早粿粿也發文回應了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前