中區首場歲末祝福 經藏演繹道氣莊嚴

今天上午在台中靜思堂，舉行中區首場歲末祝福，經藏演繹除了台下座位區的志工之外，最特別的是，講台上的演譯由台中慈院的醫護承擔，將醫療個案的真實故事結合佛法經文呈現，醫師護理師兩個多月以來的辛勤練習，在今天展現出莊嚴道氣，眾人至誠發願的心念相當動人。

歲末祝福法海，台上台下一千多人一起入經藏。 藥師如來救濟蒼生的悲願，台中慈院醫師與護理師用整齊行動演繹呈現。醫療繁忙工作任務之外，在院長帶領下醫護用兩個多月的時間練習。 台中慈院外科部主任 鄭紹彬：「剛開始一定是用背的，到後來是用感受的，用背的動作其實很難背得起來，你就是要去體驗 那句話，背後真正的涵義。」

醫院見證生命的春天，江永旭19歲時發生意外，癱瘓在十多年，因著醫療之愛改寫人生方向，他就是佛法結合醫療的真實例證。 台中慈院院長 簡守信：「演繹只是此時此刻，我們更要發願，我們要發願讓所有同仁的，對病人的愛 成為日常，也就是 深情醫病間。」

證嚴上人開示：「各位都是在醫療體系看見病苦，在我們的手中膚慰著他，用愛鼓勵著他，讓他們抬起頭來 挺起胸來，跟各位醫王與護理菩薩，他們會向著我們迴向，這不就是最好的回報嗎 。」

至誠發願的心，在歲末祝福時刻展現出醫療人文，也成就團隊之美。

