生活中心／綜合報導

2025區域觀光市集日，中區和金門場，從14號到16號一連三天，在台北華山文創園區登場。第一天邀請啦啦隊女神李多慧驚喜現身，獻上一籃裝滿台灣特色的伴手禮，李多慧也說，自己選不出來最喜歡哪裡，但全台灣都要走透透。

這是福利喔熊組長自己嗎，直接把啦啦隊員李多慧公主抱起來，還好多慧很瘦很瘦。由交通部觀光署指導，阿里山國家風景區管理處主辦，觀光圈市集日的中區和金門場，14號開始一連三天，在台北華山文創園區登場。味全龍啦啦隊員李多慧：「喔！但是我想問，這裡為什麼空空的？」

「中區、金門」觀光市集日登場 李多慧驚喜現身

啦啦隊女神李多慧驚喜現身區域觀光圈市集日。（圖／民視新聞）

一個一個特色伴手禮，把籃子給裝滿，樣樣都能熱情迎接來自世界各地的朋友。這次的中區觀光圈市集，總共網羅62家業者，從茶、木、香、味到設計美學，展現台灣和金門的文化氣質。阿里山國家風景區管理處長黃怡平：「我們集結了阿里山、日月潭、參山，還有我們金門的業者一共有超過60家的業者來這邊擺攤，如果今天在這邊覺得吃的很愉快的話，不忘記要到那邊去走一走。」

2025區域觀光圈市集日—中區、金門場，14日到16日一連三天在華山登場。（圖／民視新聞）



味全龍啦啦隊員李多慧：「台灣的地方嗎？喔其實好多喔，選擇一個好難。（最近去哪裡）最近嗎？對最近去高雄，高雄也很好，台南也很好，台灣中部也很好，都很好，大家都去，這樣最好！」最喜歡台灣哪個地方這題，多慧也有選擇障礙，但小孩子才做選擇，當然是我要全部。今年市集是去年升級版，匯聚竹竹苗、中彰、日月潭等地區，也象徵觀光區3.0正式邁入，跨域共創、地方共榮的新篇章。

















原文出處：「中區、金門」觀光市集日登場 李多慧驚喜現身

