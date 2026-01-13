中區TPASS經費月底到期！中市喊話中央「同意墊付」遭酸：找自家立委比較快

台中交通局今(13)日表示，目前以現行經費延續到1月底，但2月起是否繼續推行還未定，希望中央趕快確認預算進度，並來文同意地方政府「先行墊付」。 圖：交通部公路總局／提供 (資料照)

[Newtalk新聞] 中央政府總預算持續卡關，恐讓TPASS月票斷炊，上不少通勤族都相當擔心。台中交通局今(13)日表示，目前以現行經費延續到1月底，但2月起是否繼續推行還未定，希望中央趕快確認預算進度，並來文同意地方政府「先行墊付」。此話一出馬上被酸爆，「打給自家立委比較快」。

今年度中央政府總預算案，尚未進入立法院審議階段，導致補助無法撥款牽連甚廣，嚴重影響到TPASS定期票的正常運作，昨日北北基桃市府已決定先行代墊至6月，其他縣市的去留也備受關注。

對此，台中市交通局長葉昭甫表示，中彰投苗日前已開會達成政策不中斷共識，1月先以現行經費延續到1月底，至於2月起是否繼續推行還不確定。現在台中市今年度總預算已通過，相關預支應無虞，但尚須等中央公文及外縣市預算進度，目前每日跟中部其他縣市密切連繫，會儘快確認中央預算等相關進度，尤其須中央先發函同意地方先代墊相關經費，以利後續預算歸墊。

此話一出引起網路熱議。台中市議員江肇國在Threads上表示，「中央從2023 年推動 TPASS 以來，使用率高、評價好，本來就是要持續推動的政策，相關經費也早已編列在總預算中，是藍白遲遲不肯審預算！盧市府與其對外喊話要中央來文同意代墊，不如請盧市長直接打給自家立委們趕快把預算審好吧！」

此番話引起不少網友共鳴，「只在乎『代墊』不想幫忙負擔。不找自家立委審預算，當自己是脫黨的第三者？」、「不用代墊吧，地方政府沒錢是不是？」、「只會製造問題，把責任全推中央，錢全拿走但不做事，拖垮台灣整個國家才是他們的目的，其他的他們完全不在乎啊」。

