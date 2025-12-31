中午來開匯／三審若撤銷發回恐再停職？ 高虹安秀內政部函文破除疑慮 23

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

新竹市長高虹安二審官司逆轉，於12月18日正式復職重返市府。高虹安今（31）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，高直言，自己的案件發生於立委任內，卻導致市長任內停職，此情況「極其特殊」，並質疑《地方制度法》在規範上並不清楚；且內政部在停職、復職兩者態度差異極大，可能內政部長劉世芳有感受到大家都很關注案件，最後她才順利回到市府上班。

指《地制法》規範模糊 高虹安談復職：案發立委任內卻停職市長

「我的情況應該算很特殊，以前可能很少遇過。」談及官司，高虹安指出，過去內政部民國90年的函文，指出根據《地方制度法》一審被判決貪汙有罪後就要停職。但她認為，弔詭的是，自己的案子是在當市長前、立法委員任內發生的事，《地方制度法》並沒有規範清楚，變成只要任內有被判貪污就要停職，但事實上停職的理由與她的任期並無關係。

高虹安續指，《地方制度法》很特別，因為貪污罪還包含圖利，這要在二審被判有罪才會停職，但像宜蘭縣長林姿妙被停職並不是圖利，而是另一個財產來源不明罪才被停職。至於復職，當二審宣判無罪就可以依法申請復職，也就是她現在才能回到市府上班。

針對側翼謠言稱若三審撤銷發回，就要再停職？高虹安提到，內政部過去函文指出，本來是因案停職，但二審撤銷原判決改判無罪而復職，就算今天三審撤銷二審發回更審，也毋庸再予停職。她說，該函文重點在於，避免司法判決未確定前反覆停職、復職，導致地方政務難以推動。

外界指內政部停職、復職效率不一 高虹安：可能劉世芳有感受到關注

此外，高虹安說，內政部在113年7月26號一審宣判有罪時，中午之前就停職，但二審宣判無罪時，內政部就要求要依法發文申請復職，還要她親簽、正本等規定，甚至府內同仁詢問還曾得到「這個可能1、2禮拜，不確定什麼時候才能復職」，讓大家很錯愕，怎麼宣判有罪馬上停職，復職規定就很多。

「可能劉部長有感受到大家都很關注案件。」高虹安也說，每個人好像都很希望她趕快回去上班，府內同仁都親持公文幫忙跑程序，所以還好很快12月18日上午她就回到市府報到。

至於談到二審宣判當天的心情，高虹安說，那天都忙著處理復職程序，也沒有說特別高興，但有覺得終於有件事情塵埃落定，要趕快回市府上班。她說，18日復職當天，有很多支持者、局處長都來迎接自己回去上班、一起走進去市府，讓她很感動，責任重大，有很多人在等她回來。

復職新竹市政檢視成績單 高虹安：百項政見已兌現逾8成

高虹安提到，復職後的腳步更緊湊，但還好她第一年上任時，有建立e化的專案管理系統，有關重大政見、重大工程在該系統都有列管，只要上系統就可以馬上看到執行狀況。她說，副市長邱臣遠在代理市長期間很認真，她在交接時就有拜託一定要如期完成系統上的相關政策。

「當市長時提了100多項政見，現在也兌現超過8成。」高虹安強調，代表市政團隊有盡力把當初的承諾兌現，這是她這次回來看到比較放心的地方，接下來的最後一年任期，她也會盡力讓市民朋友有感，讓大家知道政策都有在落實，她也會加緊腳步趕快做好市政。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊

