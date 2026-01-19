中午來開匯／上任國民黨主席3個月坦言募款困難 鄭麗文：民進黨製造寒蟬效應 7

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（19）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪時，首先針對上任滿3個月的心路歷程、國際局勢觀察、黨內財務困境及地方選舉布局表達看法。她強調台灣具備關鍵的戰略價值，吸引眾多國際智庫與媒體關注，在談話中也展現她應對內外挑戰的從容態度。

對於當前最棘手的提名與協調機制，鄭麗文則主張應回歸制度化與平常心，透過充分溝通來緩解基層焦慮。她並解析新北市與台中市的整合現況，表明將依既定時程推進提名，並將藍白合作的可能性納入考量。她也重申，即便面臨經費短缺或初選競爭，只要程序公正，最終必能實現黨內團結以應對未來大選。

鄭麗文表示，上任快要3個月的時間，感覺好像3年的感覺，每天時間都不夠用，不過她還是跟以前一模一樣，就是那種神經很大條的人，每天就是吃得飽睡得著，因為她本來就預期會有重重的困難，各種的挑戰，但她也不是政壇小白兔，台灣是什麼樣子？什麼樣的生態？她都很清楚，黨主席這個位置就是非常難當的，內外挑戰非常嚴峻，但她認為今年整個國際局勢是非常不同。

鄭麗文認為，說是最壞的時代，但也是最好的時代，她其實有非常深刻的感受，台灣可以發揮非常關鍵的戰略價值，不只可以影響兩岸，事實上是可以影響全世界，所以這3個月來她感受非常的深刻，來自於國際社會高度的關注或者是好奇，也表示她的判斷是正確的，台灣一直被自己忽略，台灣有扭轉乾坤的戰略價值，所以她希望能夠把這個價值發揮到極緻。

鄭麗文表示，上任至今最讓她感覺苦惱的就是大家都很關心黨內提名問題，不過她強調，每一個選區、每一個候選人、還有每個選區的狀況，其實她都非常瞭若指掌，在這短短不到3個月的時間，大家希望要溝通的，她們其實都溝通過不止一次，所以能做的其實都全力的在進行當中，她相信「關關難過關關過」，但一定會尊重制度。

鄭麗文提到，國民黨這麼多年來，難免大家會有一點心中忐忑不安，但是大家放心，只要回歸制度，哪怕最後黨內協調不成，必須要初選，她覺得也要用一個平常心來看待初選，可以看看民進黨，尤其是長期執政的地方，不可能用協調來產生人選，因為一定是兵家必爭之地，所以大家也看到了台南跟高雄民進黨的初選，也是戰得非常激烈。

鄭麗文指出，國民黨內地方的整合並沒有像大家想的這麼困難複雜，回歸平常心、回歸制度，這樣子大家都沒有話說。站在中央黨部的立場就是要用平常心，相信制度，只要黨中央公正不阿，一碗水盡量端平，手心手背都是肉。

此外，鄭麗文提到她面對的另一個窘境就是「沒錢」這件事情，雖然也陸續有在募款，過程中有感覺到大家現在對國民黨有高度期待，那這個高度的期待就會化為實質捐助，比較困難的地方就是大家都很怕民進黨秋後算賬、查水錶，所以大家都非常的小心翼翼，而且不敢大額捐款，那萬一被民進黨盯上怎麼辦？很多企業民不與官鬥，被民進黨找麻煩怎麼辦？所以她覺得在募款的困難主要是來自於大家有寒蟬效應，而不是因為對國民黨的熱情支持度不夠。

