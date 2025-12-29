中午來開匯／不只拚國防也要防失控 江啟臣拋「3D戰略」：對話是台海安全關鍵變數 13

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

立法院副院長、國民黨立委江啟臣今（29）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，談及自身的從政之路，他回顧人生多個轉捩點，直言自己最大的感受是「越害怕的事情，老天越不會放過你」。

江啟臣表示，自己從小是運動健將，長期待在田徑隊，打球也相當擅長，但唯獨對游泳相當排斥，因為怕水。然而，越是害怕，人生似乎越被推向那個方向，後來進入海軍陸戰隊後，不得不天天接觸水，也因此克服了對水的恐懼。

江啟臣指出，人生第二個重要轉捩點，則是在從政之後，本身為學者，研究國際政治與經濟、自由貿易協定以及APEC相關議題，一般從學界轉入政界，多半是擔任政務官。他說，當時因研究專長與兩岸議題相關，適逢兩岸協議推動期間，前副總統、行政院長吳敦義邀請他出任新聞局長。

江啟臣回憶，當時認為自己擔任政務官，應該不需要下鄉參與選舉，畢竟選舉相當辛苦，連祖宗八代都可能被翻出來檢視。未料上任一年半後，原立委徐中雄轉任副市長，立委席次出缺，因自己是豐原人，最後被徵詢回鄉參選立委，成了人生中最不想卻還是得面對的一場選舉。

江啟臣表示，考量到這是長官交付的任務，也是自己的家鄉，經過一段時間思考後，決定返鄉投入選戰，並告訴自己，一旦選上，就一定全力為地方服務，也因此一路走到今天。

針對中共對台軍事演習議題，江啟臣表示，不論台灣內部對未來有不同的主張或想法，只要是針對台灣的軍事演習與威脅，都是大家所不樂見、也不能接受的事情，必須予以一定程度的譴責。

江啟臣指出，台海需要的是和平，大家也都需要對話。他強調，和平沒有輸家，戰爭沒有贏家，這是一個不變的道理。但他也直言，和平同樣需要實力，因此支持國防實力應該持續提升。

江啟臣表示，不論當前兩岸氛圍如何，即便沒有兵兇戰危的情勢，維持一定程度的國防實力，都是任何一個國家在平時就應該具備的基本條件。他說，尤其台灣周遭的環境並非永遠平靜，確保國家具有足夠的防衛能力，是必要且不可忽視的事情。

江啟臣指出，對於任何一方的挑釁行為，或是具有針對性的軍事演習，個人都非常不樂見，因為這些作為對於彼此之間的和談、對話與交流，並沒有任何正面幫助。他說，台灣社會中主張和平、對話與交流的人很多，也有人認為交流未必能改變對岸可能存在的統戰或侵略企圖，但無論如何，台灣都必須做最壞的打算，同時也要採取積極、促進和平的作為。

江啟臣表示，建立互信與信心建構的作為仍然重要，但這並非透過單一行動就能解決台海現狀與未來的複雜問題。他重申，自己一向主張「有實力才有和平」，而這樣的實力不僅是軍事上的硬實力，也包含軟實力在內，必須軟硬兼施，才能真正維護台海的和平與穩定。

針對台海安全與國家戰略方向，江啟臣指出，自己建構3D想法目標，指的是「民主（Democracy）」、「嚇阻能力（Deterrence）」以及「持續對話（Dialogue）」。他表示，台灣是一個民主社會，也是民主國家，民主本身就是台灣重要的軟實力，也是台灣對國際社會最具號召力的軟實力之一，包括民主價值、對自由民主人權的尊重，以及人民對這些價值的堅持，都是台灣在國際上被理解與支持的重要基礎。

江啟臣說明，在嚇阻能力方面，嚇阻並非只有單純的軍事硬實力，而是結合軟硬兩個層面。他說，軍事實力固然必要，但台灣不可能也不適合進行毫無限制的軍備競賽，因為在量體與規模上，無論面對對岸或其他大型經濟體，都難以以同樣方式競逐，軍備競賽本身也需要龐大的資源與經費。

江啟臣表示，因此包括不對稱作戰概念，或是外界所稱的「豪豬戰略」、「毒蠍戰略」，都是中小型國家在面對威脅時，常會採取的安全戰略。這類戰略的核心在於傳遞一個清楚訊息，就是讓潛在對手明白，一旦採取行動，也必然會付出代價，達到嚇阻的效果。

江啟臣指出，除了軍事層面的嚇阻之外，台灣目前在全球供應鏈中所扮演的關鍵角色，本身也是一種重要的嚇阻力量。他表示，台灣在全球經濟分工中具有不可或缺的地位，一旦台灣受到衝擊，世界也會連帶受到影響。外界常說「台灣有事，世界有事」，但台灣真正的目標是「台灣沒事、世界安全」。

江啟臣說，正因為台灣在全球供應鏈中的影響力，許多國家近年來都相繼主張南海與台海的航行自由，不僅是美國，其他國家也陸續派遣軍艦通過台灣海峽，這些行動背後都有其戰略意義。他說，當台灣在國際體系中具備影響力，相關國家作為利害關係人，自然會表達立場，而這些行為本身，也構成整體嚇阻的一部分。

江啟臣指出，即便在最對立的情況下，例如美國與中國大陸之間，雙方都清楚表明彼此是競爭關係，甚至是對立關係，但仍然沒有放棄對話機制，包含高層之間的溝通與交流。他認為，在競爭與對立的情勢下，更需要透過對話來避免誤判與失控，因為一個錯誤的解讀或訊息，很可能就會演變成真正的衝突。

江啟臣舉例指出，針對性的軍事演習即便對外宣稱是針對特定立場或對象，但實際影響的仍是整個台灣社會，外界與內部的不同解讀，都可能牽動後續行動與反應。因此，他認為建立穩定的對話機制，有助於降低誤解與風險。

江啟臣表示，對話並不僅限於高層層級，民間交流、地方層級的互動，其實也都是對話的一部分。他指出，過去不論是賴清德總統擔任台南市長，或是陳菊擔任高雄市長期間，基於城市發展與人民利益考量，也都曾前往中國大陸進行交流，這本身就說明交流與對話在某種程度上，確實能夠帶來正面效益，並有助於緩和與改善彼此關係。

江啟臣強調，推動交流與對話，並不代表必須放棄國防，這兩者並非相互排斥，而是可以並行不悖。他認為，不應將交流解讀為削弱國防，也不該因為強化國防就否定對話的重要性，正因如此，他才會提出以民主、嚇阻能力與持續對話為核心的「3D戰略」，作為台灣面對複雜國際與兩岸局勢的整體思考方向。

