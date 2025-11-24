中午來開匯／不接受「國民黨指定當主、民眾黨當副」 陳智菡：不要搞得像選前分位子 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

針對外界將《地方制度法》修法與台北市副市長李四川有關，稱之為特定條款，立法院民眾黨團主任陳智菡今（24）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪強調，相關修法與個別政治人物毫無關聯，也與外界討論的「聯合政府」或「藍白合」無關。她指出，此次修法重點在於維持台北市身為首都的行政穩定，而非為任何人量身打造。

陳智菡解釋，疫情期間台北市因海外居民無法返國辦理戶籍維持，造成大量除籍，使人口一度急速下降，成為過去議會質疑「人口流失」的主因；但疫情後人口立即回升，證明人口變動並非市政表現問題。她強調，若僅以人口數些微波動決定副市長席次，將對首都行政量能造成負面影響。

廣告 廣告

陳智菡表示，台北市作為金融中心、外商聚集地、政策先行試辦城市，行政事務遠較一般直轄市複雜。副市長通常需督導5至6個局處，若席次因人口指標被迫減少，恐造成市政運作壓力倍增，影響政策延續。

陳智菡也提到，民眾黨團內部在討論此次修法時，包括前台北市副市長黃珊珊及曾任市議員的林國成均認為，保留3位副市長對首都治理十分必要。她強調，首都具備特殊地位，行政容量、國際接軌程度、金融活動密度都遠超他市，單以人口作為唯一判準並不合理。

對於外界質疑修法是為因應李四川可能參選新北市長，而預留行政空缺，陳智菡重申：「這跟李四川毫無關係。」她表示，真正的考量是避免副市長離職後，因制度設限無法即時補實，使市政出現真空，更與民眾黨推動的聯合政府概念完全無關。

2026年地方九合一大選將成藍白合作下一個關鍵戰場，民眾黨未來佈局備受關注。對此，陳智菡表示，民眾黨對與國民黨的合作保持開放態度，但強調前提是「不會放棄自家執政的可能性」，合作不等於完全接受國民黨條件，民眾黨仍有自己的評估與底氣。

陳智菡指出，民眾黨有意與國民黨討論地方選舉合作模式，但不代表會讓出所有競爭地區，以新北市為例，若民眾黨評估「有一搏的機會」，就不可能輕易放棄布局。她強調：「談可以談，但我們一定有自己的談判方向，不會屈從國民黨設定的框架。」

陳智菡更直言，外界常以藍白合框架預設結果，但實際上雙方都未進入實質協商階段，國民黨內部也尚未決定人選，包含李四川、新北市副市長劉和然兩人之間仍存在競爭，並未定於一尊。她質疑：「大家都說國民黨很大、一定會贏，那他們怎麼不現在就願意比民調？顯然他們心裡也不確定。」

陳智菡表示，國民黨內部的角力、提名過程的變數，都會影響藍白是否合作、如何合作，「國民黨內部的激烈競爭結束後，才有可能來談與民眾黨合作的問題」。因此目前民眾黨採取開放但不設前提的態度。

陳智菡也強調，民眾黨現階段沒有必要「亮底牌」，提前被他黨掌握談判籌碼，合作方式可以討論，但沒有必然的框架；民眾黨會在確定本身勝算、與合作條件合理後，再做出評估。她重申，民眾黨的核心原則是在2026地方選舉中維持自身競爭力，「合作可以，但執政機會不能輕易放棄。」

2026地方選舉布局將牽動藍白未來合作走向，民眾黨是否與國民黨協商合作成為外界關注焦點。陳智菡強調，民眾黨已全面啟動備戰機制，合作可以談，但不能合就自己選，不會接受「國民黨當主、民眾黨當副」的安排，不要搞得像選前分位子。

陳智菡指出，目前雙方尚未針對合作方式或民調機制展開實質討論，民眾黨的核心戰略仍是「先把自己準備好」。她強調，民眾黨會先提出政策、理念、完整佈局，若日後要以民調整合，也必須等雙方確認規則，不會事先預設政治分贓框架。

陳智菡也提到，民眾黨目前已在部分縣市完成初步布局，並自評至少在部分縣市有不小勝算，母雞帶小雞的選戰節奏必須同步準備，民眾黨不能因為藍白合作的未知數而停擺。談及比民調可能性，她指出，民調方法本身牽涉極大技術性，包括市話與手機比例如何處理、題目如何設計、結果導向是否能反映民意等，這些都需要漫長討論，而目前兩黨「完全還沒開始談」。

陳智菡也回應外界對民眾黨議員提名是否「吃掉國民黨票源」的質疑，強調民眾黨在議員選區提名策略相當嚴謹，「國民黨應該先顧好自己超額提名的問題，不能要求議員席次綁縣市長談判，這完全不合理。」

陳智菡最後強調，民眾黨主席黃國昌的新北市長選戰節奏，包括看板、組織、策略安排等，都在照計畫推進，每週都有會議檢視進度，「不管國民黨做出什麼決定，我們都必須準備好，向市民證明我們是有資格跟對方競爭的」。

照片來源：CNEWS匯流新聞網

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中午來開匯／籲「不要再打高空」談罷免後警訊 陳亭妃：藍白合成常態、2026全台不好選

批國民黨亂修財劃法重傷高雄 陳其邁：外行開藥、地方被迫吞藥

【文章轉載請註明出處】