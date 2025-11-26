中午來開匯／不諱言江啟臣就是紅派少主 何欣純：台中市民還吃地方派系這套嗎？

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

民進黨立委何欣純今（26）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，聚焦藍白合與地方選戰，談及市議員提名席次、地方派系與政黨之間的整合與協調。

何欣純點出，地方選舉不只市長，還有市議員，藍白合還必須要談，包括國民黨市議員的提名席次，要不要跟白的談？要不要讓給白？目前多區已競爭激烈。她強調，實力最重要，黨主席不能動輒以黨紀處分解決，「藍營自己地方怎麼協調？藍營自己就參選爆炸了」。

談到藍白協調難度，何欣純指出，並不是只有一句口號而已，內含大量細節與地方實力原則，以派系與人選卡位為例，藍營人士可能認為有實力為什麼要讓給民眾黨？相對地，民眾黨也會主張「你不是要我白的票？所以你就要讓我一下。」她強調各有各的立場，不是一句藍白合就可以搞定。

「吳皇昇背後是誰？大家也都清楚。」何欣純提到，吳加入民眾黨參選議員將牽動各區佈局，與政黨之間的佈局，她並質疑這不是民眾黨主席黃國昌要提吳皇昇，就能提名，民眾黨台中市也還有其他人要爭，且陳清龍現在是民眾黨台中市黨部主委，要不要尊重陳清龍？強調「要尊重地方」。她認為，黨部主委未表態，個人就透過新聞發布，彷彿人選底定，這不對。

針對外界揣測的流言，當被問及與總統賴清德關係與「翻領子」畫面，何欣純立即還原現場，她指出是總統府的攝影官一直在使眼色，因總統衣領沒翻好，她因此而上前把總統領子喬好。

對於地方能見度，何欣純表示要感謝台中市議員周永鴻「觀察入微」，肯定她「地方性強」。她強調，自己是一步一腳印走入人群、走入基層，也提及留學英國與多次日本訪問，認為多走動、多理解台灣在國際上的位置，與同盟理念國家交流「都是好事」，盼把台中這城市帶上國際。

檢視台中政治結構時，何欣純指出，地方派系太強其實是立委江啟臣給地方的印象，並稱其是「紅派少主」，過去多次選舉也確實靠派系。她也提及前台中縣長、前總統府秘書長廖了以在地方上就是在幫江啟臣，兩人連結非常深、關係非常密切，因此地方普遍視江啟臣為「紅派的少主」。未來江啟臣若角逐台中市長，台中是邁向人口第二大的國際城市，台中市民還會吃地方派系這一套嗎？

何欣純指出，關稅屬國政、中央對美談判事務，但台中是傳產重鎮、中小企業產業鏈密集，市府應思考「要不要跟著中央加碼」，如何扶植、陪伴企業度過難關，競選市長者亦應就此提出完整政見。另外她也聚焦特別預算，指出這一次的特別預算930億用於扶植中小企業，她訴求要讓企業「看得到、吃得到」。

針對具體作法，何欣純提到包括：把中央補助的「方法、簡化流程、能夠補助什麼」傳達到位；要求中央「派專人、而且要專線」，協助企業「申請成功」，並「撥款要迅速」。

何欣純舉例，有老闆娘向她反映「沒有訂單、要養員工很困難」且「完全不知道」可申請項目，於是她就提供「懶人包」給那位老闆娘，並說明在職員工薪資補助與在職訓練，提醒陳情人「危機就是轉機」。採訪中，何欣純重申，中央補助必須看得到、吃得到，而且要用得到、拿得到，並表示規劃印製小本手冊，期能把資訊散播出去、傳達到位，「人家知道，才會有感嘛！」

