中午來開匯／不諱言江啟臣就是紅派少主 何欣純：台中市民還吃地方派系這套嗎？
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
民進黨立委何欣純今（26）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，聚焦藍白合與地方選戰，談及市議員提名席次、地方派系與政黨之間的整合與協調。
何欣純點出，地方選舉不只市長，還有市議員，藍白合還必須要談，包括國民黨市議員的提名席次，要不要跟白的談？要不要讓給白？目前多區已競爭激烈。她強調，實力最重要，黨主席不能動輒以黨紀處分解決，「藍營自己地方怎麼協調？藍營自己就參選爆炸了」。
談到藍白協調難度，何欣純指出，並不是只有一句口號而已，內含大量細節與地方實力原則，以派系與人選卡位為例，藍營人士可能認為有實力為什麼要讓給民眾黨？相對地，民眾黨也會主張「你不是要我白的票？所以你就要讓我一下。」她強調各有各的立場，不是一句藍白合就可以搞定。
「吳皇昇背後是誰？大家也都清楚。」何欣純提到，吳加入民眾黨參選議員將牽動各區佈局，與政黨之間的佈局，她並質疑這不是民眾黨主席黃國昌要提吳皇昇，就能提名，民眾黨台中市也還有其他人要爭，且陳清龍現在是民眾黨台中市黨部主委，要不要尊重陳清龍？強調「要尊重地方」。她認為，黨部主委未表態，個人就透過新聞發布，彷彿人選底定，這不對。
針對外界揣測的流言，當被問及與總統賴清德關係與「翻領子」畫面，何欣純立即還原現場，她指出是總統府的攝影官一直在使眼色，因總統衣領沒翻好，她因此而上前把總統領子喬好。
對於地方能見度，何欣純表示要感謝台中市議員周永鴻「觀察入微」，肯定她「地方性強」。她強調，自己是一步一腳印走入人群、走入基層，也提及留學英國與多次日本訪問，認為多走動、多理解台灣在國際上的位置，與同盟理念國家交流「都是好事」，盼把台中這城市帶上國際。
檢視台中政治結構時，何欣純指出，地方派系太強其實是立委江啟臣給地方的印象，並稱其是「紅派少主」，過去多次選舉也確實靠派系。她也提及前台中縣長、前總統府秘書長廖了以在地方上就是在幫江啟臣，兩人連結非常深、關係非常密切，因此地方普遍視江啟臣為「紅派的少主」。未來江啟臣若角逐台中市長，台中是邁向人口第二大的國際城市，台中市民還會吃地方派系這一套嗎？
何欣純指出，關稅屬國政、中央對美談判事務，但台中是傳產重鎮、中小企業產業鏈密集，市府應思考「要不要跟著中央加碼」，如何扶植、陪伴企業度過難關，競選市長者亦應就此提出完整政見。另外她也聚焦特別預算，指出這一次的特別預算930億用於扶植中小企業，她訴求要讓企業「看得到、吃得到」。
針對具體作法，何欣純提到包括：把中央補助的「方法、簡化流程、能夠補助什麼」傳達到位；要求中央「派專人、而且要專線」，協助企業「申請成功」，並「撥款要迅速」。
何欣純舉例，有老闆娘向她反映「沒有訂單、要養員工很困難」且「完全不知道」可申請項目，於是她就提供「懶人包」給那位老闆娘，並說明在職員工薪資補助與在職訓練，提醒陳情人「危機就是轉機」。採訪中，何欣純重申，中央補助必須看得到、吃得到，而且要用得到、拿得到，並表示規劃印製小本手冊，期能把資訊散播出去、傳達到位，「人家知道，才會有感嘛！」
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
王義川寫住台灣國掀朝野口水 梁文傑稱尊重：依憲法是中華民國立委
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 22 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 2 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 21 小時前
揭北京2027年完成武統！總統宣布2行動方案
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（26）上午9時30召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並於11時30分舉行記者會時表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，企圖「以武逼統」、...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
郭富城公開三女兒名字「老婆方媛大方曬曼妙身材」 被問第四胎進度鬆口了
郭富城日前才到高雄舉辦演唱會，60歲的他身材維持得很好，在演唱會上禁不住歌迷要求，拉開衣服秀出胸腹肌，讓全場嗨翻。體力一等一的他，老婆方媛也順利生下第三胎，當時郭富城開心表示自己被四個公主圍繞，近日他出席記者會，被問到第四胎的進度，他也首度鬆口。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 6 小時前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
獨／黃國昌藍白合「底牌」曝光：要國民黨禮讓自己參選新北市長「否則各選各的」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週各率黨內人馬盛大會面對談，宣示未來在野陣營藍白合的基本方向。面對國民黨志在202...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
烏兵傷殘慘重.舉國苦撐 川普斡旋要鉅額謝金
僅有美俄參加的烏戰和平協議，能讓烏克蘭人甘願接受嗎？美烏在日內瓦協商，同一時間俄羅斯狂轟猛炸烏克蘭各地，一周內造成烏克蘭數十人罹難。三年多來戰爭讓烏克蘭青壯年階層付出慘重代價，許多失去肢體退伍的傷殘士兵，等國家補助製作義肢，已有8萬人在排隊，現在起可能要等到10年後才有義肢。美國總統川普卻一再批評烏克蘭對美方斡旋不知感謝，美國甚至要求從重建烏克蘭的俄羅斯凍結資產利潤中獲取50%的回報。川普政府此舉，讓美國前國務卿凱瑞批評「令人作嘔」。儘管面臨國內外的巨大反對，烏克蘭總統澤倫斯基仍需在川普開出的，本週四11月27日的期限前做出回應。TVBS新聞網 ・ 3 小時前
吳淡如遭酸「靠運氣致富」霸氣反嗆：你相信貴人陪我60年？
作家兼主持人吳淡如近日在社群分享理財觀，強調錢自己管的重要性。她也以自身經驗提醒大眾，不要過度依賴他人處理財務，更直言外界常把成功歸因於「貴人運」，讓她忍不住提出反思。吳淡如在貼文中寫下：「理財其實很簡單，第一個原則叫錢自己管，不要交給別人。」她指出，不論黑道、白道、合法或非法的代管者，「都很貪婪」自由時報 ・ 4 小時前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
走進中壢巷弄裡的海王星bakery！手作歐式麵包、招牌司康，奶油香與靜謐咖啡香交織，享受不被打擾的慢活時光
如果有一顆行星專為喜歡麵包與奶香氣息的人而存在，那大概就是「海王星 bakery」了，從原本的海王星司康升級為二號店的海王星 bakery，不僅有內用區，還有當天現製現烤的烘焙點心系列，在中壢靜謐的住宅巷弄裡，這間烘焙坊沒有大招牌、沒有喧鬧的音樂，只有自然光灑落木桌的柔亮，以及空氣中淡淡的奶油香，推開木門的那一刻，就像走入一個緩慢自轉的小宇宙，忍不住會想買好多麵包外帶的魔力⋯⋯Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
張學友「斷崖式衰老」？停車場被拍 64歲近照粉絲認不出：真的是天王嗎
64 歲「歌神」張學友近期在新加坡展開巡迴演唱會，沒想到他一下車的隨手影像竟在網路上掀起熱議。畫面中，張學友身穿夾克外套、戴著口罩與鴨舌帽，鬢角明顯剃短、眉色偏淡，被許多網友形容「突然老很多」，甚至有人直言有種「斷崖式衰老」的衝擊感，引發討論。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 22 小時前
藍白配合中共罵高市早苗！「黨內不同調」凌濤看不下去痛批 謝震武驚呆
日本首相高市早苗本月初表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出報復措施，沒想到國民黨部分人士譴責高市發言「危險」，前國民黨主席洪秀柱更轟「不負責任」。對此，國民黨桃園市議員凌濤也看不下去，直言不懂為何要罵關心台灣安全的日本。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
首波低溫報到！入夜下探14度 「準天琴」挾雨影響半個台灣
北台灣今(25)日起明顯轉涼，首波低溫將在今晚到明晨報到，台南以北及宜蘭最低可下探14度。中央氣象署預報科長劉宇其表示，明晚至週四受熱帶性低氣壓外圍中高層雲系北移影響，北部、東半部、南部及中部山區都可能出現降雨。中天新聞網 ・ 1 天前