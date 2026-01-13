中午來開匯／中國2027恐武統台灣盛傳 蘇紫雲曝有3原因 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台北報導

行政院日前提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，總預算高達新台幣1.25兆元；但全案至今未能付委審查。國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今（13）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪時表示，大家都不希望戰爭，但仍要做足準備，飛機跟大砲是用來保衛國家，而非挑釁。

「和平是目標、備戰是手段。」蘇紫雲舉秦檜與岳飛為例，秦檜主張與金議和、岳飛則是抗金名將，後續歷史評價，眾人皆知；另外，希特勒也曾喊話奧地利，若能加入德國，經濟成長將達2%，卻透過各種方式滲透奧地利政治團體，接著進行軍事演習，這些都是歷史教訓，呼籲外界不要把目標跟手段顛倒。

針對外界推測，中國恐在2027對台武統，蘇紫雲說明，中國解放軍（紅軍）在1927年成立，2027年屆齡百年，且明年是中國國家領導人習近平軍改10年，又逢習近平爭取第4任期，種種因素下皆符合政治利益。

蘇紫雲更提出，習近平鼓吹「民族復興」，但民族復興應該是讓中國人民免於恐懼的自由，可是如去年中國的聖誕老人都在派出所、跨年場域多是公安在「跨年」，直言「有點可惜」。

至於1229中共軍演，解放軍聲稱以「無人機視角」拍攝到台北101，讓外界質疑真偽，蘇紫雲推斷，以現今光學技術，即便衛星距離地球2萬公里，都能拍到桌上的原字筆；且美國F18也利用過莢艙感測器，拍攝過多起不明飛行物，呼籲外界勿夜郎自大，也不要妄自菲薄。

另外，委內瑞拉總統馬杜洛在1月3日的清晨遭美軍突襲，被押送到美國接受審判，國內各界紛紛關注「中共解放軍是否有能力對台灣展開類似的斬首行動？」

對此，蘇紫雲認為，斬首行動在現代主打心理戰，委內瑞拉軍事在開戰之初就被美軍瓦解，台灣不容易，因為有台灣海峽阻隔，相較於烏克蘭、以色列或南韓，都較幸運屬「易守難攻」。

蘇紫雲進一步說，軍購投資1.25兆（約400億美金）看似很多，但應把投資周期拉長線來看。他點出，台灣近年整體經濟情況可能會突破G20（全球前20大經濟體國家排名），軍購將近GDP3.5%至5%是可以應付的。他認為，中央政府總預算為量入為出都比較保守，以一般民主國家來看，軍備約佔GDP20%至30%，在總預算未擴大下，軍購金額看起來比較大，關鍵在於受制中央總預算法，只能用特別預算，希望國會專家們可以評估其他民主國家、理性討論，讓經濟動能注入。

