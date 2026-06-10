中午來開匯／一中政策有別一中原則 黃介正自曝「20秒」讓老外聽懂九二共識 155

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

美國海軍代理部長高雄（Hung Cao）日前公開表示，美國正暫停對台140億美元的軍售案，引發國內各種不同聲浪。對此，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正今（10）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪時表示，軍購要考慮是否符合國家未來戰略需求、有沒有人操作、國家的財政能否支撐，如果都可以，那就看是編特別預算或是年度預算都好。他也分析，「現在國民黨已經不用擋軍購預算，因為美國總統川普會擋」。

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總統賴清德昨日出席台灣無人機會師活動，針對立院藍白日前通過的7800億國防特別條例未包含無人機預算，他連喊3次「我不會放棄」，但國民黨立委則強調，大家都支持無人機發展，只是不該編列在特別預算，而是回歸常態預算，接受立院監督。

對此，黃介正透露，最近自己與藍營朋友提到，國民黨如果真的關心台灣未來，要從強力監督及抗爭中跳脫出來，要有準備接手台灣面對的問題，並拿出解決辦法來。

黃介正特別提到，此次「川習會」後， 台美軍事、安全合作關係基本上堅若磐石，但上面出現了兩條裂痕，這個裂痕超過40年未曾發生。第一個裂痕為台灣問題被放在談判桌上，由中美兩國元首直接對談，中國領導人習近平在有媒體時公開談論台灣問題，美國總統川普接受媒體訪問時也表示兩人談了一整晚台灣的問題。

黃介正進一步表示，而在當月16日川普在空軍一號上面被問及對台軍售問題，即對記者透露「（對台軍售）我正在與北京討論」。黃介正表示，「這下子我的警報燈就亮了，以前不討論，現在要討論，那乾脆國民黨不要擋軍購，因為川普會擋」。

黃介正說明，已通過的7800億元軍購，是台灣政府對美國政府的合約；至於還沒有通過也還沒有編列預算則是商售的部分，是台灣政府直接跟外國廠商簽約，另外還有外國公司委託台灣國防產業製造，以及自製部分。他說，而這部分就是美方目前要問清楚的，「我相信是要問國民黨」。

黃介正表示，軍購只要考慮是否符合國家未來戰略需求、有沒有人操作、國家的財政能否支撐，如果都可以，那就看是編特別預算或是年度預算都好。他也說，若一次性編列特別預算，外國廠商也比較能評估未來是否要繼續投資。

而在川習會後，川普對「台獨」說重話。國安會前秘書長邱義仁表示，賴清德的兩岸主張延續前總統蔡英文路線，邱也駁斥外界對賴政府貼上「韌性台獨」標籤，強調賴的核心立場是中華民國與中華人民共和國互不隸屬、兩岸維持現狀。

對此，黃介正分析指出，邱義仁會出面解釋，意思就是要將台灣的情勢穩住，強調「台灣沒有要變，不管說什麼，從2016年蔡英文時期就是如此」。此外，另一個原因也恐怕是綠營的人才就那麼多，在面對重大困境時，還是得老驥伏櫪。

黃介正也提到，習近平對台灣一直秉持著「爭取談、準備打、不怕拖」，中共一直很有自信，因為贏家不怕耗，但就擔心「不怕拖會變成不想拖，那我們台灣壓力就大了」。他強調，不打仗的和平還必須是有尊嚴、有自信、有防衛力，而在未來幾年是關鍵，因為習近平在明年，第4任期即將上任，「也就是說習近平要做滿20年的最後4年，他所看到的兩岸關係是什麼？」

被主持人問及未來是否透過邱義仁赴中，能緩和兩岸局勢？黃介正認為，習近平必須要做工作報告及展望未來，要的是積累成果而不是扣分，而這時如果兩岸都不談話、不講九二共識，沒有溝通管道，該怎麼判斷對方思維想法呢？他建議可以讓事務性功能先鬆綁，兩岸可先開放民間交流、旅遊，要先解開雙方的結，否則兩岸如果兵戎相見，「真正高興的應該是要搶台灣單的其他國家，而前總統馬英九時期簽署的23項協議以及ECFA，也都可趁此機會更新」。

此外，黃介正表示，馬英九時代的九二共識、一中各表，後來因習近平論述兩岸同屬一個中華民族，就需要說清楚是一個中國？還是同屬一個中華民族？容易被美方誤解。他說，若以寬廣邏輯來講、以《憲法》所定義標準，鄭麗文近期相關的說法也是沒錯，但在政治操作下，三不五時就要講清楚，兩岸同屬一中，究竟是歷史一中？文化一中？還是過去一中也可能是未來一中？

黃介正指出，尤其綠營喜歡拿習近平定的調來反對在野黨，而非去跟習爭論，還很高興的說「北京已經不否定台灣」。他認為，要讓北京看得起，無論是戰是和都要站在對等的關係上，來談未來怎麼處理兩岸關係，在此之前一定要站穩腳跟，而不是一直反對對方、一直小氣，小氣會被對方瞧不起。

黃介正以自己向外國朋友說明兩岸關係的說法為例。當被問九二共識是什麼？他就回答「跟你們美國人『一中政策』一樣」；而當對方進一步詢問為什麼，他則回應「我們也講一中，但是跟北京的不同；20秒我講完，也讓對方理解兩岸說法有何不同」。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊

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