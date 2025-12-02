中午來開匯／中配參政權可以層級劃分 王世堅：立委參贊國家大政當然要禁止 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

民進黨立委王世堅今（2）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，談及近期中配參政等問題，王表示，台灣內部也應該以最大團結為原則，無論主張台灣共和國、中華民國、華獨或不表態，「只要不是紅統，就是一家人」。他強調，唯有把支持民主、反對中共介入的力量集結起來，台灣在選舉與對抗中國威脅時才會更有力量。

王世堅表示，法律制定時應把原則講清楚，中配若已嫁來台灣、成家立業，依照法律應給予相應保障；但若有人到台灣後，公開主張與中國統一、甚至支持武統台灣，「那抱歉，請你回去中國大陸」。

近期在野黨提出修法，放寬中國籍配偶在台參政相關限制，引發社會議論。王世堅表示，相關討論「可以商量」，但必須在制度上訂出嚴格界線，避免重大國政遭受外部勢力影響，若中國籍配偶在台只是參與基層村里長選舉，他認為「尚可討論」；但若涉及較高層級的公職，特別是不分區立委等具有國家大政決定權的職位，就必須嚴格禁止。他強調：「不分區立委要決定經濟、財政、教育、尤其是國防大政，這還得了？怎麼能給可能與中國立場一致的人來掌握？」

王世堅表示，中國籍配偶若已來台定居、成家，相關權益保障可依法規處理，但政治參與必須區分層級，尤其應避免「投機取巧」的方式進入國家重要決策位置。

王世堅進一步說，宗教、身份、國族認同等自我稱呼，在台灣本屬自由，但唯獨「紅統」或認同中共武統台灣者絕不可在台灣擔任公職。他強調：「你要說你是台灣共和國、中華民國、台灣，這都OK，但是中國籍配偶主張武統還當立委，那當然不行。」

王世堅也談到長年反覆的國籍、稱謂爭議，直言台灣政治不能永遠卡在「第一課」上，國內太多重要課題需要討論，包括美國高關稅政策衝擊、產業轉型、能源政策、水利建設、環境變遷等。他說，「我們不能天天在吵你是哪一國、你要叫什麼名字，把第一課讀完就好，還有第二課、第三課要修，要面對。」

