中午來開匯／何啟聖批傅崐萁「背罪名才能大尾」說 政壇道德水準感到難以忍受 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

資深媒體人何啟聖今（20）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，針對外界關注其爭取國民黨花蓮縣長選舉，何表示，自己參選確實「加速了國民黨內部提名機制的時程」，而花蓮縣黨部以其戶籍未設於花蓮為由排除資格。

何啟聖指出，他最重視遊戲規則，既然有制度就應照規矩走，不該為了個人去修改辦法。他也坦言，將參選宣言僅交給黨副主席李乾龍而非花蓮縣黨部，屬於個人疏忽，願意承擔責任。

廣告 廣告

何啟聖說明，國民黨過去多數被提名人選，是在參選前將黨籍與戶籍遷至選區；黨籍遷移程序相對簡便，但戶籍遷移必須有實際居住地點，無法以虛設地址處理，從準備搬遷到完成相關行政程序，都需要一定時間。他強調，戶籍遷移並非一通電話即可立即完成，仍須實際安排居住與辦理作業，因此需要合理作業時程，但原則不變，就是尊重黨內制度、沒有特權，一切依規定辦理。

何啟聖坦言，關於投入花蓮選戰的動機，真正觸動他下定決心參選的重要原因之一，是國民黨立委傅崐萁日前說「走政治不背個兩、三條（罪名），是不會大尾的」，讓他對當前政壇道德水準感到震驚與難以忍受。

何啟聖表示，隨著花蓮縣長徐榛蔚任期即將屆滿，以及吉安鄉長游淑貞等人選布局，讓他認為花蓮正出現一個重新選擇、重新比較的關鍵時刻。他說，這樣的比較，不是藍綠對決，而是在國民黨內部尋找一位相對更合適、能代表花蓮價值與尊嚴的人選，花蓮選民真正關心的，不是政黨顏色之爭，而是誰能站出來。

何啟聖還表示，花蓮縣長選舉不應流於政治動員或政策綁樁，而應回歸最理性、最單純的比較，將參選人的人格操守、專業歷練與過去表現攤在陽光下，交由花蓮鄉親做出選擇。他強調，真正重要的不是藍綠或派系，而是誰具備代表花蓮、讓地方感到驕傲的條件。

何啟聖也以基層黨員身分，質疑國民黨中央對地方選舉提名程序資訊揭露不足，指出去年11月26日中常會通過115年縣市長特別提名辦法，但相關條文全文未在黨中央官網或正式公告平台公布，僅於隔日於官方臉書粉絲團張貼重點摘要，直到他致電黨中央反映後，完整條文才於今年1月13日正式上網，讓外界得以了解實際作業規範。

何啟聖表示，黨內其他選舉如中央委員、中常委選舉，均有完整公告與條文公開，反觀縣市長提名卻僅以摘要方式揭露，資訊透明度明顯不足。他認為，是否具備花蓮戶籍或黨籍固然是程序問題，但更核心的考量應是「人才本身」。

何啟聖也透露，明（21）日將前往花蓮拜會縣議會，並感謝花蓮縣議長張峻展現開放胸襟，協助安排相關行程。他指出，花蓮幅員遼闊，南北相距逾170公里，在短時間內難以全面走訪，但仍希望盡快與地方民意代表溝通理念。

對於國民黨花蓮縣長提名時程，何啟聖表示，原訂5月完成提名，隨後提前至4月，上週又決定將民調時程提前至本週，節奏急遽加快，前花蓮市長葉耀輝甚至因此表態，若無足夠時間讓參選人充分說明理念，寧願退出民調。他說，若花蓮提名流於同額競選，這提名方式，將會成為一場民主的笑話。

照片來源：CNEWS匯流新聞網

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

結合糖鐵文化與科技體驗 陳亭妃規劃新營糖廠成親子互動基地

轟藍白卡高雄近73億新興預算 林智鴻偕青年選將公布「高雄受害清單」

【文章轉載請註明出處】