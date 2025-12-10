中午來開匯／傳吳宗憲遭羞辱不讓選 陳琬惠喊話「地方長輩」：給阿德空間 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

「美麗島電子報」董事長吳子嘉昨日爆料，國民黨立委吳宗憲上週在宜蘭黨部活動中被叫到小房間，當面遭議長張勝德的人馬羞辱、恐嚇「不可能給你選」。前民眾黨立委陳琬惠今（10）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，陳藉此向「地方長輩」喊話，表示應該給議長「阿德」更多的空間，希望選舉是一場公平競爭，應該要讓宜蘭人自己選擇，而不是讓國民黨的人自己選。

廣告 廣告

陳琬惠日前接受民眾黨中央徵召參選2026宜蘭縣長，曾提及若將來要與國民黨談合作，不管用什麼方式，用協調、民調或社調都可以。

針對社調，陳琬惠表示，上一次選舉就曾做過社調，講白了因為不知道綠營會怎麼操作民調，所以社調應該要回到各個地方。她舉例，宜蘭有12鄉鎮，透過訪談地方頭人、一般民眾或焦點團體的方式去深入了解宜蘭地方，傾聽民意希望選出怎樣的縣長，把想法加進來，才有辦法真實呈現民調。

陳琬惠說，不是找50個人來投票說會支持誰，而是希望更深入訪談了解地方的需求到底是什麼，題目設計有很大學問，相信現在藍白兩邊智庫也都絞盡腦汁，希望要趕快加緊腳步「定於一尊」。

至於吳子嘉9日爆料，吳宗憲上週在宜蘭黨部活動中被叫到小房間，當面遭幾位議員羞辱、恐嚇「不可能給你選」。吳宗憲今日受訪表示，自己沒有把這件事放心上，傳了幾手之後訊息一定會失真，他立場也不便評論。

對此，陳琬惠表示，吳宗憲自己是當事人，外人也不確定當時裡面真正發生過什麼事，既然當事人以團結為前提，她也表示尊重。但她想藉此向「地方長輩」喊話：「如果你們真的是為阿德好，應該讓阿德有更大的空間。」

陳琬惠說，以她自己與張勝德的接觸，她知道張對從政服務有自己的想法，所以張也很辛苦；因為張父是老議長，張勝德在上任後也背負了很多父執輩期待，但還是希望選舉是一場公平競爭，應該要讓宜蘭人自己選擇，而不是讓國民黨的人自己選。

陳琬惠強調，如果藍白最後能3人整合成一組，那是「1乘3」，不要最後變成負的，她知道旁人很著急，但這些話多講都是傷感情，希望大家能用更好的服務願景去說服在地人。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中午來開匯／直言以陳定南行動力為學習對象 陳琬惠端宜蘭經濟、交通、醫療3大政策牛肉

中午來開匯／紅白帖年近百萬支出壓垮民代？ 陳學聖勸「不要動助理費」：省一點夠用

【文章轉載請註明出處】