中午來開匯／傳賴清德將下鄉宣講總預算 林騰鷂：應負責任政治到立院報告 27

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台北報導

中央政府總預算仍因朝野僵局卡關，據傳總統賴清德和行政院長卓榮泰都將下鄉，直接對民眾宣講中央總預算對國家建設的重要性。東海大學法律系教授林騰鷂今（7）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪時表示，總統是最高行政總長，應該要到立法院作國情報告。

林騰鷂說明，憲法第2條強調主權在民，明定人民可以通過投票，選舉出認為適合代表他們的政府官員；其中，總統作為國家元首與行政首長，對國家重大政策負有最終的政治責任，需對人民負責，現在卻一副高高在上、不用到立法院報告，根本是總統跟行政權在打壓人民。

林騰鷂舉例，1.25兆軍購案，要備妥軍事能量至2030年，但總統賴清德又稱中國將在2027武統台灣，不僅有時間差，加上軍購弊案那麼多，應該要赴立法院報告。他認為，軍購應該由國防部內部成立相關組織，不需要另外闢預算，再發包、找產業，甚至還要下鄉去講，「不要臉的事情還要繼續做嗎？」

另外，憲法法庭2日作出「115年憲判字第1號」判決，卻只有5名大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥評議，引發法界憂心，是否有其效力、抑或有程序瑕疵。對此，林騰鷂認為，有些法界敗類非常壞，甚至背叛人民、一犯再犯，認為5位大法官已違刑法第124條的枉法裁判，檢調應該要查

林騰鷂表示，憲法明定大法官職權，但也要依照規定開憲法法庭並審判，不能因為憲法有規定，大法官就將程序自主，因憲法第175條有規定「本憲法規定事項，有另定實施程序之必要者，以法律定之」，這是要由立法院來定之，而非大法官可決定。他痛批大法官「憲政敗類」，根本連憲法都不懂，丟臉丟死人。

林騰鷂更點出，「114年憲判字第1號判決」雖指出《憲訴法》部分修正條文因違反憲法正當立法程序及權力分立原則而違憲，自即日起失其效力。但法令已經公告並實行近一年，在未被宣告違法前都是有效的，且憲法法庭開設就算沿用舊法也不合理，因為新法已實施，在這前提下，5名大法官枉法裁判，這有罪。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊

