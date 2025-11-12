中午來開匯／傳AIT要「約見」主席鄭麗文？ 黃介正解惑：國會最大黨主席換人外館外媒要拜會很正常 199

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台北報導

中國國民黨黨主席鄭麗文親中議題持續引各界關注，淡大國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正今（12）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，台海兩岸關係目前民心在飄動，他提到疑美論，並提及美國課台灣如此重的關稅，若美國認為台灣是夥伴關係，為何課以重稅，民眾當然會困惑。黃介正也強調，九二共識對他而言不是一個議題，而是兩岸溝通對話的基礎，就如同過去前海基會董事長辜振甫曾說過，九二共識其實是一種諒解，所以九二並不是問題，無關讓渡主權。

黃介正指出，以學者觀察角度看到對台海兩岸關係，民心在飄動，因單靠一方政黨未必能夠捍衛台灣最大利益，就像是要不要疑美？疑美最深的就是擔任過中華民國的總統，從蔣介石開始。他說，台灣是個親美的社會，都希望美國挺台，所以中華民國總統訪美並不是去面試，而是民心所趨。

黃介正也說，只是美國總統川普將4月2日稱為解放日，課以台灣如此重的關稅，甚至比日本韓國還要重，但美國不是我們的好朋友嗎？為何課以重稅？不是說台灣是印太防線中不可或缺關鍵點，但台灣被懲罰，民眾當然會困惑，而且美國232條款還未出，股市看不出來是因為台灣科技股在撐，但實際上要看基層，要多關懷基層民眾。因此當美國挺台力道會被質疑的時候，疑美論的根源就不是台灣人自己發明的；另一方面則是台灣為何會產生反中的看法，就是北京造成的。

黃介正直言，馬英九總統執政時期，要賺錢找大陸，要安全找美國，但在2018年4月中美貿易戰開打之後，兩強權對戰，台灣並不孤單，所有印太地區國家仍然把中國當成最大貿易夥伴，只是台灣現在已經轉到美國，但貿易盈餘越多稅率越高。所以他強調，台灣最重要的是要知道自己要甚麼，台灣人如何定義台海和平穩定、繁榮發展，在生存發展以及利益之中去處理對美、對中問題。

針對外傳AIT谷立言要「約談」鄭麗文？黃介正解釋，只要是一國的駐台代表，台灣最大黨的主席換人，一定要拜會，且要想如何寫電報回覆母國，這是很正常的，怎麼會是約談？他直言，一個駐台的外國代表都會做這樣的事情，怎麼會是約見呢？做外交的應該要懂，要理解；此外，任何一個駐台外國代表當然會想要促進本國的利益，當然禮貌性拜會去祝賀對方當選，建立情誼。再來，就他所知，鄭麗文主席自上任來從來沒有拒絕任何一個外媒訪問，也沒有拒絕外館請見，國際兩岸都有涉獵，這件事確實也沒什麼。

黃介正提及外界所關注的「九二共識」，有關於九二共識，他認為不是一個議題，而是兩岸對話的基礎，有人問他，國民黨的人去大陸，中國會不會附加條件要認同九二共識。但他要強調，九二共識是中國國民黨提出的，是台灣提出來的，並不是中國共產黨發明的，當然要由國民黨定義。所以不管叫一中各表、或是各自表述都好，都應由國民黨定義，愛台灣、堅持中華民國立國精神的國民黨人應該要堅持九二共識。

黃介正提及，前海基會董事長辜振甫曾經當初跟他提到，九二共識就是一種諒解，用諒解，就是不要說清楚，為甚麼過去九二共識可行，因為不是去讓渡主權，而是表述各自的實質問題進而解決，前總統馬英九當初也是因循這樣的脈絡，並強調九二不是問題。

