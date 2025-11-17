中午來開匯／兩岸對話才是台灣主流民意 蕭旭岑：AIT也樂見

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

國民黨副主席蕭旭岑今（17）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，談及接任副主席後的角色定位、國民黨在新任黨主席鄭麗文領導下的兩岸路線，以及雙城論壇與秋祭吳石議題。

蕭旭岑強調，國民黨前後任主席馬英九、鄭麗文路線沒有不一樣，都是回歸中華民國憲法這部「一中憲法」，在「一國兩區」與原汁原味「九二共識」基礎上，追求兩岸對話和解、維持溝通。他認為，兩岸對話交流這條路線符合主流民意，AIT處長也樂見。

針對擔任國民黨副主席，蕭旭岑表示，責任比較多，必須協助鄭麗文，希望能夠很快讓黨務及許多事情平穩下來，馬英九前總統的立場與國民黨立場本來就沒有什麼差距，馬英九也當過國民黨主席，因此馬英九與鄭麗文都是依照中國國民黨黨章、政綱來處理各項事務，「不會有太大的扞格」。他說，關於路線，鄭麗文在上任之前接受專訪時已講得很清楚，就是回歸中華民國憲法，回歸中國國民黨黨章、政綱，以及各項綱領來處理兩岸路線。

針對外界關注他日前在中國大陸與國台辦主任宋濤的會面是否出自鄭麗文指派，蕭旭岑回應，自己在她上任前人就已在大陸，不是鄭指派的。他說，當時在中國大陸有很多行程，從廣東、北京到陝西、天津出席許多活動，在北京清華大學演講時，才接獲鄭麗文徵詢，出任中國國民黨副主席。

談及行程細節，蕭旭岑指出，非常感謝大陸方面的重視，後來到天津出席「津台會」，也就是天津與台灣之間投資與經貿的會議時，對方就以「中國國民黨候任副主席」身分接待，宋濤還專程從北京到天津與他會面。他說，鄭麗文的說法並沒有錯，自己是在大陸期間才接獲徵詢，後續參加活動時，大陸方面提高規格、非常重視，也代表對鄭麗文的重視，對新國民黨領導團隊的重視。

對於外界關注國民黨另一位副主席張榮恭與宋濤會面是否有不同意義，蕭旭岑說明，自己與宋濤見面時還不是國民黨副主席，只是「候任」，當時的安排更多是表達大陸方面的善意與對新領導團隊的重視；而如今張榮恭已經是經過全代會通過就任的副主席，這次到上海與宋濤會面，等於是代表新的國民黨中央、代表鄭麗文主席在就任之後，第一次到大陸去跟國台辦主任見面，因此具有很不同的意義。

蕭旭岑指出，宋濤不論是親自從北京到天津，或這次在上海與張榮恭見面，都顯示大陸非常重視鄭麗文，也非常重視未來兩黨、乃至未來兩岸關係的發展。他說，張榮恭在會面中也重申了「中國國民黨原汁原味的九二共識立場」，由於「原汁原味的九二共識就是寫在國民黨黨章跟政綱裡面」，再次彰顯鄭麗文兩岸路線是回到中華民國憲法與國民黨黨章、政綱。

外傳大陸委員會擬不核准上海市台辦副主任李驍東來台申請，以此做為反制動作，台北市政府也擔憂預定12月在上海召開的雙城論壇恐有變數。蕭旭岑表示，注意到陸委會已公開否認相關說法，也不相信陸委會主委邱垂正與副主委梁文傑會以這種方式處理，否則有點像是「見笑轉生氣（惱羞成怒）」，好像國民黨在發展兩岸關係、民進黨在「吃味」。

談到雙城論壇是否可能遭到反制？蕭旭岑認為，朝野都應該發展兩岸關係，現階段國民黨與台北市政府都在努力協助總統賴清德與民進黨穩定兩岸關係，如果陸委會因為這樣就「見笑轉生氣（惱羞成怒）」來反制雙城論壇，「是非常不智」。他仍相信對方會有基本政治智慧，且目前看起來梁文傑、邱垂正也沒有說要反制。

蕭旭岑批評，李驍東若今年被禁止來台，很不好，雙城論壇之前的會前溝通已是行之有年安排，李驍東去年也曾來台，「為什麼行之有年的雙城論壇會前溝通，去年同意，今年就不同意？」他說，看到很多分析，有人認為是陸委會要報復對岸，也有人猜測是不希望台北市長蔣萬安「太過順利」，不論哪一種都不好。

蕭旭岑呼籲，陸委會既然職能是協助兩岸關係發展，就不應該去阻擋已有這麼好平台的台北市政府。無論是邱垂正或梁文傑，都應該以兩岸關係發展為念，若上海市有代表要過來溝通，不應該禁止。

