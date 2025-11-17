中午來開匯／兩岸對話才是台灣主流民意 蕭旭岑：AIT也樂見
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
國民黨副主席蕭旭岑今（17）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，談及接任副主席後的角色定位、國民黨在新任黨主席鄭麗文領導下的兩岸路線，以及雙城論壇與秋祭吳石議題。
蕭旭岑強調，國民黨前後任主席馬英九、鄭麗文路線沒有不一樣，都是回歸中華民國憲法這部「一中憲法」，在「一國兩區」與原汁原味「九二共識」基礎上，追求兩岸對話和解、維持溝通。他認為，兩岸對話交流這條路線符合主流民意，AIT處長也樂見。
針對擔任國民黨副主席，蕭旭岑表示，責任比較多，必須協助鄭麗文，希望能夠很快讓黨務及許多事情平穩下來，馬英九前總統的立場與國民黨立場本來就沒有什麼差距，馬英九也當過國民黨主席，因此馬英九與鄭麗文都是依照中國國民黨黨章、政綱來處理各項事務，「不會有太大的扞格」。他說，關於路線，鄭麗文在上任之前接受專訪時已講得很清楚，就是回歸中華民國憲法，回歸中國國民黨黨章、政綱，以及各項綱領來處理兩岸路線。
針對外界關注他日前在中國大陸與國台辦主任宋濤的會面是否出自鄭麗文指派，蕭旭岑回應，自己在她上任前人就已在大陸，不是鄭指派的。他說，當時在中國大陸有很多行程，從廣東、北京到陝西、天津出席許多活動，在北京清華大學演講時，才接獲鄭麗文徵詢，出任中國國民黨副主席。
談及行程細節，蕭旭岑指出，非常感謝大陸方面的重視，後來到天津出席「津台會」，也就是天津與台灣之間投資與經貿的會議時，對方就以「中國國民黨候任副主席」身分接待，宋濤還專程從北京到天津與他會面。他說，鄭麗文的說法並沒有錯，自己是在大陸期間才接獲徵詢，後續參加活動時，大陸方面提高規格、非常重視，也代表對鄭麗文的重視，對新國民黨領導團隊的重視。
對於外界關注國民黨另一位副主席張榮恭與宋濤會面是否有不同意義，蕭旭岑說明，自己與宋濤見面時還不是國民黨副主席，只是「候任」，當時的安排更多是表達大陸方面的善意與對新領導團隊的重視；而如今張榮恭已經是經過全代會通過就任的副主席，這次到上海與宋濤會面，等於是代表新的國民黨中央、代表鄭麗文主席在就任之後，第一次到大陸去跟國台辦主任見面，因此具有很不同的意義。
蕭旭岑指出，宋濤不論是親自從北京到天津，或這次在上海與張榮恭見面，都顯示大陸非常重視鄭麗文，也非常重視未來兩黨、乃至未來兩岸關係的發展。他說，張榮恭在會面中也重申了「中國國民黨原汁原味的九二共識立場」，由於「原汁原味的九二共識就是寫在國民黨黨章跟政綱裡面」，再次彰顯鄭麗文兩岸路線是回到中華民國憲法與國民黨黨章、政綱。
外傳大陸委員會擬不核准上海市台辦副主任李驍東來台申請，以此做為反制動作，台北市政府也擔憂預定12月在上海召開的雙城論壇恐有變數。蕭旭岑表示，注意到陸委會已公開否認相關說法，也不相信陸委會主委邱垂正與副主委梁文傑會以這種方式處理，否則有點像是「見笑轉生氣（惱羞成怒）」，好像國民黨在發展兩岸關係、民進黨在「吃味」。
談到雙城論壇是否可能遭到反制？蕭旭岑認為，朝野都應該發展兩岸關係，現階段國民黨與台北市政府都在努力協助總統賴清德與民進黨穩定兩岸關係，如果陸委會因為這樣就「見笑轉生氣（惱羞成怒）」來反制雙城論壇，「是非常不智」。他仍相信對方會有基本政治智慧，且目前看起來梁文傑、邱垂正也沒有說要反制。
蕭旭岑批評，李驍東若今年被禁止來台，很不好，雙城論壇之前的會前溝通已是行之有年安排，李驍東去年也曾來台，「為什麼行之有年的雙城論壇會前溝通，去年同意，今年就不同意？」他說，看到很多分析，有人認為是陸委會要報復對岸，也有人猜測是不希望台北市長蔣萬安「太過順利」，不論哪一種都不好。
蕭旭岑呼籲，陸委會既然職能是協助兩岸關係發展，就不應該去阻擋已有這麼好平台的台北市政府。無論是邱垂正或梁文傑，都應該以兩岸關係發展為念，若上海市有代表要過來溝通，不應該禁止。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
公督盟批總預算案48天未審 促韓國瑜儘速協商避免重演「預算之亂」
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
高市早苗講完「台灣有事」論後民調血崩 郭正亮：她會撐不住
日本首相高市早苗日前在國會稱「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，暗示自衛隊可介入台海，引發軒然大波。大陸13日召見日本駐陸大使強烈抗議後，高市早苗民調急速下滑。前立委郭正亮16日表示，日本是不禁打，高市早苗講了這些話後，大陸做了一些動作，民調馬上重挫，他認為高市早苗會撐不住。中天新聞網 ・ 1 小時前
「中共會想辦法讓高市早苗下台！」明居正曝一舉動惹怒中方：美日大機率達共識
日本首相高市早苗日前表示，若中國對台動用武力攻擊，日本政府將可能認定為「存立危機事態」，授權自衛隊行使集體自衛權，此舉引發國際熱議。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，美國總統川普和高市早苗很大機率談過台灣問題，並達成共識。此事件毫無疑問會對中日關係留下陰影，且中共一定會想辦法從日本內部的政局拉高市下台。 明居正指出，當時高市早苗......風傳媒 ・ 16 小時前
2026誰當新北市長最看好？ 近6萬人網路投票結果驚人
朝野各黨積極備戰2026新北市長選舉。入口網站「Yahoo奇摩」10日起至14日針對「2026新北市長選戰，你最看好誰當選？」進行網路投票，46%的網友最看好國民黨台北市副市長李四川當選新北市長。中天新聞網 ・ 1 天前
高市早苗稱「台灣有事」拒撤回 民調不降反升 黃暐瀚分析：薛劍嗆斬首反讓日本人更挺首相
日本首相高市早苗稱「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」遭中國薛劍嗆斬首後，仍然拒撤回言論，日本共同社最新民調顯示支持度反飆69.9%創新高。黃暐瀚分析48.8%日本人挺台灣有事發言，薛劍言論反成助攻，美駐日大使連發兩文力挺。黃暐瀚籲：越激情越要冷靜，力量來自內斂，台日友好但不要過激。風向台灣 ・ 4 小時前
許願沈伯洋出戰台北市長 謝寒冰：發雞排、宣布當天下跪直播
2026地方大選腳步逼近，各地縣長候選人也備受關注，其中民進黨要派誰挑戰首都市長蔣萬安也充滿話題。聯電創辦人曹興誠建議總統兼民進黨主席賴清德，徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長。對此，資深媒體人謝寒冰狠酸，「完全支持曹興誠建議」，並表示如果沈伯洋選台北市長，他發100份雞排，甚至在宣布提名當天，他會跪著開直播。中天新聞網 ・ 6 小時前
投書：我是高二自學生 我反對韓國瑜附和中共的行徑
張瑞捷／暖暖蛇青少年共學團學生與閱讀課助教、高中二年級自學生鏡報 ・ 8 小時前
洪秀柱嗆高市早苗「關你什麼事」！綠喊「難理解」：要舉家搬去中國？
日本內閣總理大臣高市早苗的挺台言論，引起中國不滿，更預告在黃海實彈射擊。前國民黨主席洪秀柱卻稱「台海關你日本人什麼事？」更附和中國稱「任何外部勢力妄想挾持台灣、挑戰中國核心利益，結果只有一個——必然失敗」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（17）日表示，中國的戰狼姿態才是亞太地區最大的危害因子，而他也難以理解洪秀柱的心態，其身家安全有賴台灣的國防才能維護，難不成要舉家搬去中國？三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
獨家／高嘉瑜真的要來了？傳拍板代表綠營參選港湖議員 黨內人士曝真相
即時中心／潘柏廷報導民進黨前立委高嘉瑜，先前表態2026年地方選舉「原則上應該會選」，讓外界好奇是否會披綠袍參選南港內湖議員，甚至是地方縣市首長；不過，現傳出高嘉瑜已被拍板定案會代表綠營角逐港湖議員。對此，黨內人士也向《民視》透露真相，相關內容也曝光了！民視 ・ 1 天前
「台灣有事，就是日本有事」？高市早苗發言引發中日外交風波，北京將如何反制
日本高市早苗首相的涉台發言引發一連串的中日外交風波，中國以強勢的戰狼外交風格回應讓中日關係的脆弱本質立即曝光。中國強勢批評高市言論干涉內政，將造成嚴重後果。BBC NEWS 中文 ・ 3 小時前
中國當局接力罵日本！2細節曝已做反制準備
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日發表「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態的言論，引爆中國強烈不滿，外交部及駐外使館、國防部、國台辦及官媒連日抨擊。中國《央視》旗下自媒體「玉淵譚天」分析中國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
快訊／砍斷桌腳是中國！賴清德再籲韓國瑜一致對外：不該為侵略者找藉口
立法院長韓國瑜日前回應總統賴清德點名，針對立委沈伯洋遭調查發表談話，提出「四隻腳」論述並批評「自己生病要別人吃藥」，引發討論。對此，賴清德總統今（17）日回應，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何一人，都是對中華民國主權的傷害，沈伯洋是國會議員，中國跨境鎮壓沈伯洋，等於傷害我國憲政體制。若今天對中國跨境鎮壓找藉口，改天中國當要發動侵略台灣的戰爭，請韓國瑜三思，我們同屬於一個國家，面對境外敵三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
中共昨深夜3度發聲！中國文旅部「鄭重提醒」：中國人避免前往日本旅遊
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」。昨（16）日中午再出招，中國教育部發布「留學預警」，提醒中國公民謹慎規劃赴日留學安排。然而16日晚間中共第三度發聲，這次是中國文旅部發出公告，提醒「中國遊客近期避免前往日本旅遊」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
高市早苗「台灣有事論」惹禍！前駐紐西蘭代表：日本經濟恐付出慘痛代價
日本首相高市早苗7日在眾議院接受質詢時提到，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，例如以戰艦進行海上封鎖，就有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。由於前日相安倍晉三在2021年12月1日提出「台灣有事即日本有事，也就是日美同盟有事...CTWANT ・ 5 小時前
中國籲「暫勿前往日本」！矢板明夫喊話台人多赴日遊玩：供抗中施壓底氣
中國近日因高市早苗首相堅定表明「台灣有事可能構成日本存亡危機」而惱怒，中國外交部領事司14日突宣布，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，引起熱議。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，台灣人可以多到日本旅遊，為日本「提供抵抗中國施壓的底氣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陸反制日本：黃海實彈軍演、留學預警、巡航釣魚台 日盼元首級對話
中日緊張情勢陡升，大陸今（17日）起至19日在黃海舉行實彈軍演，《解放軍報》警告日方若以武力介入台海，日本全國都有淪為戰場的風險；另方面，大陸4艘海警船昨早駛入釣魚台領海內維權巡航；此外，大陸發布旅遊警示，呼籲民眾「近期避免前往日本」之後，教育部昨發布留學預警，建議謹慎規畫赴日留學。至於日本方面，《共同社》報導日方希望雙方展開元首級對話。中天新聞網 ・ 6 小時前
「台灣有事」發言讓中日關係急凍！高市早苗政府急滅火，外務省亞洲局長今銜命訪中
日本首相高市早苗一場關於「台灣有事」的國會答辯，迅速點燃中日之間新一輪的外交烽火，中國駐大阪總領事薛劍的「斬首」威脅，更讓北京的「戰狼外交」再度復活。正當中國逐步升高對日本的文攻武嚇之際，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰今（17）日銜命前往北京，試圖為這匹脫韁的野馬重新套上缰繩、重新校準日中關係座標。 這場外交風暴的起點，是高市早苗7日在眾議院預算......風傳媒 ・ 3 小時前
延續朱時期制度 藍議員青年加權「最高100%」
2026地方大選即將開跑，有志參選議員者，皆已「提前卡位」。而國民黨主席鄭麗文上任之後，是否將改變過去的提名策略？如今，新任的組發會主委李哲華也透露，「青年加權」部分，可能延續朱立倫時期的制度，也就是直轄市的新人，民調結果，最高可以「加權百分之百」。TVBS新聞網 ・ 20 小時前
中國要公民別去日本「連3天在黃海實彈射擊！」 總統府發聲了
日本首相高市早苗表態，台灣有事就是日本有事，恐將構成「存亡危機事態」，屆時日本能行使集體自衛權。這讓中國氣炸，中國外交部要求中國人近期避免前往日本，中共還將在17日起於黃海中部進行3天的「實彈射擊」。對此，總統府發言人郭雅慧今（15）日表示，我國正密切關注，並將與日方在內的區域各國密切合作，以確保印太地區的安全穩定與自由開放。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國發「黃海實彈射擊」警告 總統府回應了
[NOWnews今日新聞]針對中國近日對日本採取旅遊限制措施，今（15）日起更在周邊區域進行實彈演習，引發各界對區域情勢的高度關注一事，總統府發言人郭雅慧表示，台灣與日本共享自由民主價值，經貿上亦共享...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
馬英九以「躁進言行」評論高市早苗 他痛批：迎合北京視角
即時中心／劉朝陽報導前總統馬英九今（15）日在臉書發文稱，最近看到日本首相高市早苗的躁進言行，錯誤引用「集體自衛權」，攪動台海情勢，引發中國方面強烈反應，為此深感憂心；對此，民進黨立委陳冠廷極度不認同，並批評馬英九，竟以北京視角評論日本首相高市早苗的涉台發言，內容多處迎合中國敘事，甚至以「中國方面強烈反應」作為評判標準。陳冠廷表示，台海局勢近年之所以緊張，原因一向非常清楚，中國軍機、軍艦持續擾台，跨越中線成為新常態，灰色地帶行動不斷升級；包含網攻、間諜案、外交打壓等複合式威脅，都是真實存在的安全挑戰。馬英九卻把焦點放在日本，而避談中國持續加大的軍事壓力，這不但本末倒置，也會造成國際誤解。「日本針對區域安全提出關切，是基於自身國家安全現實與印太局勢的判斷」，陳冠廷說，這並不是像馬英九所說的「攪動台海」。至於馬英九引用的「集體自衛權」議題，陳冠廷則說，馬在指責日本之前，完全無視中國從未放棄武力犯台、並以國家法律名義將「非和平方式」列為選項的現實。日本、美國與其他理念相近國家對台海和平的關注，正是因為台灣正在面對威權強權的壓迫，而不是因為台灣「挑釁」了誰。馬英九的論述，反而把台灣帶回那種「只要吞忍不惹怒中國，就會有和平」的錯誤邏輯。台灣是一個民主社會，當國際社會願意為區域和平發聲，我們理應珍惜，而不是以中國的反應作為判斷基準。陳冠廷強調，我們必須清楚表達「台灣的未來，不能也不會由中國說了算」。原文出處：快新聞／馬英九以「躁進言行」評論高市早苗 他痛批：迎合北京視角 更多民視新聞報導季連成又返花蓮視察水災！霸氣喊「不需道謝」：我是為了國家做事泥流衝明利村「水利署的鍋」？季連成急喊不應責備 理由全說了藍白又聯手修財劃法！陳其邁怒斥「講不聽」 親揭重大建設隱憂民視影音 ・ 1 天前