中午來開匯／分析台中藍綠結構關鍵變化 楊瓊瓔舉神岡票數大幅翻轉為例



CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

國民黨立委楊瓊瓔今（22）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪受訪時談及當年立委選舉落敗經過，坦言「那時候可能命格到了那裡吧」，但強調即使在落選後，服務從未中斷，反而讓團隊更勇敢、更堅定地持續為市民努力。

楊瓊瓔表示，政治人生如同命運的起伏，每一個階段都有其時勢與運氣，她以平常心看待選舉結果，強調「知足常樂、隨遇而安」。她說，這樣的心態並非消極，而是要有充分準備與堅實人脈，才能在變動中依然穩定前行。

楊瓊瓔感謝選民長期的支持，也感謝落選後仍持續與她並肩服務的同仁、議員與朋友們，「我的服務沒有中斷，反而更感受到市民對我的信任與肯定」。楊瓊瓔說，正因如此，她更要加倍努力，用行動回應支持者的期待。

楊瓊瓔回顧立委選舉落敗後的人生轉折，談到隨後進入台中市政府擔任副市長的358天，她表示，無論身處哪個位置，最重要的始終是對家鄉與市民的責任，服務從未因選舉結果而中斷。

楊瓊瓔表示，選舉結束後，她第一時間選擇接受結果，並進行自我檢討，同時也冷靜分析當時的社會氛圍與時事背景。她指出，當選舉結果宣布的那一刻，自己是以祝福的心情看待，並期許當選的洪慈庸能為地方努力、為家鄉付出。

楊瓊瓔指出，從政多年，她始終堅持一個原則，就是「傾聽民意」。她回顧自己87年轉戰立法院時，曾因為認為某項法案對人民有利，卻遭到杯葛而據理力爭，當時還跟民進黨立委爭執，最後雙方都有共識，也願意簽名支持，「我還是到那個民進黨立委辦公室簽名，當時也很感謝」。

楊瓊瓔表示，這一路從地方民代、省議員到立法委員，再到行政體系歷練，支撐她持續走下去的信念，就是公平、公正與信賴保護原則。

緊接著，楊瓊瓔分析台中選區政治結構與藍營近年選戰變化指出，自己歷經台中原縣區21個鄉鎮、市區的多次大選區選舉，對地方政治生態相當熟悉。楊瓊瓔表示，她過去曾擔任2屆、共9年的省議員，並3度當選立法委員，等於歷經5次大選區選舉，加上台中原21舊縣區皆屬於她長期服務的本命區，在每一場選戰中都必須戰戰兢兢。

談到台中藍營整體版圖，楊瓊瓔回顧，2016年可說是國民黨在台中最艱困的一次，當時全市僅剩兩席立委；但隨後逐步回穩，這一次則穩住6席，顯示藍營基本盤仍能守住原有位置。

楊瓊瓔也以神岡區為例指出，該區長期被視為偏綠選區，甚至被形容為「民主聖地」。在盧秀燕第一次市長選舉時，29個行政區中僅神岡區小幅落敗，但相較原先評估，得票數與投票率皆明顯成長；到了第二次市長選舉，神岡區更反轉大幅獲勝，讓她深刻感受到台中市民的理性與高度政治智慧。

楊瓊瓔指出，派系確實是歷史產物，但現階段台中國民黨已完成整合，對外就是一個「國民黨」的整體，而非各自為政。她認為，在盧秀燕執政以來奠定的基礎下，市政推動橫跨交通、產業與人口結構，帶動城市吸引力提升，人口願意移入、產業自然跟進，形成正向循環。

