中午來開匯／「一前提」建議柯文哲戰2026台南市長 蔡壁如：直球對決賴清德大本營 11

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

前民眾黨立委蔡壁如日前拋出前民眾黨主席柯文哲可望在2026挑戰台南市長，蔡壁如今（25）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，蔡強調，政治問題應由政治解決，台南既是總統賴清德的大本營，若柯文哲明年可以選舉，建議「直球對決」；她甚至說，外界不必預設藍白之間會如何協調，「柯若出來選，你怎麼知道立委謝龍介不會禮讓？」

透露鄭麗文、盧秀燕交情深厚 蔡壁如指現在談2028還太早

過去有傳言國民黨主席鄭麗文曾推薦台中市長盧秀燕，讓蔡壁如擔任台中市副市長，只是最後沒有成功，蔡坦言，鄭麗文與盧秀燕是好友，相信她倆之間應該沒什麼問題。她說，況且現在就談2028年總統大選恐怕言之過早，對鄭來說，現在首要面對的是國民黨2026年選舉，鄭要先過這關才去談2028，所以現在談2028真的太早。

談及台中市政府近期的風波，蔡壁如表示，盧秀燕真的是很成熟的政治人物，也很少會說錯話，但施政本來就是起起落落，碰到非洲豬瘟可能會招來地方的罵聲，如果沒有及時做好，就誠懇向市民道歉，相信市府會有自己的節奏去對抗疫情。

李貞秀接立委卡國籍爭議 蔡壁如「爆氣」建議陸委會幫解除中國籍

此外，針對近期的中配爭議，蔡壁如直言，民進黨政府真的很奇怪，惡搞中配，像南投縣議員史雪燕已擔任3屆議員，卻突然有一天去質疑史的資格，台灣與中國的關係雖然不是三、五分鐘可以講得清楚，「但不能民進黨突然哪天想處理你，就把什麼東西都搬出來，我最痛恨的就是這樣」。

蔡壁如說，民眾黨不分區立委提名人李貞秀也有同樣問題，內政部要求李要一年內解決，她節目中突然飆高聲音建議李就把所有資料都送到陸委會去，拜託陸委會幫其解除中華人民共和國的國籍。她說，「你要幫我，你是政府，我已在這生活20幾年，也有拿到中華民國身分證，你要把球踢回去，政府不為人民服務，還一天到晚找碴」。

批民進黨修財劃法沒配套修地制法 蔡壁如：錢權、事權要一起處理

而談到《財劃法》爭議，蔡壁如批評，去年修法時，民進黨與行政院都不提版本，所以照著藍白版本通過後，中央又覺得太多統籌分配款分到地方去，認為不行又想修法，現在想修的是財政部。她說，過去大家都認為中央集權又集錢，但理論上行政院應該要搭配修的是《地制法》，應該相對地去修部分法條把錢分給地方，錢權、事權要一起討論，否則財政部不甘心、哀怨，修法不會成功。

至於蔡壁如日前曾拋出希望柯文哲征戰2026台南市長選舉，蔡壁如今日再提，「政治問題就是政治解決，直接台南面對賴清德直球對決，這是我的想法」。她認為，過去太溫良恭儉讓，台南是賴的大本營，若明年柯文哲可以選舉，就應直球對決，「而且柯出來選，你怎麼知道謝龍介不會禮讓呢？」

不諱言對2028仍有期待 蔡壁如：無論藍禮讓與否都會對選民負責

談到自己的規劃，蔡壁如表示，自己還是持續在台中地方蹲點，2024選後她已承諾選民會留在地方與大家一起奮鬥、生活，現在自己也住在清水，「我還是會期待2028，我還是會為地方支持我的人繼續努力，這是我對選民的承諾」。她強調，不管未來國民黨要不要禮讓她，或是要不要提名她，「我一定會對我的選民做出承諾」。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊

