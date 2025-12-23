中午來開匯／副署權若無邊界恐成「憲政黑洞」 張景森籲建立否決權行使條件 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

前政務委員張景森今（23）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪指出，針對法律公布與副署問題，張景森說明，憲法最初設計較偏向內閣制，在內閣制下，行政首長的副署是一種政治責任的承擔，象徵由行政首長而非國家元首負責，但因行政首長本身即來自國會多數，實務上不可能出現拒絕副署的情形，因此副署權多屬形式性存在。

不過，張景森指出，台灣歷經多次修憲後，權力來源已發生轉變，總統擁有直接民意授權，立法院同樣具備民意基礎，制度上已不再是典型內閣制，而呈現高度總統制特徵。在此架構下，行政院長更接近總統的行政幕僚長，行政權也可視為總統意志的延伸。

張景森表示，在總統制或接近總統制的國家中，行政與立法之間必須存在有效制衡機制，否則容易造成權力失衡。他以美國為例指出，國會通過法案後，總統可行使否決權，若國會欲推翻否決，須取得三分之二多數，這樣的高門檻確保法律通過的慎重性，也讓行政權能對立法形成實質制衡。

張景森認為，法律一旦通過，將全面規範人民的權利與義務，因此制衡機制不可或缺。他指出，若覆議門檻過低，僅需過半即可再度通過，實質制衡效果有限，難以防止權力過度集中，這正是當前憲政爭議的核心所在。

張景森也指出，若未妥善界定副署權的界線，恐將形成他所稱的「憲政黑洞」，導致行政與立法權力再次失衡。從制度設計來看，憲政上其實存在兩種可能的解法，其一是回到較嚴格的覆議制度，讓行政院提出覆議後，立法院須以三分之二多數才能否決，否則行政必須執行；其二則是將副署權視為行政體系最後的否決權。然而，修憲在現階段極為困難，在無法調整覆議門檻的情況下，行政若要行使否決功能，只能透過副署權。

張景森指出，若行政院僅以不同意為由拒絕副署，所有立法院通過的法律都可能「掉進黑洞」，行政不必負責、立法也無法推動，這樣的狀態同樣會造成權力失衡。若要避免形成憲政黑洞，行政機關在行使不副署權力時，必須受到明確條件的限制。首先，行政必須清楚主張法律違憲，並向社會說明具體違憲之處，讓人民理解不副署的理由；其次，該法案在立法院的通過過程中，若僅具備過半支持、未達高度共識，行政作為總統意志的延伸，才有空間認定不宜讓法案生效。

針對行政院長不副署爭議，張景森表示，目前行政與立法雙方對副署權性質的認知明顯不同，行政院認為副署是合憲的權利，而立法院則主張副署屬於行政院長的義務，雙方出現制度性歧見，最終仍須由憲法法庭作出權威解釋。

張景森指出，當行政與立法對憲法條文理解產生衝突時，並非由任何一方自行決定，而是必須交由憲法法庭裁判。他說，大法官不會完全採納過去偏向「義務說」的解釋，但也不可能將副署權視為毫無限制的完全權力，而是會在兩者之間，找出一套較符合總統制國家權力制衡邏輯的中間路線。

張景森認為，透過憲法法庭的解釋，副署權的行使範圍與限制將成為憲法體系的一部分，無須透過修憲，也能讓憲政制度隨著實務運作逐步完整。他表示，這正是憲法解釋制度存在的意義，外界不必過度擔心。

張景森也指出，有人質疑行政院長不副署、總統卻仍須負責公告法律，是否形同互相矛盾，但這樣的解讀忽略了修憲後的政府體制現實。他表示，在現行制度下，行政院長事實上是總統直接或間接掌控行政權的重要系統，兩者的政治意志本來就應該一致，不存在行政院制衡總統的問題，那是內閣制時代的思維。他直言，外界所謂「行政院打臉總統」的說法根本不存在。

