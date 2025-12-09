中午來開匯／助理費除罪疑慮 吳景欽諷：乾脆把立委涉及刑法罪都除罪化

的出處，司法院總會找到自己的出處，就做樣子，就交代一下「有」，紀錄片也要花錢、花時間，比現場直播要花錢。 照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

真理大學法律系主任吳景欽今（9）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，針對在野黨立委推助理費修法等爭議，接連拋出「法制化不是除罪化」、「不要太靠勢」、「大水庫理論很糟糕」等批評。

談到助理費修法，吳景欽直指，真的很糟糕，並警告在野的國民黨，不要以為現在社會氣氛都於在野黨這邊，2026、2028是穩拿的？如果繼續搞下去，民進黨可以輕鬆獲勝。他以首長特別費爭議回溯歷史共業，談到當年2位前總統陳水扁「國務機要費」與馬英九「特別費」，指出過去缺乏明確法律規定，導致衍生「找發票」、「余文」情況。

吳景欽挖苦指出，藍綠可以和諧是什麼時候？因為小朋友（鈔票）是最好的。吳景欽強調，特別費某種程度已經除罪化，包括阿扁國務機要費也都等於除罪，但他要再次強調：「現在是要『法制化』，不是要把它『除罪化』，這要分清楚。」

吳景欽說，本來錢是立法院直接撥給助理，現在這筆錢直接給立委，要怎麼用就怎樣，全部都可以用，包括便當、可能剩餘款如果沒有用完，所有錢就在立法委員那裡。他痛斥，這就是非常糟糕的一種法制化，等於是「大水庫理論」，給一個大水庫，要怎麼用不管，這絕對不是一直強調法治化的目的。吳景欽語帶諷刺說，乾脆就立法委員所犯的，涉及刑法的罪都除罪就好。

回到政治現實，吳景欽警告：「國民黨真的要注意，不要以為現在的情勢對你有利，你要做什麼都可以」、「台灣人民很聰明，至少在這裡就不贊成」。談到推助理費修法的立委陳玉珍，吳景欽直言，不要太靠勢，不相信金門選民會真的會一直支持。

針對前總統陳水扁能否開節目議題，吳景欽表示，保外條件就是不能從事政治活動、不能做政治宣傳，問題來了，開節目是不是一定是「政治節目」？他舉例，如果第一集邀請民進黨那些老的，目前沒有在位的，來談「過去黨外運動」的歷史，算不算政治？而現實考量將是「台中監獄要聽誰的」。他預判，若詢問台中監獄，回覆將「照本宣科」再觀察、再看一下。

談到《法院組織法》修法與直播，吳景欽直言，立法本身已經「放水」。他梳理，法庭本來就有分「法律審」、「事實審」，法律審最主要在最高法院，最高法院今年修法之前就已經有直播。但「點閱率會昏倒，大概都十幾次、幾次」，且「沒有拍人，是拍PowerPoint」。

吳景欽表示，其理由是「要保護某些人的隱私」，但他指出最高法院法律審不可能傳證人，在場者如法官、檢察官、被告、律師，除了被告以外，其他人沒有隱私權概念，因此他質疑，拍那個畫面沒有太大意義。

提到社會關注的是地方法院審理，吳景欽說，大家想看的是地方法院在幹嘛，包括前台北市長柯文哲「京華城案」的攻防、檢察官提出什麼證據。對於「法庭直播」，他明確表示「一、二審叫『事實審』」，今年修法是「原則上不公開、不公開播送」，例外為「受高度受社會矚目的案件」，且「誰決定？司法院！」

吳景欽點出技術眉角，他說就算被認為可公開，也僅限於言詞辯論與裁判宣示，言詞辯論就是最後一庭，前面的證人交互詰問、鑑定人交互詰問不包括在公開播送範圍內。因為立法者已經給司法院開了非常寬廣的道路，說要用「適當方式」公開，沒有說一定要直播。他指出，司法院認為網路直播不適當，就做「紀錄片」，生命總會找到自己的出處，司法院總會找到自己的出處，就做樣子，就交代一下「有」，紀錄片也要花錢、花時間，比現場直播要花錢。

