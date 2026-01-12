中午來開匯／北宜高鐵工程暴漲1千億變3千億 李鴻源建議採台鐵舊線可大幅降低工程費 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台北報導

前內政部長李鴻源今（12）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪指出，蓋社宅是一種作法，但他認為應該要檢視閒置空間，不僅解決社宅問題，同時也解決蚊子館疑慮；再者，蓋社宅應提高至行政院層級，做出成績而非先畫大餅。此外，李鴻源強調，北宜高鐵興建，一定要清楚對宜蘭的定位，先搞清楚定位後再進行後續規劃，並透露當初雪隧興建時曾寫信給當時的宜蘭縣長說明後續可能的問題，也希望高鐵在興建後不要步上「宜蘭桃園化」的後路。他也提及，針對宜蘭高鐵定線，可以考慮台鐵舊線，可大幅減少工程支出。

對於賴清德總統喊出百萬社會住宅政策，李鴻源指出，這些社會住宅無論是哪個政黨蓋的都不重要，只是蓋社宅是一種作法，但目前有多少閒置空間、蚊子館；他勸中央應回歸專業，光是公家閒置空間就有多少，閒置學校、私校退場等，2012年當時若能將私校退場結合社宅，不僅可以漂亮退場，同時也能解決部分社宅問題。

李鴻源表示，蓋社宅應拉到行政院層級，正視這些閒置空間場館作社宅，做出成功案例給別人看，畫大餅之前應先做出小餅。他也說，當初租金補貼也遇到困難，因為房東租金收入將會透明，且房東可能不願意租給弱勢族群，所以社會住宅一定要混居；再者，當初仁愛路空總要蓋社宅，鄰居幾乎都跳腳，社宅是一個很好政策，但台灣人很偽善，不能蓋在旁邊，變成鄰避設施，社宅形式一定要混居，在台北市蓋社宅建議要跟防災型都更結合。

針對北宜高鐵興建計畫將啟動，李鴻源說，高鐵要延伸這件事，「不是要問高鐵能不能到宜蘭、屏東，而是為甚麼要到達？」雪隧開挖當時，他寫信給時任宜蘭縣長，信中指出，雪隧通車一定有大批台北人到宜蘭買別墅，並建議縣長一定要將農地做好規劃，若不做，未來宜蘭可能不再是宜蘭，結果如今「宜蘭桃園化」，將近8千棟別墅，這就是雪隧活生生的案例。

「北宜高鐵工程技術不是問題，但從1千億變成3千多億，難道是隔空抓藥。」李鴻源反問，宜蘭人物價也漲、房價也漲，宜蘭人有受惠嗎？這是雪隧當初的教訓，再者，高鐵定線怎麼定？高鐵去宜蘭要走哪一條線，哪一條線未來會變成政治角力，所以要不要考慮走台鐵舊線，以高鐵速度可能半小時抵達宜蘭，未來宜蘭的定位也會成為台北的衛星城市。

「蓋高鐵對宜蘭的定位是甚麼？假如宜蘭成為台北半日生活圈，宜蘭就不再是宜蘭。」李鴻源說，宜蘭若變成台北的衛星城市，並轉為台北近郊的概念，宜蘭人希望未來是這樣嗎？再者，宜蘭淹水應該要解決，排水問題確實難解，基礎建設是否足夠。此外，中央政府有其角度，宜蘭縣民也有自己的角度，一定先把定位搞清楚後，再進行後續的工程可行性規劃、後續環境影響評估、未來宜蘭濕地遭受破壞，這是宜蘭人想要的嗎？

李鴻源直言，針對未來北宜高鐵定線，觀察西部高鐵定線大多離與原都市區域太遠，他建議高鐵可走台鐵舊線，不僅會讓工程費減少，也讓旅客下車直接在宜蘭火車站，較為便利。對於定線，他認為後續會牽涉利益與政商關係，不是不好而是要專業面對。

