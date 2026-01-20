中午來開匯／參選花蓮縣長有淵源？ 何啟聖舉鏟子超人、柯志恩為例

cnews204260120a04

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

資深媒體人何啟聖，今（20）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。針對表態參選花蓮縣長，卻被花蓮縣黨部排除一事，何啟聖除了強調，他的表態參選，加速了花蓮縣黨部的提名人選作業，也坦承在提出參選的程序上，可能有所疏忽。但何啟聖也說，雖然與花蓮沒有任何淵源，但去年923馬太鞍溪堰塞湖溢流時，全國的鏟子超人由各地前往花蓮救災，那時花蓮人沒有拒絕位何1個人。他則因為意識到花蓮政壇即將潰堤，所以挺身而出參選，相信花蓮人也不會排斥他這個所謂的「外來人」。

何啟聖針對地方淵源一事表示，去年923光復洪災，有這麼多的鏟子超人，前往花蓮救災，但花蓮人有問過他們，你從哪裡來嗎？現在，自己意識到花蓮面臨到「政治堰塞湖」即將要崩潰的情況之下，來從事救援工作，相信花蓮人也不會去拒絕一個有心要為花蓮付出、為花蓮貢獻的外來人。何啟聖也舉例，2022年，國民黨籍立委柯志恩，前往高雄參選，當時她是以屏東女兒的身分，拉近高雄選民的關係；另外，現任的桃園市長張善政，則是以曾在桃園科技園區服務過為由。這都是說明徵召程序，可以讓參選人與地方是可以沒有淵源的。

何啟聖表示，並非透過媒體宣誓參選花蓮，而是在1月5日下午，親自將參選聲明，送到國民黨副主席兼秘書長李乾龍的辦公室，而且認為已遵循黨的相關流程。雖然他承認，作為基層黨員，確實不太了解黨的運作。但何啟聖強調，黨提名辦法中，並未規範黨籍與戶籍要在什麼時間點遷入參選地。而且回歸《公職人員選罷法》，其實只要在投票前4個月，搬遷戶籍即可。

何啟聖則暗有所指的表示，他的參選加速了中國國民黨處理花蓮縣長提名的時程，因為1月5日送件，1月6日有媒體刊登表態參選的消息，花蓮縣黨部在1月8日就召開會議，將花蓮縣吉安鄉長游淑貞、前花蓮市長葉耀輝等，納入提名作業，卻以何啟聖黨籍、戶籍，不在花蓮為由，排除了在名單之外。

何啟聖又舉例，以台南跟高雄來說，是由民進黨長期執政，但不能因為民進黨的壞，所以國民黨也跟著可以跟著壞，在台灣的民主發展，真的不是在兩個爛蘋果當中，選一個相對比較不爛的，應該對自己有更高的道德期許，還有政治良知。

何啟聖話鋒轉到國民黨立院黨團總召，指出第9屆立委以後，兩個會期選1次，是明定在國民黨有關於立院黨團相關法規當中，可是透過修訂規則，立委傅崐萁竟然可以繼續擔任總召，難道他要效法民進黨團總召柯建銘，當1個萬年總召。這也是所謂不要去學壞的，民進黨的壞，不要去學。何說，國民黨不是沒有人才，定期選舉最主要的就是要避免權力集中，讓每1名立委都有服務的機會，但黨團總召就打破了這個規定，因為傅崐萁的關係，打破了原先的內規，打破了原先的規則，這個是不好的，這是一個在民主當中比較不良的示範。

