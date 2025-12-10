中午來開匯／反罷有感連藍軍都支持選到底 陳琬惠：只有柯文哲能要我退 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台北報導

2026九合一選舉選情升溫，民眾黨推派前立委陳琬惠參選宜蘭縣長，然國民黨有立委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德表態有意願參選，外界關注是否會「藍白合」；陳琬惠今（10）接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》表示，她在地耕耘多年，是藍白最大公約數，且宜蘭重視「人親土親」，連深綠的宜蘭阿公也力挺她。

陳琬惠指出，民眾黨推派她出來扛這局，並非僅限宜蘭縣，而是肩負「黨的希望」，她說明，卸任立委後，仍勤跑基層，且只要她開口爭取宜蘭經費，民眾黨主席黃國昌、黨內其他立委都無二話協助，讓她在宜蘭非常有底氣。

談到藍白合，陳琬惠直言「國民黨主席鄭麗文也是明白人」，她解釋，大罷免時，民眾黨用盡各種管道挺國民黨、協助國民黨反罷，比被罷免的人還要用心，甚至打動資深藍營黨員，藍營支持者也鼓勵自己選到底。她認為，2026藍白要合，要科學理性民調，重點是要公平。

「誠意要如何呈現，是鄭麗文要展現的智慧課題。」陳琬惠提醒，在合作過程中若讓小草們覺得有「大小眼」，恐怕會將結果往不好的地方導向，故現在談藍白合作都是小心呵護。她認為，合作不是只有黃國昌想、還有鄭麗文，大家都是為了2028能夠政黨輪替，要如何調和到雙方支持者都能接受，就是誠意問題。

針對吳宗憲傳出遭2個國民黨議員當面羞辱、恐嚇「不可能給你選」，陳琬惠認為，這件事不應該發生，既當事人已解釋，國民黨也不要試圖用協調方式處理，要公平、公正、公開，以弭平不和。

至於外界提及，若合作方式是以副手或其他模式，陳琬惠強調，「我是最大公約數，一定參選到底」，現有兩群體要她參選到底，一派是死忠支持者，包括藍綠白都有，已無關小草，宜蘭並非想像中的綠，加上「選人不選黨」、「人親土親」，甚至有80歲的宜蘭深綠阿公，在聽完她論述後支持她參選；另一派是民進黨，盼最後是三腳督以提升勝算。

陳琬惠也提到，從素人到政治人物，她最感謝民眾黨前主席柯文哲，柯的海選、鋪陳、支持，是她最大信念，「只有柯文哲能夠叫我退選」。

