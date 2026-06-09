中午來開匯／台人赴中失蹤盤查案例暴增4倍 邱垂正：一貫道道親要小心 141

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

近年台灣人在中國大陸遭留置、盤查或失蹤的案例呈暴增趨勢，2025年的221例更是2024年的4倍。陸委會主委邱垂正今（9）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，邱垂正特別點名，中共因畏懼秘密組織力量，已將一貫道列為邪教組織並依其刑法處置，目前仍有15名遭留置，呼籲一貫道道親現階段千萬不可赴中傳教。

針對近年台灣人在中國大陸失蹤或是被留置被盤查的人數愈來愈多，邱垂正指出，從2024年開始就有55個案，2025年起甚至增加4倍已有221例，今年至今也已達85例。他認為，主要理由有3類：包含失蹤、違反中共刑法以及被留置盤查。

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邱垂正舉例，像是台灣人在中國因宗教因素被扣了有20人，除了2人是統一教之外，其他18人都是一貫道道親，有3人已放回台灣，其餘15人還被留置在中國。他提到，中國大陸之前有發布聲明，把一貫道列為邪教組織，中共以其刑法300條法律來判刑。

邱垂正呼籲，一貫道的道親現階段千萬不要到中國大陸去有傳教的行為，這些傳教的行為都會被中共當局視為邪教，他們就會展開逮捕的行動。他說，因為中國大陸很怕秘密組織，最怕有組織力量在中國大陸散播，所以對一貫道傳教方式非常敵視。

指台企聯有政治任務 邱垂正揭國台辦背後操控「有強烈統戰意味」

至於馬英九基金會近期的風波，前國安會秘書長金溥聰爆出國民黨副主席蕭旭岑手上捧著厚厚一疊鈔票，捐款的台商身分為即將就任台企聯會長的廈門台商協會會長韓螢煥。對此，邱垂正表示，台企聯的組成跟人事安排就具有強烈的統戰意味，台企聯並不是一個單純的台商協會，不是一般的台商聯誼或是台商服務範圍為主的協會。他說，台企聯就是中共國台辦所組成的負有「政治任務」的台商團體。

邱垂正提到，從台企聯的組成過程到人事安排，都可以見到有中國大陸官方的介入。如果要當上台企聯的幹部，或是當上台企聯的會長，就必須要符合中共的許多的要求，且台企聯的章程也特別明確寫到要促進統一，該組織是有政治任務的。

馬英九基金會風波，外界有質疑是不是替特定人士交代？邱垂正認為，因為目前已經進入到司法程序，該案有沒有違法，應該要由司法認定；至於韓螢煥的捐款行為是不是有違反財團法人等行政法規，也要由主管機關依法處理。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊

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