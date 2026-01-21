中午來開匯／台南立委補選林飛帆戰郭信良？ 陳亭妃直言不適任、選項絕不會有「他」 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

民進黨台南市長日前初選結果出爐，由立委陳亭妃順利勝出，台南市議會民進黨團要求切割無黨籍前台南市議長郭信良；對此，陳亭妃今（21）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪強調，郭信良從沒有參與這場選舉，且郭雖然基層實力深厚但不適合擔任立委，保證台南立委補選絕不會有郭信良這個選項。

事前不知道勝選聲明協議書 陳亭妃尊重：機制應該要討論

陳亭妃昨日拜會台南市議會民進黨團，多位挺立委林俊憲的議員出席，並要求「2026民進黨勝選共同聲明」3點協議保證，但陳亭妃並沒有簽署。對此，陳表示，身為台南市長不可能獨偏哪位候選人，市長就是公共財，目標所有民進黨議員都能全壘打，希望台南2026大贏，2028幫總統賴清德墊下最大的底氣。

「這次選舉郭信良都沒參與。」陳亭妃強調，大家都想太多，一定是提名民進黨籍正副議長候選人，表示這部分她從來就不諱言，很清楚目標就是以民進黨為原則。但她也說，機制應該要討論，而不是突然拿出所謂的簽署書要她簽，「這應該是頭一招吧」，更何況事前都不知道有簽署書。

陳亭妃表示，昨日拜會完，很多媒體要訪問，但自己只有2個字「尊重」，且在這個時間點本來就需要有宣洩的管道，未來無論如何，大家就是同一艘船。至於要支持哪位正副議長，她直言，現在連議員初選都沒有，這需要未來大家共同討論，重申一切都尊重。

何時辭立委？ 陳亭妃：一切尊重黨中央

另外，針對何時辭立委？陳亭妃強調，尊重黨中央，因為這次有好幾位都是立委轉戰市長選舉，包含立委何欣純、賴瑞隆、劉建國等，一切待黨中央決議，是選完就職再辭職或是現在就大家一併辭職，一切都尊重。

媒體人吳子嘉爆料，陳亭妃若未來選上台南市長空下的立委位置，補選大戰恐會由國安會副秘書長林飛帆對上郭信良，且若無意外應是郭贏。對此，陳亭妃說，該訊息出來時，自己就有打給吳子嘉，告訴吳應該不會有這個問題，畢竟每個人適合的位置真的也不一樣。

「我認為郭信良不適合擔任立委的角色。」陳亭妃直言，郭信良基層實力深厚，但每個人有適合的角色，郭不適合立委，也不需要這麼辛苦，否則要做立委這個位置就要每天4點起床，6點03分的高鐵，每天都要這樣跑。

陳亭妃重申，現在連議員初選都沒有，更何況自己現在還是立委，就已經講到立委補選，實在太誇張也跳太快。至於是否林飛帆有可能投入，她表示自己真的不清楚，也不知道這個訊息從何而來，但起碼她可以保證「台南立委絕對不會有郭信良的選項」。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊

