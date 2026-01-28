中午來開匯／台南議會民進黨團3點協議 謝龍介曝議長綠黨派秘辛 15

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台北報導

民進黨布局2026，台南市長初選勝出的立委陳亭妃近日卻被要求簽署「2026民進黨勝選共同聲明」3點協議保證，目前尚未簽署，引發熱議。國民黨市長參選人、立委謝龍介今（28）接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪時表示，簽署這份聲明，等於是想把正副議長都綁定，目前台南市議長在議會中也是一股勢力，未來陳亭妃應會妥協。

「2026民進黨勝選共同聲明」包括堅決要求與前台南議長郭信良的關係做明確切割，不得輔選國民黨籍或其他黨籍、及曾批判攻擊民進黨的無黨籍候選人，大選後尊重黨團自主並支持黨團推出的正副議長候選人。

廣告 廣告

謝龍介認為，綠營是拿郭信良當話題攻擊陳亭妃，綠營過去曾一度想把郭信良跟陳亭妃連根拔起，故提名邱莉莉參選議長，郭信良是本來的副議長，如果讓郭續任，就不會發生跑票事件了，但綠營卻提名郭清華為副議長，把郭信良排除掉，讓綠營派系出現裂痕。他更自曝找郭信良談過，只要郭有把握跳出來，國民黨16張票可以送給郭，繼續擔任議長；2022年民進黨再度提名邱莉莉選議長，又衍生之後的議長賄選案。

謝龍介也表示，他沒有因此覺得有可趁之機，強調他是倒吃甘蔗、越來越好，且他一向光明正大，說好只做4年市長就會說話算話。他進一步說明，民進黨歷任市長，都是前4年不做事、下一個4年拼命找事做，但33年來，台南有改變嗎？如果每個人都是想著8年執政而不做事，這樣對台南市民不公平。

謝龍介舉例，賴清德擔任台南市長時，面對他在議會質詢建設時並未回答；更在尋求連任時，說過去4年是在規劃、未來4年會讓台南大進步，結果第二任期做2年餘就北上赴任行政院長。而現任市長黃偉哲更是「收割」賴清德當時爭取中央經費建設的「北外環道路」。

謝龍介認為，台南要推廣觀光、美食，整平騎樓是首要之務，若騎樓不平整，嬰兒車就必須推到機車道、機車則被擠到汽車道，不僅影響安全也對市容不佳。他舉例，前台南市長許添財雖僅做赤崁樓周邊騎樓整平，但人人稱讚，他也要做。

「我會被罵、但你會懷念我40年。」謝龍介進一步說，整平騎樓不用全打掉，但要讓道路平順，讓身障、娃娃車、老人通行無阻，才能提升美食觀光。他也直言此舉會讓商家停業兩周，恐得罪人，降低傷害的方式就是事先溝通、快速施工，就算半夜要施工，這也必須要做。

謝龍介補充，這些都是前台南市長蘇南成教他的，他轉述蘇南成說法，市長就是要「圖利」，但是要圖利市民而非特定公司，法官就不會判罪。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中午來開匯／

中午來開匯／

【文章轉載請註明出處】