中午來開匯／台南37個區已蹲點8年 陳亭妃：我一定不會黨內互打

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

民進黨立委陳亭妃今（19）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪時，首先強調她27年來的從政經驗，並提及自己祖父因不願加入國民黨而辭去公職的經歷，以此說明其家庭與民主化進程的淵源，她並提到自己過去在民進黨內擔任主委時的開放態度，以及在艱困選區（如眷村）不分黨派的服務方式，這讓她贏得各方支持。陳亭妃強調，她的政見具有連貫性，不應輕易推翻過去的努力，認為從賴清德、黃偉哲等黨籍市長們的施政是一路疊加、深化基礎。她指出自己8年前就開始深耕地方，並透過臉書等平台記錄了這些努力，強調自己是服務人民，而非主角。

陳亭妃表示，她從初選到現在一直強調，自己有27年的從政經驗，過去也曾以無黨籍身份參選，對抗國民黨的謝龍介，也屢戰屢勝，選票也愈贏愈多。她也透露，父親認為她個性太強，希望她找個安穩的工作或嫁個好歸宿，所以她從小被送去學芭蕾和畫畫，還曾在總統和立委的聯合造勢活動中，她選擇了跳舞與年輕朋友互動，蔡英文總統幫她站台時也驚訝她會跳舞，她則開玩笑說自己是被政治耽誤的舞者。

陳亭妃認為，政治需要不同的角度，她曾擔任民進黨台南市黨部主委，任內在被視為沙漠的北區（眷村多）開放競爭，使得北區有第二席民進黨議員，她一直以來都依靠服務，在上次立委選舉中，獲得了71%的選票，還在眷村票箱贏過國民黨。她說，高支持度主要是因為獲得了藍白兩黨、民進黨和無黨籍的支持，雖然她的意識形態被認為很綠，但在服務上她不分派系，這點也獲得民眾的認同。

陳亭妃說，這次選舉期間騎鐵馬宣傳時，幫她當志工的應援車司機就是一位眷村二代，她強調付出會得到感動和回饋，「因為市民是主角，陳亭妃只是未來幫大家做更多事情的人」。她強調自有27年的從政經驗，並已經在台南37個區蹲點8年，從8年前與黃偉哲市長初選後就未曾離開，當時她就成立了37區後援會，她很感謝後援會的支持者，他們不一定熱衷政治，但因為陳亭妃而支持。

陳亭妃強調，現在是多媒體時代，臉書就是她的紀錄，無法說謊，記錄了誰在這8年做了什麼，誰是現在才到，誰是已經蹲點。她不理會抹黑和攻擊，只看表現和臉書紀錄。

至於外界質疑她的市政白書缺乏時效性，直指有如8年前與黃偉哲初選時的政見或既有政策，陳亭妃也回應，如果不講，別人根本不會知道這些政見是她8年前就提出的，這從過去到現在都沒有改變，她認為質疑不變的說法，反而是中了國民黨要求「改變」的策略。她強調自己是在賴清德和黃偉哲等歷任市長的基礎上堆疊和紮根，如果她全盤推翻自己過去的政見，對手反而會質疑她過去的主張是什麼。

照片來源：《CNEWS匯流新聞網》影音小組

