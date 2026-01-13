中午來開匯／「台灣之盾」將成為整合式戰場管理系統 蘇紫雲：讓防守者有如「千手觀音」 7

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲，今（13）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪時，針對台灣國防預算、以及美國對台軍售的部分表示看法，他首先提到民眾黨主席黃國昌在訪美期間順利進入美國國安會大樓，此舉象徵台美之間在國會外交與行政監督上的良性互動。

蘇紫雲也詳細分析1.25兆的軍事特別預算，強調這對於建構「台灣之盾」及整合雷達防禦系統相當重要，他也比較川普政府與美國過去的總統在軍售模式上的差異，並指出如「海馬斯系統」等武器如何提升台灣的不對稱作戰能力。而針對外界對成本與防禦效率的質疑，蘇紫雲也表示，「透過低單價攔截技術與主動防禦手段，是能有效嚇阻潛在的軍事威脅。」

蘇紫雲指出，黃國昌訪問美國期間，前往白宮旁的國安會大廈，顯示國會人員對國安議題的重視與交流。目前針對1.25兆元特別預算的討論，他認為重點在於強化台灣防空體系並引進先進系統，以提高戰爭嚇阻力；而美國近期對台軍售規模約3498億元，包含M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統、拖式飛彈、標槍飛彈等8案，除傳統防空飛彈外，他建議也應考慮導入雷射或微波等低單價武器，以低價方式提升防禦效益。

此外，蘇紫雲認為也應增購射程達300公里的海馬斯飛彈與長程飛彈，使台灣具備主動防禦中共沿海軍事機場與設施的反制能力。「台灣之盾」將成為「整合式戰場管理系統」，不只是個別的防禦工具，而是將所有感測器與飛彈聯網，讓防守者能像擁有「千手觀音」般同時處理多重威脅。「我可以說，台灣目前已經有一個像是小巨蛋的防空系統」

蘇紫雲表示，1.25兆特別預算對台灣防禦具備關鍵的生存與嚇阻意義，這項預算的戰略核心除了建構「台灣之盾」，整合愛國者、天弓飛彈及雷達系統，形成一套攔截高度可達太空邊緣的防空網外，最主要的戰略目的就是使中共無法執行後續登陸行動，進而令其發動戰爭失去軍事意義，達成嚇阻效果。

蘇紫雲強調，「整合式戰場管理系統」的建構，將讓台灣防禦整合所有感測器與飛彈系統，並預計在2027年形成初步戰力，針對中共以低價無人機或遠程火箭炮進行的飽和攻擊，達到「不對稱成本」策略。在主動防禦方面，也可強化對中共沿海軍事機場與設施的「反制能力」。同時，引進M109A7自走砲等先進裝備，除了更新陸軍老舊系統，更確保台灣在面臨中共1600多枚彈道飛彈威脅下，具備更高的存活率與持續防衛力。

照片來源：《CNEWS匯流新聞網》影音小組

