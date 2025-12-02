中午來開匯／台灣民眾遭詐年逾1200億＋黑數 王世堅倡嚴刑峻法：鞭刑能逼出上線

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

民進黨立法委員王世堅今（2）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，談詐騙治理、司法嚇阻、警力配置與個資外洩，並延伸至兩岸交流的「三不」主張。

談到詐欺現況，王世堅表示，ROC是Republic of China簡寫，過去有人戲稱C是「Casino」，他認為現在C是「Cheating」，真的已經是變成「欺騙之島」。自有「打詐儀表板」統計以來，從去年4、5月起「一天大概4億元」遭詐，而且背後還有黑數，有人以為是投資未報案，也有人金額不大或自認討不回來而不願揭露。

王世堅計算，扣除假日，一年超過1200億血汗錢被騙，金額不可謂不大，受害者若為退休長者，時有生活無以為繼而輕生，有一對母女就是這樣。他直言，詐騙已嚴重到整體社會，大家必須共同一起來打詐。

詐團為何有恃無恐？王世堅批評，關鍵問題在判刑過輕，詐團各關節都打好了，部分法界人士退休轉任律師，寧願去當魔鬼代言人，一旦車手被逮，這些律師都出來幫他們作保。又例如「繳回犯罪所得」常以車手所得計算，取款300萬、所得3萬，繳回3萬元就可以免罰。

王世堅不滿表示，搞不好判拘役、易科罰金，甚至連交保都不用，這很不公平，他主張以「嚴刑峻法」對付車手、水手、收簿手等「嘍囉」，逼出上線，否則永遠追不到源頭。他並指出，詐團隨時準備好一堆錢，不要說繳回3萬，繳回10倍30萬也沒關係，導致嚇阻失靈。

談回到警力，王世堅指出，警方除交通外，最大業務量是處理詐騙，台北市每天3、5百件到有時候一天1千多件，而全市才8千多位警察，致使其他刑案上升，尤以毒品為甚；毒品偵查仰賴經驗與經常性布線，但警員心力幾乎都在防詐、抓詐騙，整體治安因此惡化。

對於「鞭刑」可行性，王世堅表態「可以討論」，理由是沒有到致命的地步，卻能讓犯罪者留下「一生最痛苦的記憶」，達到嚇阻；且鞭多鞭少或者不鞭，可作為是否供出「背後指使者」的誘因。他強調，詐騙會導致被害者家破人亡，很多甚至自殺、輕生，詐欺所得的豪奢，豪宅、豪車等現象，已到荒唐的地步。

詐騙猖狂牽涉到到國人個資外洩與金融端控管，王世堅形容，詐騙利益比毒品還可怕，可能買通各個單位裡面的一些壞分子。對個資外洩，他強烈質疑一些單位出問題，已向警方反映，有一些查到，但有一些查無實據。

金融端的措施，王世堅提到，以AI挑選、審視一些戶頭、強化開戶嚴謹度，雖詐騙有稍微減少，但出現民眾不方便的副作用。他認為，防詐與民眾便利需再校準，然而詐騙已經造成社會這麼大的危害、紛亂，逮到怎麼可以輕易放過？

最後，王世堅談到兩岸議題，對於金句被中國拿去發揮，他不追究版權，強調雙方應「從從容容、遊刃有餘」，昨天是敵人、明天不知道，為降低敵意，他提出交流「三不」：其一，「不是地方對中央」，拒絕朝貢格局；其二，「不是黨對黨去談判」，不是任何一個黨，即便執政黨也不能替代2300萬全民決定；其三，「交流不得在刀子掐在我們脖子上」的軍事威懾下進行。

王世堅強調，若中共三天兩頭軍演、軍機軍艦環台，台灣絕對不去（交流）；若能放下刀械，回到平等、互惠往來，就把爭執先擺一邊，有爭執的都講了幾十年了，「昨天我們是敵人，明天不曉得，但是今天我們可以交流」。他重申：「你從從容容，那我也從從容容；你準備好了，我們也是準備得遊刃有餘。」

