中午來開匯／各類議題民調綠營「滿江紅」 林濁水分析「大罷免」是賴清德支持度崩盤關鍵

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

前立委林濁水今（5）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，從近期多份民調觀察，總統賴清德的施政滿意度表現不佳，呈現高度拉鋸甚至明顯落後的狀況。

林濁水指出，有民調顯示不滿意度達47.4%，滿意度為43.4%，差距雖不大，但情況相當悲慘；另有一份民調顯示不滿意度達52%，滿意度僅40%，差距更為明顯。至於台灣民意基金會董事長游盈隆主持的現況民調，結果顯示不滿意度為48%，滿意度為43%，落差同樣不小。

林濁水指出，從5、6家民調綜合來看，自去年大罷免之後，無論是立法院法案、憲政爭議等相關議題，對民進黨而言幾乎都是「滿江紅」。他強調，民進黨原本是靠民主陣線起家，如今在相關議題上卻全面受挫，令人感到相當諷刺，也對總統本身造成傷害。

林濁水回憶，自己當年擔任立委時，50多席立委，其中有14位立委是政治犯，他自己是最資淺的一位，而施明德則是最資深的民主前輩，當時整體政治氣氛肅殺，仍有律師硬著頭皮為政治犯辯護，5位律師加起來超過一半參選人都與政治迫害有關，堪稱世界紀錄。他直言，過去民主陣線所承載的價值，如今卻在相關議題上「全部摃龜」，令人感到相當傷痛，也使總統在民主正當性上受到衝擊。

林濁水表示，賴清德的支持度何時開始崩潰，關鍵就在大罷免之後。他指出，大罷免之前，賴清德的滿意度長期高於不滿意度，但在大罷免之後，支持度立即崩盤，且影響深遠，即使經濟或外交表現再好，只要民進黨在自身憲政與民主議題上「滿江紅」，終究必須付出政治代價。

談及憲政改革，林濁水表示，外界常認為修憲不可能，但回顧過去兩次修憲，一次是國會全面改選；另一次是2004年國會減半，過程同樣極為慘烈。他指出，當年總統李登輝在推動修憲時，黨政軍力量薄弱，幾乎沒有地方勢力，仍能在民進黨支持下完成修憲；相較之下，如今的時空背景真的比當年更困難嗎？

林濁水直言，民進黨當前缺乏遠見、魄力與決心，過去連國會議員「集體切腹」般的修憲都能完成，現在卻對憲政問題裹足不前，導致許多爭議無法收拾。他強調，這些問題若不透過修憲處理，只會持續延燒，終究無法解決。

接著，林濁水表示，從歷任政府的經濟表現與選舉結果對照來看，賴清德目前所承擔的政治處境「不值得」。他指出，馬英九政府執政8年期間，台灣在四小龍經濟排名中，多次名列最後一名，整體經濟表現相當低迷，堪稱數十年來最差的執政時期。

林濁水指出，蔡英文總統2016年、2017年經濟表現不佳，但自2019年至2024年間，台灣經濟再也沒有落居最後一名，顯示整體經濟狀況已有明顯改善，在這樣的背景下，賴清德於總統選舉中僅獲得約40%的支持度，反觀馬英九在經濟表現更差的情況下，仍能獲得50%的選舉支持。他說，顯示2016年之後經濟狀況改善，卻未能完整反映在賴清德的選舉結果上，背後必然存在其他政治因素。

林濁水指出，相關問題在2022年逐漸浮現，當時行政院長蘇貞昌被外界認為作風強勢，以及立委柯建銘作風，與當前立法院的政治衝突狀況有相似之處。他認為，雖然當時未出現惡形惡狀，但相關政治作風已成為後續問題的「始作俑者」，也因此讓賴清德在參選總統時背負沉重包袱。

林濁水表示，從那個時期開始，社會逐漸出現一種聲音，認為即便賴清德可能當選總統，也不應再讓民進黨於國會取得過半席次。這樣的想法在2023年後快速擴散，形成明顯政治氛圍，而在過去的選舉中，並未出現如此普遍的情況。

林濁水指出，早年民進黨基層實力有限，支持度僅約3成左右，總統即使勝選，國會立委仍難以過半，形成「朝小野大」的局面，當時主要原因在於政黨基礎不足，而非選民刻意分權，當時的背景是，國民黨總統候選人的政治魅力難以與前總統陳水扁相比。

林濁水強調，自馬英九與蔡英文執政以來，只要總統勝選，執政黨多半也能在國會取得過半席次，這樣的結構被視為合理且有助於行政與立法之間的運作順暢。他指出，唯有行政與立法多數一致，才能避免衝突與僵局，確保政府順利運作，這也是過去長期以來台灣政治運作的常態。

