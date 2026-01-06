中午來開匯／周榆修談縣市長布局指嘉義市是重要灘頭堡 當輻射點同時支援南台灣 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台北報導

民眾黨秘書長周榆修今（6）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪談論民眾黨國會及縣市長選戰布局，周榆修表示，對於未來民眾黨的8位立委，外界一定會有諸多評論，但都勇敢面對，針對民眾黨未來縣市長布局，嘉義市是重要灘頭堡，未來也會作為輻射點，並往雲林、屏東、台南等有民眾黨提名議員的縣市進行支援；周也提及，若嘉義市底定是立法委員張啓楷就會全力以赴，但也不諱言是場硬戰，會很辛苦。

針對民眾黨2026年國會佈局，周榆修指出，外界一定有很多評論，也該被評論，台灣政治人物被稱斤稱兩很正常，且未來8位黨內同志上任後，外界對他們會有很多期待，所以在本質學能上，皮要繃緊；再者，在制度面上，每個民眾黨晨會，前後任主席柯文哲、黃國昌也會盯著，要如何回應民眾的期待與擔心，甚至不看好。他直言，人生有很多困難，他覺得黨中央都要正面面對，就像是有颱風要來，就是要做好防颱措施。

周榆修表示，即便黃國昌跟柯建銘在國會中討論激烈，但柯建銘卻勇敢跟總統賴清德說，「副署是義務」，光是這點柯建銘就足以持續續續任民進黨團總召。對於他而言，一個政壇前輩光是敢在51位立委當中公開提出建言「義務副署」，柯建銘就有資格留任了。

周榆修分析2026民眾黨大選布局，縣市長部分目前以新竹市為基底往前邁進，未來在往後2週前主席柯文哲還會繼續到嘉義，嘉義市是很重要的灘頭堡，也希望透過機制，若是底定是張啓楷就全力以赴，因為嘉義市長期的選風，且長期有黨外的傳統，這也是張啓楷的養分，再加上他是在地嘉義人，「精彩可期，但會很辛苦，那也是一場硬戰」。

周榆修也說，更期待除了新竹之外，也能前進嘉義，嘉義市眼前較為迫切的，未來柯文哲也會進駐到嘉義去；針對是否南北合擊，周瑜修也不諱言，確實會同時挺進，將嘉義市當輻射點支援南台灣雲林、台南、高雄屏東等有提名議員的區域，原則上台灣民眾黨組織比較扁平，所以目前黨內就是把能夠用的，提槍上陣。

此外，周榆修順帶一提，他覺得民進黨尤其是新潮流已經變成當初他們最討厭的樣子，而且背後之複雜。周瑜修更公開點名農業信用保證基金總經理是不是某位宜蘭大老的兒子，還是代課老師，他質疑，為何對方不敢秀出自己的學經歷，受大家檢驗。

