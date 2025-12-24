中午來開匯／喊不排斥兩岸雙城論壇 吳怡農盼「更多國際交流」：不會想跟上海學監控 7

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

針對台北市長蔣萬安昨日決定縮短2025台北上海雙城論壇行程，壯闊台灣理事長吳怡農今（24）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，城市交流本就應持續，但台北市不該只侷限於與上海的雙城論壇，更應拓展與澳洲、美國、日本等城市的正式交流，特別是在公共安全與緊急應變等攸關市民生活的領域；至於蔣萬安如何安排行程，他沒有意見，但認為市長有聽到大家心聲。

2025台北上海雙城論壇今年輪到上海主辦，但因應19日北捷發生隨機砍人事件，台北市長蔣萬安昨日決定只參加主論壇，行程約5小時，於28日當天來回，坐鎮台北安定民心。

吳怡農認為，做任何城市交流就是互相學習，強化國與國、城市與城市之間的情感連結，但除了雙層論壇外，台北市應該做更多的國際論壇，不要只想說台北市該不該跟上海做雙層論壇，也應思考台北市跟澳洲、美國、東京等城市要不要做更多的正式官方交流，特別是在公共安全。

「城市的交流當然要繼續做！」吳怡農認為，蔣萬安針對現在台北市所發生的事情，去調整行程，這個沒有什麼問題，只要能夠做到市長該做的工作，像是外界認為的缺口，都有在面對、檢討，只要有交辦，時間性這樣考量分配，「相信市長有聽到大家的心聲，所以他把時間縮短，我沒有意見」。

此外，吳怡農也提到，他希望看到更多實質的經驗交流，「但應該不會想去跟上海學怎麼監控民眾，這不符合我們的價值；上海應該也不會想跟我們學怎麼去鼓勵更多的公民社會活動，這個價值也不符合他們的需求」。他認為，城市間的交流還是要考量文化與價值觀的不同，但只要對台北市的發展、施政有幫助，相信大家都會支持更多的國際交流。

吳怡農說，他過去參訪澳洲時，看到在緊急應變上面做得很好，從聯邦到地方都有串連，像緊急應變指揮中心，中央與地方都有，甚至看到的螢幕是一樣的。他認為，台灣要如何整合協作，如果可以跟澳洲官方交流應該也會很有幫助，希望台北市可以朝更國際化城市發展，不要只停留在台北跟上海。

「我不排斥兩岸交流。」吳怡農強調，他自己也去過中國很多次，台灣有很多可以跟中國朋友們分享的東西，但若是他來做，他會把城市交流擴大為更廣泛的官方國際雙城論壇，希望可以跟更多的城市交流。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊

