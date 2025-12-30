中午來開匯／嘉義一定會藍白合 張啓楷：絕對會推出最強人選

cnews204251230a03

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

民眾黨籍立委張啓楷，今（30）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。被民眾黨徵召參選嘉義市長的張啓楷表示，受前黨主席柯文哲肯定，嘉義市長這場選戰一定會贏，而且柯文哲一定會親自到嘉義助選。張啓楷還在現場徵選柯文哲的助選職務，在總幹事、主委、總召等，由選民3擇1。張啓楷也強調，嘉義市一定會藍白合，而且推出1個最強人選。

張啓楷表示，這個星期六、日，柯文哲就會陪著他，在嘉義市區非常密集地拜訪一些非常重要的人物。他說，由於柯文哲不是只有掛名，而是實實在在的下場助選，甚至會長駐嘉義市。所以現在開放，希望由選民幫忙柯文哲選1個職務，包括張啓楷競選總部總幹事、競選總部主委，或是競選總部總召。

張啓楷說，以後一定會常在嘉義市看到柯文哲，而且「阿伯」說，助選是去拼命的，所以作息很簡單，例如吃飯就5分鐘、給1個便當就好了，甚至1天可以工作16個小時。張啓楷透露，柯文哲也肯定的說，「1天辦10場公聽會都沒有問題」。甚至也明確的表示，助選第1站、長期性駐點的就是嘉義市。因為柯文哲曾經表示，台灣一直是北藍天南綠地，中間比較白，所以黨主席黃國昌就顧好新北與台北兩地區，柯文哲來拼南部。

張啓楷也爆料，這個星期六開始，在嘉義市會看到柯文哲與他合體現身，他說，本來規劃4天的行程，但柯文哲這張王牌，若一出現就是4天，貌似不太適合，所以目前先規劃2天的行程，陸續再來增加。他強調，嘉義市長這一席，民眾黨絕對要拿下來，更指出，總統大選時，柯文哲在嘉義市拿下約四分之一的票，等於嘉義市民，每4個就有1個人投票給柯文哲。

提到藍白合，張啓楷則以數學公式比喻，三角形的兩邊，加起來一定大於另一邊。嘉義市是民主聖地，而且人民的民主意識相當強，在嘉義一定會藍白合。目前除了由國民黨與民眾黨，以協調方式產生最強人選，另外就是透過民調，推出最強候選人。所以藍白兩黨一定會合，而且只會有一個人選。

張啓楷對此非常有信心，他強調，即使透過民調，他也會成為最後的人選。他並喊話，人選確定的時間越快越好，如果快一點、藍白完成整合後推出的人選，大概1月15日就可以明朗了。

