中午來開匯／嚴守不相干人不得知悉 黃介正指379封電報僅呈國民黨主席
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹今（12）日專訪淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正，聚焦國民黨中央交接、國際部用才與駐美代表處重新掛牌等議題。黃介正說明，已於10月31日下班後結束在黨中央4年的工作，離開前寄信給所有外國駐台代表處與外媒朋友，告訴他們「今天是一個告別，但我不會離開」，自己多年觀察政策，不可能突然一下熄火。
談及交接，黃介正表示，4年前受黨主席朱立倫邀請，出任黨中央國際部主官，屬政治任命；在其以下所有人員的人事發佈「備考欄」均載明「隨主官同進退」，「包括我本人在內，包括副主任、包括駐美代表、包括所有的幹部，統統都知道，從進來的第一天就知道。」
黃介正強調，當主官離開時，國際部「就全部要跟我一起離開」，再由下一任主任決定是否延攬或請回原有人員；此舉目的在「把它空出來，讓你有絕對的100%的自由度去放你的人」，不需要顧慮人情壓力。他表示，自己知道朱不當主席的那一天，就是他離開的一天，就這麼簡單，若朱立倫競選黨主席連任，他也曾思考已累了4年，是否「先休息一下」，並回憶當年朱立倫勝選第二天致電邀請時，自己最後一句即表達：「我答應的話我就會做，我就會用力做。」
主持人提到，近年最關鍵一步是國民黨在美國揭牌「駐美代表處」。黃介正回顧，馬英九總統2008年當選後，將「國親兩黨聯合駐美代表處」結束法人登記與關帳戶；直至2022年6月國民黨「駐美代表處」才正式「重新掛牌」。
黃介正坦言，中間長期「空窗期」讓國民黨在國際宣傳、溝通上受到衝擊。江啟臣擔任黨主席時提出設處「政見」，惟COVID-19疫情對國際業務造成「最大的傷害」，大家不敢出國甚至不敢出門，所以有很多東西必須透過視訊來，因而政見未及兌現，朱立倫2021年參選黨主席時也承諾設處。奔走重設期間，黃介正在「防疫旅館」多次隔離、配戴「雙口罩」，終於推動成立，朱立倫於2022年6月訪美正式揭牌。
黃介正並強調自己「堅持原則」，過去兩年由「國民黨駐美」秦日新大使送回黨中央國際部的電報「379封機密電報」，沒有任何其他人看得到，僅呈黨主席決斷；即使面對當時副主席夏立言，自己也一律回覆「沒辦法給你看」，避免不相干人員接觸機密。
針對國民黨新任國際事務部主任董佳瑜的人事安排，社會上有「小孩玩大車」質疑，黃介正回應，他從不同的角度來看，絕對不是為黨主席鄭麗文辯護。他透露自己剛接任時，曾主張國民黨要年輕化，願以「義務顧問」身分輔導，接到主席囑託「幫忙帶新人」後，長期「栽培年輕朋友」；除自身之外，國際部平均年齡自36歲一路下降，在他離開的時候，國際部平均年齡低於30歲，補上國民黨在野造成的「斷層」。
黃介正並指出，民進黨執政且有外交部、國安會可推進實務；民眾黨亦有趙麟、周台竹2位大使在旁保駕護航，於此脈絡下，國民黨「老幹新枝」、「退到第二線」的安排屬接班規律。
回顧董佳瑜任用過程，黃介正表示在一場餐敘經由前輩介紹、短談後，翌日即指示簽為不支薪的義務助理主任，直言怕董被別人搶走，希望「好苗子」留在團隊（team）。過去佳瑜雖屬「義務職」，他無法日常指派，但董長期參與協力，接任國際部位置時，與部內同仁早已相識，多為以前的同事，因此鄭麗文的決定，沒有違和感。
至於對美工作須靠時間積累，黃介正說，若自已非多年在華盛頓自「研究生」、「智庫研究員」，到「馬里蘭」大學任教的歷練，他也難累積足夠人脈。黃介正補充，個人職涯成長過程中，曾獲「丁懋時大使、胡志強大使、陳錫蕃大使」與「蘇起」等長期協助，他自己用力學習，然後前輩也一直在給幫忙，方能累積能量。
針對外界以「見習生」質疑董佳瑜，黃介正表示，講見習3個月的話，董佳瑜老早就過了（見習期）。
黃介正並回應主持人關於泛藍國關人才盤點，提及「楊永明老師」等人，強調國民黨國關人才很多，遠大於綠。至於未來個人角色，黃介正表示，自己觀察政策幾十年了，不會離開，還會再見面，而離開黨中央，心裡面一點波動都沒有。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照
【文章轉載請註明出處】
