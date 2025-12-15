中午來開匯／回應顧立雄採購案談話 黃國昌：慶富獵雷艦既視感 7



CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

民眾黨主席黃國昌（15）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。針對軍購特別條例表達質疑，黃國昌指出該條例僅有7個條文，內容篇幅不長，但對於實際採購項目、必要性與細節卻未清楚交代，外界若對條例內容提出反對意見，往往被指控為弱化國防，他對此表達不滿。

黃國昌強調，民眾黨一向支持台灣的國防與軍事採購，其核心目的是強化自我防衛能力，讓中國不敢輕舉妄動，進而守護台灣的民主、自由與法治。他指出，支持國防不代表國會就應放棄監督，對預算與執行細節仍有審查責任。

談及去年度國造潛艦預算審查，黃國昌表示，民眾黨當時提出的主張，是在8艘潛艦、總額約4,000億元的計畫中，針對首艘潛艦凍結部分預算，待實際下水測試確認無誤後再行解凍。他說，當時僅凍結5成預算，仍遭民進黨指控為「中共同路人」、協助北京弱化台灣國防。

黃國昌指出，國防部長顧立雄當時曾表示，若預算遭凍結，將嚴重影響後續潛艦建造進度與台灣防衛能力。然而，原訂今年11月交付的首艘潛艦，至今已進入12月中旬仍未完成交艦，目前僅進行浮航測試，尚未完成潛航測試，並指出相關測試過程中仍出現問題。

黃國昌表示，該艘潛艦單艘造價約500億元，相較日本同級潛艦約150億元的造價，成本明顯偏高，但進度卻未如預期。他認為，若當初國會未凍結部分預算，後續所有艦艇預算恐已全數放行，國會監督角色將形同虛設。

此外，黃國昌也提及過往F-16V戰機軍購案，當年為強化防空能力，立法院支持通過超過2000億元的軍購預算，但至今仍未實際交付戰機。他質疑，當初以防空急迫性為由要求快速通過預算，如今卻未見政府正面說明延宕對國防造成的影響。

黃國昌接著說，目前有關的國防相關案件「讓子彈飛」，民眾黨將持續調查、繼續深挖。他指出，顧立雄談及審查時表示「不用管他是誰，只要拿到輸出入許可證就好」，讓他產生強烈的既視感。

黃國昌回憶，類似的說法他在第一次擔任立法委員時就曾聽過，當時正追查慶富造船董事長陳慶男承攬海軍獵雷艦標案的相關爭議。他表示，當年也有人對他說，不需要追究業者與哪些政治人物交好、不必關心是否曾進出總統府，只要能取得輸出入許可證即可。

黃國昌指出，最終獵雷艦弊案爆發，結果至今一艘獵雷艦都未交付，卻已讓納稅人損失超過200億元。他強調，當年在追查此案時承受極大壓力，外界不斷指責他破壞國防，甚至質疑「台灣不能沒有獵雷艦」，並將相關問題無限上綱至國安層次。

黃國昌表示，如今回頭檢視該案，卻不再聽到有人急於要求補齊獵雷艦戰力，整起事件反而讓台灣社會承擔了龐大的財政損失，卻未見實質成果。

黃國昌指出，這正是民主國家必須維持國會監督制度的原因，否則人民很容易淪為被動承擔風險與成本的一方。他強調，如果在現今政治氛圍下，只要提出質疑或批評，就被貼上「賣台」標籤，那麼民主制度本身將難以維繫。

針對近期政治爭議發表談話，黃國昌質疑民進黨政府的施政作為已偏離民主與法治原則，是否認同民進黨如何使用公共預算，屬於各自的政治選擇，他予以尊重，但強調台灣作為一個民主國家，不能忽視制度與法治的根本。

黃國昌指出，台灣長期反對中國共產黨的統治模式，核心原因就在於中國是一人決策的體制，而台灣之所以珍貴，正是因為民主制度。他質疑，如果台灣的政治運作變成由總統一人決定，「那台灣還是不是民主國家？」

黃國昌表示，若總統對於不認同、不喜歡的法律選擇不遵守，將對社會產生嚴重示範效果。他質疑，未來教育現場要如何教導學生遵守法律，若法律是否執行、是否合憲，最終都由總統個人說了算，將動搖法治基礎。

黃國昌最後分享近期心情，他說相當沉重，並回顧自己過去在憲政爭議中的立場，2013年九月政爭期間，他曾與多名法律學者共同發表聲明，直指前總統馬英九已跨越憲政民主的紅線，該聲明由他起草，並獲數十名法律學者連署。

黃國昌表示，這個週末他反覆思考當前局勢，直言要對總統賴清德提出警告。他指出，賴清德不只是跨越憲政民主紅線，而是正在親手摧毀台灣的民主憲政體制，這樣的作為不是民主，而是暴政，也不是法治，而是獨裁。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊

