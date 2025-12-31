中午來開匯／回顧一審宣判及停職期間 高虹安：人生被迫按下暫停鍵
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
新竹市長高虹安今（31）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪。談到先前「大罷免前夕」曾上《中午來開匯》節目，這次再來，其實還是一樣忙碌，忙反罷免時很忙，現在復職也還是在忙碌中。
談到一審判決、停職期間，是如何熬過人生低潮？高虹安回顧，113年7月26日一審宣判判7年多重刑度的那一天，要面對很多事情，首先是被停職，所以要趕快跟市府的團隊進行很多交接程序，接著要面對上訴等法律程序，也要趕快整理好心情跟步調來面對二審官司。
停職後生活節奏被迫改變，高虹安說，自己從大學打工、家教，一路到擔任市長，都完全沒有休息過，人生一直在念書與工作之間；一審宣判與停職後突然有一種不知道要做什麼的感覺，像是「被迫按下暫停鍵」，不能去工作了。
高虹安說，當時一開始「很天真」，想趕快再去找工作，找事情讓自己忙，但後來得知停職期間有一些工作不能做。她提到，市府秘書長曾給一張單子，這個不能做、那個不能做；家人鼓勵她先專心面對訴訟，也讓步調稍微休息一下。
高虹安提到，停職期間比較常做的事情，第一個「還是一樣在地方上」，以前因市政行程忙，可能沒辦法跟里長或地方朋友坐太久、盤撋（台語，培養交情）；那段時間反而有比較多時間坐下來泡杯茶來喝，也能走一走、看一看以前忙碌時沒辦法細看的地方。
第二個常做的事情是打球，高虹安分享，被很多朋友邀去參加一些球類社團，包含羽球、網球、桌球、匹克球，打球打到覺得自己快變體育系了，也因為打球認識各種不同社團的朋友，「有人有喜酒要去吃，也去跟他們祝福；有里長要去泡茶，也去泡茶；有球類社團每個禮拜去打，也去打」。高虹安回想，也因為這樣，地方上的人情與溫度並沒有散掉，不然若停職「躲起來」的話，可能與民眾關係就無法建立起來。
有關反罷免投票與票數，高虹安說，這些停職期間的網絡互動，以及謝謝節目於反罷免期間讓她有機會來跟大家說明一些事情，最後拿到「全國最高票」的不同意票數12萬4千票，不只是比自己當選市長的時候還高，是比過去的市長的票數都要高。
談到低潮「看起來蠻慘」的時刻，高虹安說，當遇到朋友，朋友會跟她提到「認識很棒的律師，要不要介紹」，甚至有人說「認識很棒的法師，要不要介紹」，至於都不認識律師、法師的朋友，就會開始分享「人生中最悲慘的事情」，希望讓她心裡好過一點。高虹安在這段時間，才第一次知道身邊很多朋友或親人的人生中，可能有一段很悲慘的過去。
至於路上遇到民眾與志工阿姨時的互動關係，高虹安說，在路上看到每個人，基本上一定都會鼓勵她「市長加油」。她也提到，停職期間完全沒有進市政府，在路上遇到市府志工阿姨或叔叔，尤其阿姨一定會把她抱起來，甚至流淚，「本來人家是安慰你，變成你還要安慰她」。高虹安說，這段時間是她「重新以不同角色」，在谷底低潮裡看到「蠻特別的一個狀況」。
回想二審判決前的忐忑與限制出境出海，高虹安說，12月16號之前，真的是忐忑不安，因為沒有人知道法官最後會寫出什麼樣的判決，開庭時法官也盡量不透露心證。當時被限制出境出海，對高虹安來說「真的有感覺到人生中某一些權利被剝奪」，朋友會說「妳好可憐」，停職暫時休息沒有工作，也不能出國去度假，而自己也回應「對對對，就是被限制出境出海」，那段時間都處於那種狀態。
提到最近判決結果，高虹安說，好險12月16日出現貪污罪無罪的結果，才可以回復到正常的工作跟生活。她補充，這段時間不只有停職，同時還有反罷免投票獲12萬4千多票，因此形容「這一任市長選了兩次，就職兩次」，因為反罷免選一次，面對投票兩次，又就職兩次的感覺，「心情也是蠻複雜的」。
談到投入選舉後訴訟纏身，高虹安說40歲以前，在投入政治選舉之前，從來沒有進過法院，也沒有像現在擔任被告；但選新竹市長之後，算一算身上被告案件，民刑事比較大的案子大概有5件。高虹安並說，第一次遇到這案子時，心裡的挫折或震撼，是因為「未知」讓人恐懼，不知道未來會變成什麼樣子，也會想到以前好好的在科技業工作，當了立委、選了新竹市長，「突然就……也沒辦法後悔啦！」
話題回到宣判當天的複雜心情與家人、市政交接，高虹安說，一審宣判那一天，心情很複雜，一方面要趕快堅強起來；當天母親「哭著打電話」，但自己不能讓母親擔心，必須先安慰家人。高虹安說，也要讓市府團隊穩住，市政總是最重要，不能因個人停職「讓市政的螺絲整個就鬆掉」，因此當時也趕快和副市長邱臣遠、局處首長等，針對重要議題或行程進行交接。
高虹安說，那段時間不太想要去看一些評論，甚至判決書也沉澱了一個禮拜，才把它打開來，因為上訴還有時間；更重要的是先把自己的身心狀態穩住，才是比較負責任跟重要的事情。
面對外界炮火與貪污標籤壓力，一審重判時是否覺得前面的輿論攻擊還可以承受？高虹安說，當然就是現在還活著，然後還笑得出來，當時是把自己盡量穩住，身心維持正常的狀態。高虹安也坦言，那段時間，貪污標籤對她而言，「真的蠻沉重的」。
針對大罷免期間街口出現許多巨型看板，高虹安說，新竹市每個路口看板量特別多，罷免方佔據很多路口看板，巨型看板很明顯的寫著「高虹安是貪污犯」，因為一般人對貪污的想法是很嚴重、很不能原諒。高虹安說，甚至有一個路口「直接L型的看板超級大」，當時走一個路口就看到「高虹安是貪污犯」，自己看到可能還好，但會擔心家人看到會難過。
高虹安強調，反罷免期間，自己努力站到街頭上，或透過上節目機會論述政績，希望大家支持，心裡面都抱持著最高警戒，因為標籤太沉重、貼得到處都是。高虹安表示，反罷免過程很煎熬，擔心大家會不會因此放棄，也擔心市府團隊推動中的政見必須重新reset、停擺，因此反罷免期間，她必須站出來捍衛市府團隊。
高虹安強調，反罷免開票時心裡很感嘆，法律上被判7年多重刑，但仍有12萬4千多的新竹市民走出來投下不同意罷免票，為了把她留下來。因此復職時，她特別感恩，因為一般縣市長選舉，選民可能只投一次票，當選人4年任期好好做，但自己身上等於投兩次，「9萬8加12萬4，擔子很重」。
「復職之後要趕快把事情做好，尤其剩下一年的時間。」關於以上「壓力」在高虹安身上測試結果如何？她釋然回應：「還活著！」
