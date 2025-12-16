中午來開匯／國會助理曾涉共諜案 田飛生認為招聘需透明化

cnews204251216a03

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

立法院國會助理工會副理事長田飛生，今（16）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。針對國民黨籍立委陳玉珍，提案修法助理費除罪化一事，田飛生說，陳玉珍的提案內容，會引起這麼大的爭議，是因為提案沒有讓現行的公費助理制度，往上提升。他更直言，最大的爭議是在於說，修正後的公費助理制度，會變成不透明化，容易引發弊瑞。

田飛生表示，現行的公費助理制度，是立法院每年編列費用，由立委聘任公費助理8到14人。聘任過程，每1個公費助理，一般立委會簽署3份聘書，1份給立委自己，1份給助理，1份則要送到立法院人事處紀錄。所以說立法院人事處，會有立委公費助理的名冊。尤其以現行制度來說，立委核薪之後會送到立法院人事處，人事處再按照委員核薪標準，按月將薪資打到公費助理的銀行賬戶，而助理的勞健保費用，也是由立法院人事處辦理。

田飛生提醒，但依照陳玉珍的修法提案，以後立法院所有編列的助理費用，由立委自行統籌運用，還包括核銷、聘任等事宜，公費助理人數也不是明定的8到14人，而是若干人。尤其若干人的意思，也就是說，立委的公費助理人數再不受限。再來，就是立委統籌應用的項目，不限於助理費用，還包括助理的健康檢查、文康活動費用等，都變成要由立委自己統籌。

田飛生說明，尤其助理薪資，是由各立委自己核定、自己撥款，等於說這筆錢，未來是先撥到立委帳戶，再由立委拿錢給助理，也就是說助理最後的薪資所得證明，不再是由立法院開立。可能發生的情況，就是也許是立委直接核薪，也許是交由立委辦公室主任撥款，或是由立委指定其他人匯款薪資，甚至於直接領取現金等。這樣的話，例如到了年底，如果有助理需要申請薪資所得證明，要貸款或申請信用卡或是辦理一些金融方面的業務等，在銀行方面，由於薪資來源多元化，一定會碰到問題。

田飛生也說，另外公費助理的勞健保，以後也會變成由立委自行辦理，那等於說每個立委，要跟勞保局、健保署等，都要再開1個帳戶，辦理原本由立法院人事處幫辦的業務，之後都要由立委辦公室自己成立1個投保單位，這些業務都會變得複雜。而最大的爭議，就是在於說，公費助理制度，變成了不透明化，例如將來立委聘用的助理名冊，可能外界也會不得而知，而只有立委自己知道。

田飛生表示，要相信制度，而不是相信人性，當然他也相信每個立委，但是萬一有立委在新修正法案施行後，不會將這筆公費助理費用全部分配給助理，很可能就挪為他用了，令人擔憂。而他個人認為，立委假如說因為問政需求或選民服務，需要一些費用的話，可以修法增加其他經費，而不是動到助理的權益。

田飛生還說，陳玉珍還把公費修法拿掉，助理地位也跟著往下降，修法應該是讓現行制度變的更好，相信這樣立法院所有公費助理，都會拍手贊成。但是陳現在提出的修正草案，確實沒有比較好，所以才會引起很大的爭議。田飛生也肯定立法院助理工會前後任理事長王忠智、李永誠等人，都有幫助理人員爭取福利，對工會成員也都多有貢獻。

田飛生也提醒，立法院委員會準備要召開公聽會，出席的單位包括立法院之外，還有銓敘部、行政院主計總處、人事總處，甚至國安局、警政署等。就是因為公費助理，在協助立委問政質詢時，難免會接觸到一些機密資料，比如說預算書。尤其是外交、國防委員會的委員助理，要幫委員提案或提出諮詢，也要看一些比較機密的資料，甚至說有時候，為了幫立委寫質詢稿，也會跟各單位調閱比較機密的資料。當然行政部門送資料來的話，都會打上一個機密。但也就是說，公費助理是可以接觸到這些資料的。

田飛生說，再說回來，公費助理假如沒有造冊，萬一這些機密資料外洩，就很難調查了。例如助理工會也曾辦過兩岸交流活動，這時就一定會接觸到對岸的一些人員，當然假如是正常交流，肯定無所謂，就怕萬一涉及到之前發生過的助理共諜案。所以公費助理需要更公開透明化，要有名冊便於監管，也可以讓外界檢驗。所以陳玉珍的提案，他認為是退步，而不是進步。

