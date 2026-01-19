中午來開匯／國民黨新北市長提名農曆年前完成 鄭麗文：照時程推進再與民眾黨協調 11

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台北報導

2026大選將近，各縣市首長提名人選為各界關注，國民黨主席鄭麗文今（19）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，國民黨新北市長提名預計在農曆年前完成，完成國民黨提名後再與民眾黨協調人選，依照黨內時程推進，她認為國民黨在新北市仍然勝算較大，並指出楊瓊瓔欲參選台中市長一事，這是其黨員權力無人能剝奪；再者，鄭麗文強調，若是內部協調無法達成共識，那就必須要進行初選，初選不是洪水猛獸，且黨有黨的規定，除非候選人皆同意將初選民調改為全民調，若非全同意，就是回歸黨內原有規定七三制。

「大家不需要太焦慮，自己還是很樂觀。」鄭麗文表示，新北市整合跟團結不是問題，希望在農曆年前完成新北市提名，民眾黨秘書長周榆修曾說希望3月份要完成藍白共同提名，所以國民黨要在農曆年前完成，一定先完成國民黨的提名再跟民眾黨協調。

針對外傳新北市長民調，民進黨立委蘇巧慧逼近藍營一事，鄭麗文表示，她沒有看到民調，不過針對大選，民進黨有它的基本盤，國民黨不敢輕敵，即便長期執政，藍營基本盤跟地方整合很好的新北市也不敢掉以輕心，尤其是針對全新的候選人，藍白整合還是會小心，但的確也不用「假仙」，國民黨在新北市勝算比較大。

針對台中市長提名部分，鄭麗文分析，楊瓊瓔在地方相當資深，過去也擔任過台中市副市長，所以各方來說楊是個很稱職的台中市長候選人，立法院副院長江啟臣就更不用講，江的國際觀又擔任立法院副院長，台中聲望當然是江較高。但選舉有各種選情變化，要參選是楊瓊瓔身為國民黨員權利，沒有人可以剝奪，所以無論是台中市大老、代表性人物，甚至是市長、議長都有介入溝通，所以不用急，也不要誤會。

鄭麗文強調，楊瓊瓔不是來換東西的，且遵守國民黨遊戲規則，所以也沒有理由勸退，目前地方人士跟國民黨大老不斷穿梭溝通。她指出，如果內部協調無法產生1位候選人，最後就會根據黨的規定進行初選，初選不是洪水猛獸，根據黨的規定就是七三制，除非參加初選的候選人同意改變規則，那可以改為全民調，如果非大家都同意，就是回歸國民黨原有規定七三制。

鄭麗文強調，不要把黨內初選當作洪水猛獸，時代不一樣，面對民進黨惡質鴨霸，藍營要有很高的認知，沒有團結就是親痛仇快，誰都擔不起這罪名，台中市未來的整合跟團結不是問題，溝通還在繼續，如果溝通沒有辦法產生內部共識，那就是必須要初選。

此外，針對立委吳宗憲、宜蘭議長張勝德爭取宜蘭縣長提名協調一事，鄭麗文說，那並非初選，那是內部協調的內參民調。她說明，國民黨初選的規則是要公告、領表、登記、政見發表，如果進入初選就是符合資格就可以領表登記，現在宜蘭縣屬於內部協調，只要候選人都同意內部協調用內參民調。

再者，關於新竹縣長提名，立委徐欣瑩稱應該全民調，鄭麗文分析，目前黨內選舉，她勸大家克制，這是因為另一有意參選的新竹縣副縣長陳見賢是黨部主委，那就會有人認為是否有球員兼裁判的疑慮，長年擔任主委就會有便利之處。她指出，但根據國民黨規定一旦確立初選，就是要辭掉主委，若不選就不須辭職，只要一旦進入正式初選階段，決定要參選領表就要辭掉黨部主委。

