中午來開匯／國防投資非揮霍 蘇紫雲：一為安全免於恐懼、二是有助產業發展

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

戰略學者蘇紫雲今（13）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪。針對中國飛彈射過來時我國如何及時反應，蘇紫雲提出客觀觀察。如果標準的東風系列或雲火系列打過來，台灣大概有10分鐘左右的預警時間。因為從中共沿岸福建、浙江帶發射，我方偵測到其到達彈道高點再往下落時，大約有10分鐘預警。

蘇紫雲進一步分析，現在比較討厭的是中共常常在台灣周邊「蛇來蛇去」的戰備警巡軍艦，這些軍艦都有垂直發射系統，平均一艘是60枚以上。對手很喜歡打擦邊球，來我國24浬家門口這邊蹭、「蛇來蛇去」。如果用科學角度計算，其發射的巡弋飛彈時速大約960公里，從24浬的距離過來，可能3分鐘就抵達我方重要的軍事設施。這3分鐘，就要用「台灣之盾」的整合式防空系統去填補。

蘇紫雲強調，台灣地理缺乏實際的戰略縱深，但若投資經費，可以爭取進行反制；且投資國防是投資安全，是投資下一代免於恐懼的自由，同時政府也有責任把投資轉化為促進產業發展。蘇紫雲指出，在各個民主國家經過研究，若投資軍備發展，至少會有1.8倍的經濟效益，除了有就業率，產業也可以升級，技術還能外溢商業市場使用，所以國防其實是一個總體管理。

關於海鯤號海測時官兵一排接著一排在上面划槳的傳聞，蘇紫雲嚴正表示，這是嚴重誤傳。蘇紫雲解釋，所謂的誤傳是說船舵失去作用，讓官兵用手動操舵。先前有說法稱船舵失效，由官兵輪流去後方的舵機室搖舵。基本上，潛艦第一要件是船可以安全航行，海測（Sea trial）其實就是在抓問題。

針對測試過程，蘇紫雲提及，船出去測試時旁邊一定會有協助的工作船，萬一螺旋槳失效可以拖回來，萬一舵機失效可以用泊船幫忙導正方向，這基本上是在做工程上的解決問題。

蘇紫雲說明，從藍圖到成品會經過工廠的廠測，基本操作OK後進行港測，接著才會進行海測，以彌補設計與實際狀況的誤差並進行調校。蘇紫雲直言，到目前為止，海鯤號還是中華民國的驕傲，海鯤號雖然花500億，但扣掉250億先期廠房投資，直接成本大概250到260億左右。對照新加坡向德國採購212級潛艦，一艘大概要300多億台幣。

蘇紫雲認為，潛艦自己建造還比外購便宜，且技術會深耕。海鯤號是台灣第一艘建造的潛艦，台船在中間取得很多經驗，中鋼也練出了特殊的鋼材，這是未來20年、30年對台灣產業的長期效果。國防投資不是咻一下就不見了，一架飛機平均壽命可服役30年到40年，這投資的1.25兆裝備，未來40年後代子孫還是可以享有保護，算的是整個產品壽命週期的平均成本。

談到F-16V進度，蘇紫雲說明因為受到疫情、俄烏戰爭影響，以及洛克希德·馬丁公司廠房遷址原因，的確有延宕。此外，因為斯洛伐克等國也有採購，要照訂單排序列。今年中華民國所採購的部分已預備進行試飛，先前已在跑道上進行地面滑行測試，加上洛馬公司採取加班趕工生產，今年陸續交貨沒有問題。美國延宕軍售當中，F-16佔了2500億金額，所以看起來比較明顯，其他如海馬士、M1A2T、魚叉飛彈等都已交貨。

針對F-16戰機失事，蘇紫雲關心人的安全。關於 F-16 Block 20 要裝上自動防撞系統，預計今年才開發出來，原因在於其電腦是類比式的；新版 Block 70 電腦是數位式的，原廠就可以結合自動防撞系統，直接即掛即用。美軍在2012年啟動 Block 40 之前機型的自動防撞系統研究，研發出混合型電腦（hybrid computer）結合類比與數位介面，預估今年可以提出。不只台灣在線等，全球多國也都在等，這部分可以解決。

另外，主持人提到日前失事的F16戰機黑盒子訊號部分，蘇紫雲解釋東部外海水深較深，會受到洋流跟海象影響。因為水下鹽的密度與溫度不同，會讓海水密度有差異。黑盒子如果在較深區域發出訊號，到了密度不同地方就折射，所以忽有忽無，這與反潛作戰的聲納操作一樣。

蘇紫雲引用空軍參謀長說法，指該架飛機之前是EGV系統發生故障而非MMC模組電腦，這有維修紀錄工單。2023年韓國兩架F-16接連失事，調查指向是衛星跟慣性導航整合系統（EGI）故障，導致MMC顯示錯誤，飛行員在雲中飛行產生空間迷向。

蘇紫雲建議，未來應在飛安強化上提供飛官更好的人身部品。他舉例，2017年美國海軍F-18戰機空調故障，座艙起霧看不到儀表板，飛行員靠著汐止知名廠商做的台灣軍規手錶，顯示高度、速度、方向，才把飛機救回來。

蘇紫雲指出，人身部品是另一套異質系統的備援，不會與正規系統同時失效。兩個美國海軍飛行員靠著1000塊美金的手錶救回1億美金的飛機，因此單兵與個人裝備也是要投資的重點。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

