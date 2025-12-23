中午來開匯／基於守護《憲法》最高義務 張景森：大法官擁有採取非常手段自救權利 13

前政務委員張景森，今（23）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪時表示，當立法院的《憲訴法》修法導致憲法法庭面臨癱瘓風險時，大法官基於守護《憲法》的最高義務，擁有採取非常手段自救的權利。張景森強調，解決憲政僵局的實質目的應優先於法律程序的形式規範，雖然程序爭議與投票門檻的正當性受到質疑，但他認為應避免國家陷入無裁判狀態才是當務之急，「在政治力介入導致功能停擺時，司法體系如何平衡法律規則與憲政完整性的衝突」。

張景森指出，大法官是守護《憲法》的最後防線，當《憲法》面臨可能受損的實際狀況時，就具有自救的必要性，因為憲法法庭若因法律修正而無法運作，將引發嚴重的憲政危機並侵害人民權益。他並以消防隊滅火舉例，滅火的時候對在自身失火或受限於「須達特定人數才能出動」的規則時，應以救火為優先，否則消防隊存在目的就不存在，城市安全就會出現問題。

張景森強調，雖然立法權應受尊重，但若法律本身會造成憲政機關固定性的癱瘓與國家混亂，該法律即屬違憲，大法官可基於《憲法》賦予的權限進行裁決以重啟運作，「法律層次的目的應是為了促成《憲法》的正常運作而非導致停擺」。因此他認為，在「程序正義」與「維護《憲法》目的」發生衝突時，應優先確保《憲法》的完整性。

張景森提到，違憲立法造成的癱瘓後果遠比程序上的爭議更為嚴重，因為國家不可一日沒有裁判者來解決衝突，大法官參與會議是義務而非權利，對於長期迴避或因政治因素無法補足的人額，不應成為限制《憲法》法庭發揮守護功能的枷鎖。他說，大法官當下做法雖屬非常手段，卻能解開憲政僵局、確保國家秩序恢復正常的必要途徑，「這好比一群裁判在比賽進行中，發現規則本身正導致比賽被迫中止且引發騷亂時，他們必須先排除該障礙，才能讓比賽回歸秩序」。

張景森表示，憲法法庭與大法官在憲政體系中擔任守護《憲法》的最後防線關鍵角色，當憲政體系面臨損毀風險且無其他救濟管道時，大法官負有維護《憲法》完整性的責任，就如同社會衝突中的滅火隊，負責平息立法與行政機關間的糾紛，並將國家導回秩序。他說，「大法官的職責不僅是解釋法律，更是要在憲政機關因法律修正或缺額而面臨癱瘓時進行『自救』，以確保國家不會因缺乏裁判而陷入混亂，進而侵害人民權益。」

