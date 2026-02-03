中午來開匯／基隆安樂區7議員席次拚4藍+1白 李文耀：要讓各縣市民進黨都極小化 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台北報導

2026年基隆市議員選舉，3黨陸續展開提名作業，其中，基隆市人口數最多的安樂區，將選出7席市議員，是熱門選區。民眾黨基隆市新聞部主任李文耀今（3）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪時表示，盼透過民眾黨基層支持，與國民黨合作之下，拼出4藍加1白，減少民進黨1席議員。

李文耀分析，基隆長年藍大於綠，他2000年任職媒體時，安樂區議員是5藍2綠，近年藍綠消長，現在變為4藍3綠，其中1位是2024年勝選立委的林沛祥，且林沛祥當選市議員的得票數，相當於2位市議員的票，加上民進黨現在黨內初選殺得血流成河，可望有機會透過基層與藍白合作，拿下1席。

廣告 廣告

提到藍白合，李文耀認為，藍白合並非「合併」而是合作，更強調若沒有民眾黨，民進黨會執政生生世世直到永遠。外界認為前主席柯文哲講話恐刺激藍營，李文耀也緩頰，他就是講真話。他說明，民眾黨每一個人要在各縣市讓民進黨極小化，不然一黨獨大太危險。

李文耀進一步說，2024年大選後，藍營支持者一度對白營不友善，但大罷免期間，白營數次站街頭、反罷免，讓藍營不少支持者改觀。他也直言「白營的藍營朋友變多，不一定支持我，但不把我們當敵人，在活動走動，心情就會舒服」。

李文耀認為，民眾黨本身就有基本盤，有鐵粉全力支持，而藍營現在也對他友善，甚至有藍營議員的家屬在餐會中介紹他。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中午來開匯／憂鄭麗文兩岸政策「跑太快」遭見縫插針 錢怡君：2028先拿回政權

中午來開匯／

【文章轉載請註明出處】