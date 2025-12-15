中午來開匯／外界關注陳珮琪將參戰2026？ 黃國昌：黨最高機密 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

民眾黨主席黃國昌，今（15）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。針對國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法引發爭議，黃國昌表示，立法院民眾黨團的態度就是開大門走大路，公款公用是沒有辦法退讓的底線，未來仍會虛心傾聽各界意見，但是目前沒有特定時程。

「助理費制度化很重要，公款一定要公用，這是民眾黨的原則及底線。」黃國昌表示，助理費需要的並非除罪化，而是制度化，民進黨攻擊藍白欲修法除罪化是「不要臉」；他批評，民進黨在2019年的國務機要費修法才是真正的除罪化，為少數人脫罪。

廣告 廣告

對於助理費修法，黃國昌指出立委及地方民意代表，在聘用助理時候所面對到的問題，以地方議會來講，因為議會沒有編列助理加班費，如果民代用別的形式付加班費會誤觸法網，但是助理辛苦，雇主付加班費應該的；若民代自己拿錢出來付，助理拿不拿得到，還得要看民代有沒有錢。他認為這是值得討論的問題，「但不應該侵害助理權益及公費亂用，絕對不允許這樣幹」。

黃國昌認為，助理費制度仍有許多需要修改的部分可以討論，但是目前整件事情搞得烏煙瘴氣，已不存在討論空間，因此黨團決議先擱置自家版本。

至於備戰2026年地方選舉，黃國昌指出，民眾黨在議員提名是所有政黨中最快的，一切秉持「先易後難」原則，而之後就會進入有可能需要初選的區域，再接下來的一波提名，會一口氣超過10個選區。

黃國昌續指，目前已徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長，之後即是立委張啓楷；不過，因有意角逐新北市長，黃也不諱言提到「黨主席徵召自己好像也有點奇怪」，並決議在本月27日，將在新北市舉辦應援活動、售票0元，「要的不是動員，而是希望要來支持我的群眾」。

而對於黨內立委未來動向，是否徵召林國成參選縣市長，黃國昌直言，林仍在考慮中；至於外界關注醫師陳佩琪是否也會參選，黃國昌則笑道「這是本黨最高機密」。

針對總統賴清德日前定調，行政院「不副署、不執行」合憲，黃國昌表示，若他的身分只是一名學者，一定第一個上街頭抗議，「但是現在身分是民眾黨主席，有許多方方面面要考量，但是我心很痛！」

「台灣民主憲政不應該被民進黨這樣玩殘。」黃國昌進一步表示，如果賴清德及行政院長卓榮泰這樣做成了先例，有否問過台灣社會可以容忍嗎？若是將來民進黨成為立法院多數，而與自己政黨不同的總統這樣做，民進黨可以接受嗎？

此外，針對網友詢問民眾黨內討論不同議題時，如何與台中市議員江和樹等黨內不同意見協調，黃國昌說，江和樹是心直口快的人，他也不會因為黨內有人罵過自己，從此楚河漢界不相往來，強調民眾黨可以讓所有黨內的人暢所欲言、是走公平政治的政黨。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中午來開匯／直言國會不可能綠白合 黃國昌因1事這次佩服柯建銘

「愛ài高雄」城市形象短片上線 項賓和：感受港都新舊共融人文底蘊

【文章轉載請註明出處】