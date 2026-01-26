中午來開匯／大新竹藍白合情勢未明 邱臣遠「打牌喻」： 先讓自己變成最好選擇
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導
新竹市副市長邱臣遠今（26）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論直播節目《中午來開匯》專訪，對於外界質疑是否屬於「空降參選」。他直言，新竹市與竹北市的選民結構本就相當多元，對外來政治人物與新面孔的接受度，相較其他縣市更高。
邱臣遠舉例，新竹市議會過去曾同時存在藍、綠、民眾黨與時代力量等多個黨團，顯示地方政治生態開放、多元，選民也願意給新人機會。他說，自己並非外界所說的「新人」，而是「最有經驗的新人」。
邱臣遠指出，過去歷練橫跨國會、議會、商會與產業界，熟悉立法院運作、地方議政實務，也與海外台商及科技產業界保持密切互動，更曾在新竹市政府實際代理市政運作，對行政體系與公共治理具有第一線經驗。
針對「大新竹突圍」，邱臣遠回顧說，從治理角度來看，新竹縣市本就是以科學園區為核心、發展超過45年的共同生活圈，產業、交通、居住與就業高度交織，卻因長期由不同政黨分別執政，跨縣市合作困難重重，最具代表性的案例就是延宕20多年的大新竹輕軌，歷經多版計畫書卻始終無法真正啟動，凸顯制度與政治分立對區域建設的結構性限制。
邱臣遠認為，縣市合併在現階段或許困難，但目標可以先從「合作」做起，以合作取代合併，建立跨縣市治理平台，近年推動的「桃竹苗大矽谷計畫」，正是以區域整合為思維，從交通、教育、社福、醫療到都市規劃進行總體性討論，例如規劃中的大新竹輕軌紅藍線，必須同時串聯新竹市、竹北市與新竹縣，涉及用地取得、站點設置、經費分攤及與中央協調，沒有跨首長、跨政黨的合作，根本無法推動。
談及藍白合作，邱臣遠表示，在縣市合併尚未成熟之前，民眾黨若能以新竹市為基礎，擴大至竹北「雙腳站穩」的區域布局，將有助於形塑更完整的大新竹治理架構；在縣區層級，也不排除與國民黨展開大格局的藍白合作，以共同發展為目標，這不只是選舉策略，更是長期區域治理與產業發展的戰略思考。
針對外界關注國民黨與民眾黨在「大新竹」區域的合作可能性，邱臣遠表示，目前關鍵仍在於「人選」是否先行確定，因為牽動各方勢力與後續整合節奏；他並強調，合作不等同合併，地方選舉的協調更需細緻運作。
邱臣遠談到竹北政治版圖時表示，國民黨在竹北仍有多位具分量的人選與勢力需要整合，而「重點還是在縣長的人選要先確定，會比較明確」，因為涉及藍營內部整合、再延伸到藍白之間的協調，牽一髮動全身。
邱臣遠也以「打牌」作比喻，指在局勢未明前，部分政治人物不會急著表態，是出於策略考量，「看對方出什麼牌，再看黑桃二要不要先出，不然太早出就被卡死了」。他並提到，包含新竹市、新竹縣、竹北市等選區情勢複雜，目前仍未完全明朗，原因之一即為藍營內部整合，其次是藍營整合後與白營之間的整合仍待推進。
邱臣遠最後強調，藍白之間的合作「合作並不是合併」，在雙方維持主體性、設定共同政治目標下，找出最好人選並做妥善安排才是關鍵。他指出，地方選舉與中央選舉不同，除投票率、地方勢力與選民結構外，宗親、人際網絡等因素也讓協調更為複雜；但回到根本，他直言「政治還是實力原則，如果你今天沒有影響力，人家也不會理你」。
